Cisco Systems Meraki

Cisco Systems - Meraki

СОБЫТИЯ

04.02.2026 Многомиллионный иск «Транснефти» к сбежавшей из России Cisco удовлетворен, но только частично 1
30.05.2025 Cisco подставила свою российскую «дочку» и ее дистрибьютора. Их потери - почти сотня миллионов 1
20.05.2025 Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России 1
08.04.2025 У Cisco взыскали 6 миллионов за отказ поставок ПО и «железа» по договорам с «Транснефтью» 1
19.02.2025 «DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных 1
18.04.2024 Cisco придумала новый способ озолотиться, заставив клиентов купить у нее новое «железо» 1
29.01.2024 ИТ-отрасль тупеет, а клиенты беднеют из-за новых манер ИТ-гигантов 1
16.01.2024 Cisco поймали за руку: Она заставляет клиентов заново платить за уже купленное «железо» 1
29.03.2023 В Wi-Fi обнаружена фундаментальная «дыра». Все пользователи интернета под угрозой взлома 1
15.02.2023 В Россию импортируются огромные партии «железа» Cisco. Санкции поломались, США бессильны 1
14.12.2022 «Дочка» Cisco уготовила россиянам новые санкции. Их ждет тотальная блокировка без права на амнистию 2
02.11.2022 «Дочка» Cisco заблокировала российских пользователей и требует вернуть деньги за «железо» 2
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows 1
14.01.2022 Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет 1
10.11.2021 Cisco анонсировала упрощенную программу приобретения ПО и сервисов 1
27.10.2021 Cisco представила новые возможности Webex для гибридной работы 2
18.05.2021 Cisco: безопасность должна быть простой, интеллектуальной и повсеместной 1
14.05.2021 Orange Business Services развернула сеть SD-WAN для Brunel 2
08.04.2021 Новые решения Cisco формируют будущее трудовой сферы и обеспечивают безопасное возвращение в офис 4
02.04.2021 Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса 1
01.04.2021 Cisco представила расширенную архитектуру SASE и полную защиту от оконечной точки до облака 2
21.09.2020 Джонатан Спарроу, Cisco: Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов 2
28.05.2020 Новые решения Cisco помогут малому бизнесу в условиях «новой нормальности» 2
06.03.2020 Cisco расширила портфолио решений для малого бизнеса 2
11.11.2019 Cisco представила новое портфолио с брендом Cisco Designed for Business 1
14.11.2018 Cisco представила решение Cisco SD-WAN 1
11.09.2018 Cisco Meraki представила точки доступа WiFi для малого бизнеса 3
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
19.11.2012 Cisco поглощает разработчика облачных и мобильных решений за $1,2 млрд 1

