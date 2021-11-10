Cisco анонсировала упрощенную программу приобретения ПО и сервисов

Cisco представила новое корпоративное соглашение, которое упрощает для партнеров и заказчиков приобретение, продажу и управление сервисами и программным обеспечением компании. Единый договор облегчает организациям, ускоряющим процесс цифровой трансформации, доступ к продуктам и решениям Cisco благодаря предсказуемым затратам, расширенному выбору и большей гибкости.

«Новое корпоративное соглашение Cisco предлагает заказчикам и партнерам чрезвычайно простой, удобный и гибкий путь для приобретения и использования наших передовых программных продуктов, — сказала Джерри Эллиотт (Gerri Elliott), исполнительный вице-президент Cisco и главный директор по работе с заказчиками и партнерами. — Наша партнерская экосистема уже выстроила бизнес по разработке ПО с многомиллиардными оборотами, но на самом деле мы только начинаем. Такие инновации как возможность перебрасывать инвестиции внутри портфолио, позволят нам улучшить обслуживание заказчиков, ускорить трансформацию нашего бизнеса и увеличить прибыли партнеров».

Новое корпоративное соглашение Cisco стало краеугольным камнем трансформации Cisco, оно подчеркивает стремление компании повышать прибыли партнеров и качество обслуживания заказчиков. На сегодня по корпоративному соглашению программное обеспечение и услуги приобрели уже более 10 тыс. заказчиков. Новое соглашение предлагает заказчикам и партнерам три ключевых преимущества.

Внедряя новые технологии, компании сталкиваются с необходимостью вести разные лицензионные договоры. Новое корпоративное соглашение Cisco упрощает этот процесс: установлен единый набор положений и условий для пяти портфолио (инфраструктура приложений, сетевая инфраструктура, совместная работа, информационная безопасность и услуги); снижен порог минимальных затрат, что упрощает получение преимуществ заказчиками; обеспечена возможность просматривать все лицензии нескольким партнерам по одному соглашению с заказчиками.

ИТ-среда постоянно усложняется, и компаниям все сложнее прогнозировать расходы на ПО и сервисы. Новое корпоративное соглашение Cisco предлагает следующие преимущества: заказчикам сетевого портфолио открывается возможность перераспределения обязательных платежей в рамках портфолио ПО Cisco DNA и Meraki; активируя лицензии и развертывая в то или иное время те или иные сервисы, заказчики могут воспользоваться функцией True Forward, которая корректирует циклы будущих биллингов в соответствии с новыми уровнями использования; новые платежные условия Cisco Enterprise Agreement Pay от компании Cisco Capital позволяют продлить сроки платежей без дополнительных издержек по определенным корпоративным соглашениям и программным продуктам. Для партнеров Cisco эта дополнительная опция снижает кредитные и валютные риски, счета и платежи проходят через Cisco Capital, при этом партнеры получают оплату по началу действия контракта с заказчиком.

В крупных организациях текущая поддержка и модернизация ПО традиционно отличаются сложностью и требуют много человеко-часов. Новое корпоративное соглашение Cisco упрощает задачу: расширяется доступ к инновационным технологиям без общекорпоративных обязательств; централизованное наблюдение, ведение и возобновление лицензий упрощают их приобретение и администрирование.

Сейчас новое корпоративное соглашение Cisco открыто для подписания отдельным партнерам, их круг планируется расширить в начале 2022 г. Текущее корпоративное соглашение продолжает действовать, переход на новую редакцию будет происходить в первой половине 2022 г.