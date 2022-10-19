После бегства и санкций Cisco готовится вернуться в Россию

Cisco может возобновить поставки техники в Россию. Один из наиболее вероятных вариантов возвращения – договор с дистрибьютором, хотя действующие антироссийские санкции допускают прямые поставки «железа» без посредников. Как будет решен вопрос гарантии и лицензирования – неизвестно.

Из России и обратно

Американская компания Cisco, в числе первых отвернувшаяся от России, может в очень скором будущем вернуться на российский рынок. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на неназванные источники в телеком-сфере. Cisco – это поставщик телекоммуникационного оборудования – маршрутизаторов, коммутаторов и т. п.

По информации «Известий», IBS уже давно является ключевым партнером Cisco в России. Теперь, с высокой долей вероятности, IBS займется дистрибуцией решений Cisco.

Но делается это отнюдь не из благих побуждений. Нанеся удар по российскому рынку, Cisco, по всей видимости, решила, что он ей еще нужен, и что свою долю на нем она терять пока не готова. Именно по этой причине она, вероятнее всего, и выбрала дистрибьюторскую модель продажи своей продукции – она формально не присутствует в России, но свою выручку за счет этой страны увеличивает.

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Корыстный интерес вполне оправдан. Примкнув к антироссийским санкциям, Cisco добровольно лишила себя ежеквартальной выручки в размере как минимум $200 млн. Об этом свидетельствует ее отчет за III квартал 2022 финансового года, который в компании соответствует февралю-апрелю 2022 г.

А нужен ли посредник

Дистрибьюторская модель поставок подразумевает наличие посредника в лице этого самого дистрибьютора. Он берет на себя значительную часть вопросов, связанных с логистикой, и дальше договаривается с ритейлерами или напрямую с клиентами на отгрузку им необходимого оборудования.

Однако в случае с Cisco такая схема может быть оправдана, если не считать вопрос «патриотических» санкций, только лишь желанием переложить часть своих задач на дистрибьютора. На деле ограничения американских властей никак не влияют на поставки оборудования этой компании в Россию, поскольку, как сообщал CNews, еще в первых числах апреля 2022 г. Минфин США исключил из санкционного списка телекоммуникационное железо. Причины таких послаблений американские власти, что важно, не озвучили.

В России существуют еще и неофициальные «дистрибьюторы» Cisco. Ее продукцию сравнительно крупными партиями привозят многочисленные «серые» импортеры. В апреле 2022 г. спрос на их услуги именно в плане оборудования Cisco заметно вырос.

Дешевле, но не больше

Опрошенные изданием эксперты предположили, что возвращение Cisco с точки зрения объемов поставок может быть полноценным. Другими словами, она может полностью вернуть в Россию весь свой ассортимент – роутеры, коммутаторы, программное обеспечение, инструменты IP-телефонии и др., но именно в рамках прежних объемов.

Что касается цен, то, считают эксперты, они могут оказаться даже ниже тех, что были установлены на продукцию Cisco до ее ухода из страны. Они связывают это с курсом доллара к доллару. Но тут следует отметить, что российская валюта хоть и заметно укрепилась, особенно на фоне показателей марта 2022 г., но все еще сильно зависит от внешних факторов, о чем свидетельствуют еженедельные колебания ее курса.

Одного «железа» всегда мало

Возобновление поставок оборудования Cisco в Россию через дистрибьютора – это далеко не полноценное ее возвращение на рынок. Предстоит решить еще как минимум два глобальных вопроса – они касаются гарантии и обновления ПО.

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Как именно будет реализована схема гарантийного обслуживания техники Cisco, если она действительно наладит поставки своей продукции через посредника, пока неясно. Возможно, так же, как и в случае с санкционными смартфонами – гарантию на них предлагают даже не дистрибьюторы, а ритейлеры, которые завозят их по параллельному импорту.

С обновлением ПО вопросов еще больше. Cisco регулярно выпускает патчи к прошивкам своей техники, которые добавляют в нее новые возможности и закрывают выявленные бреши в безопасности. Однако после ухода с российского рынка канал обновлений для клиентов Cisco из России был закрыт.

На практике это означает, что чем дольше не обновляется ПО, к примеру, на роутере, тем выше вероятность, что хакеры обнаружат в нем уязвимость, которую смогут эксплуатировать для проникновения в сеть владельца этого роутера. Такой пример уже существует: в начале сентября 2022 г. Cisco отказалась латать критические «дыры» в популярных роутерах, включая RV110W, RV130, RV130W и RV215W. На все возмущенные возгласы клиентов она безапелляционно заявила, что если они заботятся о безопасности, то им нужно купить у нее более современные маршрутизаторы.

Как Cisco уходила из России

Cisco объявила о своем уходе из России в первых числах март 2022 г. Первым делом американская корпорация без промедления прекратила поставки всей своей продукции на территорию России, а также в Белоруссию. Вторым шагом была полная остановка сервисы сервиса Webex и Сетевой академии Cisco, аккаунты российских пользователей в которой были заморожены.

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До середины июня 2022 г. Cisco держала всех своих клиентов в подвешенном состоянии, не заявляя ни об окончательном уходе, ни об отмене санкций. Но в итоге она выбрала первый вариант, попутно решив объявить себя банкротом и вывезти из Россию крупную партию оборудования, которую она импортировала еще в начале февраля 2022 г. для последующей реализации.

После ухода Cisco из России в стране резко активизировались пираты, поскольку компания ушла, а ее клиенты остались. В июле 2022 г. CNews писал, пиратские лицензии Cisco продаются в стране в открытую, а в число покупателей входят не только частные компании, но и различные госорганы.