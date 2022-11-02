«Дочка» Cisco заблокировала российских пользователей и требует вернуть деньги за «железо»

Meraki, поставщик облачных сервисов и сетевого оборудования, заблокировала пользовательские профили и устройства россиян и потребовала вернуть ей все «железо» без компенсации его стоимости. Почему она так поступила, неизвестно. Вероятнее всего, Meraki, как и Cisco, которая владеет ею, решила поддержать антироссийские санкции – она и сама намекнула на это, но пока без официальных заявлений.

Антироссийская кампания

Компания Meraki, крупный разработчик облачных и сетевых решений, без предупреждения и в одностороннем порядке заблокировала российским клиентам доступ к своим услугам. Об этом пишет Habr.

Помимо закрытия доступа к облачным услугам, Meraki также заблокировала все свои сетевые устройства, проданные на территории России. Под «раздачу» попали не только ее корпоративные клиенты, но и обычные пользователи, владеющие точками доступа этого вендора.

На момент публикации материала официальная причина происходящего установлена не была. Редакция CNews обратилась с этим вопросом к представителям Meraki и ожидает ответа.

Но все же один намек, проливающий свет на ситуацию, Meraki оставила. Вычислив по геолокации и заблокировав все свое «железо», работающее в России, она удаленно создала на нем SSID (название беспроводной сети) вида «12345-Sanctions». Набор цифр всегда разный, но слово Sanctions присутствует по умолчанию.

Пользоваться американским «железом» в России становится все более опасно

Происходящее широко освещается в популярных интернет-ресурсах и длится не первый день. Например, соответствующая тема на Reddit за авторством пользователя EstateOk714 была создана 27 октября 2022 г. и к моменту выхода материала набрала свыше 1500 «лайков» и около 880 комментариев. Пользователи Habr тоже подтверждают факт блокировки устройств и публикуют их фотографии.

Вернуть честно приобретенное

По информации Habr, Meraki посчитала, что массовой блокировки пользовательских устройств в России и удаления учетных записей россиян недостаточно. Компания пошла еще дальше и потребовала вернуть ей все приобретенное оборудование с ее логотипом на корпусе.

В Сети идет бурное обсуждение выходки Meraki

Фактически, Meraki хочет заставить россиян отправить ей сетевое «железо» без какого-либо намека на компенсацию. Согласно имеющимся данным, она не намерена возвращать пользователям ни всю стоимость оборудования, ни хотя бы его часть. Оплата расходов на пересылку в ее планы тоже, судя по всему, не входит.

Яблоко от яблони

Meraki – это американская компания, основанная в 2006 г. и на протяжении шести лет своего существования являвшаяся самостоятельной. Среди ее первых акционеров числится корпорация Google, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

С ноября 2012 г. и по настоящее время Meraki подконтрольна другой американской компании, официально заявившей об уходе с российского рынка и доставившей тем самым немало неприятностей своим российским клиентам. Это компания Cisco, один из крупнейших в мире производителей сетевого оборудования. Как сообщал CNews, Cisco приобрела Meraki за $1,2 млрд. В настоящее время компания носит название Cisco Meraki.

В соцсетях для профессионалов тоже осведомлены о случившемся

Нельзя исключать, что бойкот, который Meraki объявила россиянам, может быть связан с Cisco. Этот вендор развернул целую кампанию против россиян, начав в первых числах марта 2022 г. с закрытия доступа российским студентам и инструкторам к своей сетевой академии.

Громко хлопнуть дверью и тихо вернуться

Почти одновременно с прекращением работы Сетевой академии Cisco в России была приостановлена работа сервиса вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. Окончательно он перестал функционировать в России в конце мая 2022 г. В марте 2022 г. были прекращены еще и поставки всей без исключения продукции Cisco на территорию России.

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Ситуация усугублялась тем, что выполнив все эти действия, Cisco так ни разу и не заявила о своем уходе. Другими словами, все эти ограничения были введены, в некотором роде, неофициально, в результате чего российские клиенты компании месяцами находились в неведении о дальнейших планах компании и были вынуждены, помимо прочего, закупать ее технику за рубежом посредством «серого» импорта. По этим схемам в страну ввозились как новые устройства, так и подержанные.

В середине июня 2022 г. Cisco, наконец, выступила с официальным заявлением, сообщив об окончательном уходе из России и о грядущем банкротстве своего российского представительства. Попутно компания собралась вывезти из России крупную партию оборудования, которую она импортировала в страну еще в начале февраля 2022 г. с целью последующей реализации.

Логичным следствием ее ухода стал разгул пиратства. Как сообщал CNews, в июле 2022 г. по всей стране начали открыто продаваться пиратские лицензии компании. Приобретали их не только компании малого бизнеса, но даже госорганы.

Позже выяснилось, что история российского бизнеса Cisco не закончилась в июне 2022 г. с ее уходом из страны. В середине октября 2022 г. появилась вероятность возобновления поставок ее «железа» в Россию посредством параллельного импорта. К моменту выхода материала никакой конкретики по данному вопросу не было. Рассматривается два варианта возврата – поставки через дистрибьютора по параллельному импорту или прямые отгрузки без посредников.