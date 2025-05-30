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Солощенко Антон
УПОМИНАНИЯ
|30.05.2025
|Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1
|06.12.2024
|В России банкротят крупное микроэлектронное предприятие. Завод может отойти государству или профильной компании 1
Солощенко Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 139 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 446 1
|Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4285 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149070 2
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 861 1
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