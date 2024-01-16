Cisco поймали за руку: Она заставляет клиентов заново платить за уже купленное «железо»

Cisco открыто обвинили в склонении своих клиентов к покупке ее техники у избранных продавцов и повторной оплате уже купленного «железа». Компанию также уличили в активном принуждении клиентов к покупке нового оборудования при наличии функционирующего старого и в целом в навязывании своих услуг, даже если они клиентам не требуются

Cisco играет не по правилам

Американская компания Cisco, известный производитель сетевого оборудования, проходит ответчиком по иску, в котором она обвиняется в ведении нечестной игры на рынке. Как пишет The Register, истец в лице компании Dexon обвиняет ее сразу в нескольких нарушениях, в частности, в навязывании клиентам нового оборудования и своих услуг. Наряду с этим, по утверждению Dexon, Cisco весьма лояльна к одним ритейлерам и, наоборот, нелояльна другим – она принуждает клиентов покупать ее оборудование у конкретных компаний.

Другое утверждение заключалось в том, что Cisco вынуждала клиентов повторно оплачивать уже приобретенное сетевое оборудование посредством «платы за повторную сертификацию». Сетевой гигант, как утверждается в документе, пригрозил, что не будет обслуживать оборудование, пока клиенты не внесут дополнительные платежи.

В России Cisco известна в первую очередь тем, что в 2022 г. на фоне развернувшихся 24 февраля 2022 г. событий она решила покинуть российский рынок. Уходила она очень громко – часть оборудования она уничтожила, сотрудников уволила, юрлицо закрыла, а также у ее «дочки», компании Meraki, были многократные попытки удаленно запретить россиянам пользоваться ее оборудованием.

Подробности о деле

Свою жалобу на Cisco компания Dexon подала в суд в апреле 2022 г. В ней она обвиняла поставщика «железа» в злоупотреблении своим положением на рынке как одного из ведущих поставщиков сетевого оборудования, пишет The Register. Компания утверждала, что Cisco вынуждала клиентов, особенно малый и средний бизнес, покупать новое оборудование, когда пришло время обновлять пакеты обслуживания и услуг.

В иске Dexon утверждалось, что по крайней мере в одном случае клиент купил коммутаторы и маршрутизаторы вместе с пакетом услуг в рамках программы под названием SmartNet. Когда пакет SmartNet подошел к продлению, утверждается, Cisco настояла на том, чтобы компания должна была купить новые коммутаторы и маршрутизаторы, чтобы иметь право на продление.

Dexon утверждает также, что Cisco пыталась отговорить часть своих клиентов клиентов от покупок у «железа» посредников, отличных от тех, которым она отдает предпочтение. В их числе компания CDW, которую The Register называет крупнейшим в мире реселлером. Она, к слову, тоже является фигурантом этого дела, но с ней Dexon заключила мировое соглашение.

Предположительно, Cisco предпочитает одних реселлеров другим потому, что ее любимчики устанавливают более высокие цены на оборудование, что автоматически приносит больше денег самой Cisco.

В материалах суда от 2022 г. упоминается дело клиента, который купил коммутаторы и маршрутизаторы у Dexon, но приобрел пакет SmartNet у одного из предпочтительных дилеров Cisco. Dexon заявила, что после нескольких лет поддержки клиента Cisco внезапно настояла на том, чтобы компания приобрела новые коммутаторы и маршрутизаторы у другого поставщика, чтобы продолжить обслуживание SmartNet.

Посредством такой деловой практики, как утверждал Dexon в иске, Cisco принуждала клиентов не покупать продукцию у таких реселлеров, как она сама, и заставляла клиентов платить больше за продукты.

«Cisco успешно применила стратегию «страха, неуверенности и сомнений», или FUD (fear, uncertainty and doubt), обманом внушая клиентам, что нежелательные реселлеры продают «контрафактные», «несанкционированные» товары или товары с «вредоносным» или «шпионским ПО», чтобы отговорить их от покупок. от этих реселлеров других производителей, включая конкурентов Cisco», — заявила Dexon в своем иске.

В жалобе Dexon также говорится, что Cisco стала рассматривать реселлеров, включая саму Dexon, как угрозу своему бизнеcу, по крайней мере, с 2015 г.

Сплошные угрозы

Урегулированный иск Dexon против CDW заключался в обвинении компании в сговоре с Cisco с целью лишить Dexon возможности осуществлять некоторые сетевые продажи. При этом, по данным The Register, CDW представлялась как предпочтительный канал для покупок через клиентов.

Компания привела один пример, когда клиент хотел сделать значительные инвестиции в маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, а также в пакет SmartNet, что стоило бы для Dexon существенной сделки.

Dexon заявила, что Cisco угрожала клиенту отменить заказ, иначе компания не выполнит его пакет услуг. Кроме того, в компании заявили, что Cisco пригрозила отменить другие пакеты услуг SmartNet, которые клиент имел для остальной части своей инфраструктуры.

