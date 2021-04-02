Cisco представила ряд фундаментальных инноваций для цифровой трансформации бизнеса

Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям ускорить цифровую трансформацию, оптимизировать удаленную работу и сделать взаимодействие с сотрудниками и заказчиками еще удобнее.

«В эпоху повсеместной цифровизации технологии становятся основой успеха для любого бизнеса. Они обеспечивают равные возможности для людей во всем мире и помогают свободно общаться независимо от географии, языка или типа личности, - сказал Дмитрий Шустер, директор по цифровым архитектурам, Cisco в России. – Представленные программные и аппаратные решения охватывают практически все области продуктового портфеля Cisco: здесь и фундаментальная сетевая архитектура, и решения для повышения эффективности приложений, и инновационные платформы безопасности, и, конечно, обновление нашего портфолио продуктов для совместной работы. Все эти решения объединяет одно: они могут стать фундаментом для современного, эффективного и устойчивого бизнеса в условиях наступившей «новой нормальности».

Построение сетей для продвижения интернета в новые районы всегда было непростой задачей для сетевых операторов. Решая эту проблему, Cisco представила ряд инноваций, которые дают сервис-провайдерам строить экономичную и безопасную инфраструктуру общемирового масштаба. Среди представленных новинок.

Обновленный Cisco Silicon One. 10 новых сетевых чипов (устройств), поддерживающих скорости от 3,2 Тбит/сек до 25,6 Тбит/с и предназначенных в том числе для рынка мультитерабитной коммутации. Теперь это самые высокопроизводительные полупроводниковые чипы коммутации и маршрутизации в мире.

Управление абонентами. Новый шлюз Cloud Native Broadband Network Gateway для проводных сетей сервис-провайдеров. Он открывает путь к унифицированному решению управления абонентами, еще больше упрощая и повышая эффективность операций сервис-провайдеров.

Наращивание производительности сетей доступа и агрегации, на границе и в магистрали. Новейшая линейка маршрутизаторов Cisco 8000 на базе чипов Cisco Silicon One Q200, обеспечивающих общую емкость до 14,4 Тбит/сек и открывающих путь веб-маршрутизаторам 32/64 x 100G. Новые линейные платы и шасси для маршрутизаторов Cisco Aggregated Service Router (ASR) 9000 и Network Convergence System (NCS) 500 и 5500.

Cisco Crosswork Cloud. Решение Crosswork Cloud получило новое приложение Traffic Analysis, которое обеспечивает комплексную визуализацию точек обмена трафиком. Traffic Analysis предлагает действенные рекомендации по оптимизации трафика на границе сети.

Cisco представила расширенный функционал Webex People Insights, направленный на улучшение организации труда и наращивание инклюзивности рабочих процессов. Функционал Webex People Insights дает возможность визуализировать и анализировать рабочий процесс, сотрудники и руководители смогут пересмотреть тренды распределения своего времени и рабочих контактов, а также выявить проблемные зоны. Новый функционал дает три вида аналитики.

Персональная аналитика Personal Insights, доступная только вам, выявляет ежедневные тренды и взаимодействия (с какими коллегами в основном сотрудничаете, какие действия выполняете), позволяет определить и контролировать персональные предпочтения. Здесь можно отладить совместную работу с коллегами и выделить время для самых важных задач. Например, как часто вы подтверждаете участие в совещаниях, на которые не приходите, отвлекаетесь во время совещаний на другие задачи или не представляете свое видео? People Insights поможет определить, когда необходимо отклонить или перенести совещание, чтобы обеспечить выполнение поставленных перед собой целей и задач.

Командная аналитика Team Insights позволяет каждому участнику коллектива визуализовать характер контактов, совместной работы и совмещения рабочего и личного времени для всей команды — при полном соблюдении конфиденциальности. Например, вы можете повысить комфорт команды, сократив долю совещаний, запланированных на неудобное для нее время.

Организационная аналитика Organizational Insights дает общий обзор трендов и характера совместной работы. Например, при переходе к новой бизнес-модели или организационной структуре вы сможете контролировать функционирование модели и вносить необходимые коррективы.

Cisco анонсирует решения для сетевой визуализации. Интегрируя аналитические решения ThousandEyes с решениями AppDynamics и самыми популярными коммутаторами Cisco, заказчики получат повсеместную визуализацию и возможность исправлять критические проблемы в приложениях и сервисах.

Аналитика ThousandEyes Network и AppDynamics Dash Studio. Решение объединяет метрики сетевой и интернет-производительности ThousandEyes для передачи в инфопанель нового поколения AppDynamics Dash Studio. Эта интеграция помогает быстро выявлять и устранять проблемы на всем пространстве цифровой экосистемы.