Cisco Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5232 23
Microsoft Corporation 25321 9
Samsung Electronics 10691 6
AMD - Advanced Micro Devices 4489 5
Google LLC 12324 5
Dell EMC 5104 4
Cisco Systems - Talos 49 4
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 3
Intel Corporation 12573 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
Cisco Systems - Splunk 72 3
SonicWall 57 2
Viptela 6 2
Бизнес Телеком-Импорт 6 2
Lenovo Group 2372 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 885 2
ServiceNow 94 2
Cisco Systems - AppDynamics 39 2
Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Megaport 6 2
Cisco Systems - Cisco Customer Experience - Cisco Customer Advocacy - Cisco Customer Response Solutions 7 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 162 1
Otello Corporation - Opera Software 337 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings - Motorola Broadband Mobility Solutions 139 1
ИТ-Прогресс 3 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 9 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Socio Labs 2 1
CGI Group 11 1
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 1
CGI Group - Logica - LogicaCMG Telecoms Products 40 1
МТС - Комстар-ОТС - ПортТелеком 13 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 161 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group - RedPrairie 4 1
Google - Viewdle 7 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 44 1
Kayak 29 1
Ростелеком 10396 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1519 3
Транснефть 325 3
Cisco Systems Capital - Cisco Capital - Сиско Кэпитал СНГ 19 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 80 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Felicis Ventures 6 1
Novator Legal Group - Новатор Юридическая группа 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8290 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 1
Лента - Сеть розничной торговли 2287 1
American Express - Amex 335 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Blackstone Group 46 1
Sequoia Capital 115 1
Аструс - гостиница - Центральный дом туриста 2 1
Судебная власть - Judicial power 2410 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1094 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3501 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 743 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17182 13
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73713 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31968 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18633 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9787 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 258 5
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 753 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7040 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2720 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3976 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13655 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 756 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6179 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12069 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 255 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 3
Кибербезопасность - SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 54 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2304 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 806 3
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 351 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4370 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 2
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 250 11
Cisco Umbrella 11 5
Cisco SD-WAN - Cisco SD-WAN Cloud Onramp - Cisco SD-WAN Security - Cisco SD-WAN vManage 18 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5196 4
Cisco SecureX 10 4
Cisco Designed 3 3
Cisco Secure ACS - Cisco Secure Access Control - Cisco SASE - Cisco Secure Access Service Edge - Cisco Secure Managed Remote Access - Cisco Duo Secure Access 15 3
Cisco ThousandEyes Synthetic Monitoring 7 3
Microsoft Windows 16417 3
Microsoft Azure 1471 3
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 3
Cisco DNA - Cisco Digital Network Architecture 25 3
Cisco Designed for Business 2 2
Cisco Secure VPN - Cisco AnyConnect - Cisco AnyConnect Secure Mobility Client - Cisco SSL VPN AnyConnect WebVPN - Cisco Secure Services Client 23 2
Microsoft Windows Chkdsk 13 2
Microsoft Windows 11 733 2
Cisco Secure Endpoint - Cisco AMP for Endpoints 4 2
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 12 2
Apple iOS 8309 2
Microsoft Windows 10 1899 2
Apple macOS 2278 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1432 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 2
Microsoft Windows Server 2019 40 2
Cisco ISE - Cisco Identity Services Engine 21 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
Cisco Enterprise Agreement 2 1
Microsoft Managed Desktop - MMD - Modern Workplace as a Service 4 1
Cisco Silicon One Q 4 1
Cisco Wi-Fi 5 1
Cisco Business Dashboard 1 1
Cisco CCS - Cisco CloudCenter Suite - Cisco Cloud Services Stack - Cisco Cloudlock CASB - Cisco Cloud Access Security Broker - Cisco CMSP - Cisco Cloud and Managed Services Program - Cisco Cloud Native Broadband Network Gateway 6 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 25 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
Cisco Crosswork Cloud 4 1
ФТС РФ - ТРОИС - Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Федеральной таможенной службы РФ 4 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 2
Monday Marc - Мандей Марк 1 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 1
Harrell Scott - Харрелл Скотт 2 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Patel Jeetu - Патель Джиту 11 1
Шустер Дмитрий 4 1
Коробов Алексей 19 1
Павлов Никита 124 1
Катков Александр 3 1
Agrawal Anurag - Агравал Анураг 1 1
Солощенко Антон 2 1
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
Пфайфер Анастасия 1 1
Рубина Анна 1 1
Brin Sergey - Сергей Брин 192 1
Larry Page - Ларри Пейдж 196 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 356 1
Sparrow Jonathan - Спарроу Джонатан 20 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Россия - РФ - Российская федерация 158146 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53558 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46049 4
США - Калифорния 4778 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18343 2
Европа 24675 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1439 2
Нидерланды 3644 2
Мексика - Мехико 78 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3253 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13581 1
Южная Корея - Республика 6874 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Япония 13564 1
Ирландия - Республика 1029 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Америка - Американский регион 2190 1
Канада 4994 1
США - Нью-Йорк 3154 1
Великобритания - Лондон 2411 1
Турция - Турецкая республика 2504 1
Украина 7812 1
Россия - УФО - Тюменская область 1285 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1079 1
США - Калифорния - Санта-Клара 187 1
Северный полярный круг - Полярные регионы 125 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11780 9
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 3
Импортозамещение - параллельный импорт 566 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5413 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5900 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1408 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4677 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 355 1
Blacklist - Чёрный список 675 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Аренда 2581 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
The Register - The Register Hardware 1717 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1160 3
BleepingComputer - Издание 426 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 130 2
Reddit 364 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Ведомости 1287 1
Fortune Global 100 142 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Juniper Research 551 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 979 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 2
CiscoLive! 10 1