Утверждалось, что торговые представители Cisco и CDW предприняли скоординированные шаги для реализации этого плана, причем Cisco изображала CDW как «спасителя», в то время как «намерение и цель схемы заключались в исключении реселлеров, в том числе Dexon, чтобы клиент платил больше за оборудование с CDW в качестве единственного поставщика, говорится в заявлении Dexon, сделанном в 2022 г.

В результате такого поведения цены стали сверхконкурентными (то есть выше выше, чем могли бы быть в противном случае), утверждает Dexon. Теоретически, клиенты могли бы совершать покупки у других поставщиков сетевых услуг, но установленная база Cisco настолько распространена на многих объектах клиентов, что компания может очень затруднить им внесение таких изменений, утверждается в отчете.

Обмен исками

В судебном иске Dexon говорится, что компания добивается вынесения судебного решения о прекращении предполагаемого антиконкурентного поведения Cisco, а также о ее издержках и тройном ущербе (включая упущенную выгоду), сумма которого будет определена в суде. Известно, что суд присяжных назначен на 22 января 2024 г.

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При этом иск Dexon к Cisco является, по сути, встречным. В июле 2020 г. Cisco обратилась в суд, обвинив реселлера в нарушении ее прав интеллектуальной собственности. Сетевой гигант утверждал, что Dexon «неоднократно и систематически участвовала в схемах по распространению контрафактной продукции Cisco» как минимум с июля 2006 г. и до настоящего времени.

В октябре 2023 г. Cisco выиграла предварительное решение суда, запрещающее Dexon продавать контрафактную продукцию Cisco. Однако постановление суда, удовлетворившего ходатайство, раскрыло аргументы защиты Dexon: компания никогда намеренно или сознательно не продавала контрафактную продукцию. Вместо этого реселлер заявил, что у Cisco есть проблема с подделками, поскольку ее продукты производятся за границей, и что сетевая компания «перекладывает эту проблему на таких реселлеров, как Dexon».

Дополнительная информация, раскрытая в судебном документе, заключается в том, что Cisco считает Dexon неавторизованным торговым посредником и заявляет, что таким торговым посредникам не разрешено продавать пакеты обслуживания SmartNet. Вместо этого их необходимо получить у авторизованного реселлера Cisco.

Однако Cisco заявила, что пакеты SmartNet можно приобрести вместе с продуктом Cisco, полученным из неавторизованного источника, если этот продукт проверен Cisco на предмет отсутствия подделки. Если этого не произойдет, контракт SmartNet может быть расторгнут Cisco и признан недействительным.

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По данным Cisco, Dexon привлекла «незаконных» партнеров Cisco, то есть авторизованных реселлеров, для предоставления контрактов SmartNet клиентам Dexon без какой-либо проверки на подделку. В Cisco заявили, что это привело к тому, что сетевой гигант «смутил и рассердил клиентов», проинформировав их о том, что их продукт является контрафактным и, следовательно, их контракт SmartNet недействителен.

В постановлении о вынесении предварительного судебного запрета против компании Dexon окружной судья Сан-Франциско заявил, что доказательств продаж контрафактной продукции, предоставленных Cisco, «достаточно, чтобы продемонстрировать вероятность успеха по существу ее иска в соответствии с Законом Лэнхема», ссылаясь на закон, который защищает товарные знаки в США.

Однако в постановлении говорится, что оно будет применяться только к продуктам Cisco, позиционируемым Dexon как новые. Компания также не будет считаться нарушившей запрет, если продаваемый ею продукт Cisco окажется контрафактным, если она использовала предоставленные Cisco инструменты для проверки подлинности продукта.

Таким образом, дело, поданное Cisco против Dexon, все еще находится на рассмотрении, а встречный иск Dexon должен быть передан в суд 22 января 2024 г. Тем временем CDW урегулировала дело с Dexon во внесудебном порядке.

Стоит ли доверять Cisco

Сложно сказать, за кем в данной ситуации правда – за Cisco или все же за Dexon. Однако отрицать тот факт, что Cisco действительно склоняет своих клиентов к покупке нового оборудования взамен работающего старого нельзя – тому есть сразу несколько общеизвестных доказательств.

Cisco манипулирует клиентами, используя одну из самых базовых потребностей любого живого существа – потребность в безопасности. Например, в сентябре 2022 г. она наотрез отказалась устранять опасную уязвимость CVE-2022-20923, найденную в ее устаревших, но популярных роутерах, чей срок поддержки давно истек. Эта «дыра» открывает перед хакерами широчайшие возможности по взлому владельцев таких роутеров, и Cisco знает об этом, поскольку вся информация об уязвимости есть в открытом доступе. Однако она открыто заявляет, что никаких патчей не будет, и что если клиентам важна их безопасность, то им следует купить новые роутеры ее производства, которые пока еще получают обновления.

Аналогичный случай произошел в январе 2023 г. В роутерах Cisco RV016, RV042, RV042G нашлась еще одна «дыра», CVE-2023-20025, но Cisco вновь отказалась устранять ее, сославшись на истекший срок поддержки. Однако в данном случае правда не на стороне Cisco – как оказалось, CVE-2023-20025 годами была частью перечисленных роутеров, даже когда те были актуальными и получали патчи безопасности.