Аналитика ThousandEyes для Catalyst 9000. Поставляемое вместе с коммутаторами серии Catalyst 9000 решение ThousandEyes обеспечивает сквозную визуализацию, от кампусов и филиалов до каждого приложения и сервиса, до каждой сети за пределами прямого контроля предприятия.

Cisco представила беспарольную аутентификацию Duo — будущее простой и эффективной защиты. Решение Duo passwordless authentication, бесшовно интегрированное в существующую систему аутентификации Duo, даст возможность отказаться от паролей и безопасно регистрироваться в облачных приложениях. Возможности беспарольной аутентификации Duo. Упрощение аутентификации для доступа к облачным приложениям, защищенным решениями единой регистрации Duo single sign-on (SSO), а также решениями SSO сторонних организаций благодаря применению ключей безопасности и биометрических технологий: Apple FaceID, TouchID и Windows Hello.

Предоставление одного инструмента безопасности для всех сценариев аутентификации благодаря совместимости Duo с сотнями приложений и поставщиками удостоверений и отсутствию необходимости менять инфраструктуру. Снижение связанных с паролями рисков и уязвимостей, таких как фишинг, кража и слабость паролей, повторное использование паролей, атаки типа brute-force и man-in-the-middle, а также компрометация базы данных паролей. Дополняющие аутентификацию уровни безопасности с мониторингом состояния и поведения устройств посредством комплекса безопасного доступа Duo secure access.

Cisco перестраивает стратегию вывода на рынок ПО и сервисов. Новые варианты приобретения и эксплуатации, предлагаемые в Cisco Plus, упрощают потребление и применение сервисов и продуктов Cisco. Cisco Plus предлагает в качестве услуги (as-a-service, aaS) по унифицированной подписке лучшие в своем классе, простые в эксплуатации решения для сетевого взаимодействия, обеспечения безопасности, вычислений, хранения, приложений и визуализации, которые отличаются уникальной эргономичностью.

Переход к модели NaaS (Network-as-a-Service). Облачная модель NaaS дает заказчикам возможность упростить эксплуатацию и получить при внедрении сети необходимые результаты без приобретения, развертывания и поддержания собственной инфраструктуры. Преимущества NaaS-моделей оценят прежде всего ИТ-службы, которым необходимо упрощать и обеспечивать стабильный и безопасный доступ растущему числу удаленных и мобильных сотрудников.

Cisco представила расширенную архитектуру Secure Access Service Edge (SASE). Этот очередной шаг компании на пути к радикальному упрощению сетевого взаимодействия и обеспечения безопасности помогает ИТ-службам безопасно соединять пользователей с приложениями. Компания предлагает все структурные блоки SASE, включая сети, удаленный доступ, облачную безопасность, сетевой доступ с нулевым доверием и визуализацию. Стратегия Cisco заключается в объединении всех этих функций в единый сервис и предоставлении бесшовного безопасного доступа к любому приложению, в любой сети или в облаке, где бы ни находился пользователь.

Функционал SASE. Функция предотвращения потери данных позволяет обнаруживать и блокировать передачу конфиденциальных данных. Функция изоляции браузера позволяет пользователям безопасно просматривать веб-сайты, защищая оконечные устройства и корпоративные сети от эксплойтов. Функция выявления облачного вредоносного ПО обнаруживает и удаляет вредоносное ПО из приложений облачного хранения данных. Расширение решения Cisco SD-WAN Cloud Onramp. Выпуск версии SD-WAN 17.5 расширяет возможности подключения к облаку, повышая безопасность приложений. Теперь, кроме AWS и Azure, интеграция Cisco включает облака Google Cloud и Megaport.

Интеграция New SD-WAN и сервиса Cloud Security. Интеграция Cisco Meraki MX с Cisco Umbrella ускоряет развертывание облачных систем безопасности для распределенных локаций и упрощает туннельное подключение по протоколу IPSec (Internet Protocol Security).

Cisco представила дополнения к облачной платформе SecureX, Эти усовершенствования сокращают время обнаружения и автоматизируют задачи, связанные с выявлением и отражением угроз. Теперь время обнаружения угроз сократилось на 95%, а время до отражения — на 85%. Кроме 27 уже сертифицированных технологий в диапазоне от защиты электронной почты до анализа угроз, интегрированных с SecureX, открытая платформа также поддерживает конфигурирование «под ключ» с технологиями сторонних организаций, включая Google, ServiceNow, Splunk и др.