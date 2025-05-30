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Солощенко Антон


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1
06.12.2024 В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Солощенко Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 139 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 113 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3078 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1021 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2978 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4285 1
FreePik 1141 1
Емелина Надежда 1 1
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Квашенкина Ольга 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 467 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49247 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6873 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7098 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52611 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6356 1
Ведомости 1073 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362861, в очереди разбора - 754031.
Создано именных указателей - 175779.
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