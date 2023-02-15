В Россию импортируются огромные партии «железа» Cisco. Санкции поломались, США бессильны

Спустя год после ухода Cisco из России ее устройства по-прежнему завозятся в страну по каналам «серого» и параллельного импортов. Власти США ничего не могут с этим поделать, а Cisco это и вовсе выгодно, тем более что с ее точки зрения все продажи легальны – она отгружает товар компаниям, юридически никак не связанным с Россией.

Санкции бесполезны

В США признали крайне низкую эффективность запретов на ввоз и использование в России оборудования Cisco, пишет Wall Street Journal. Сетевое «железо» именитого американского бренда по-прежнему доступно на российском рынке, несмотря на всю ту стену из санкций, что выстроили власти США при непосредственном участии самой Cisco.

По информации издания, спустя почти год после начала всем известных событий техника Cisco представлена в России в очень широком ассортименте. Это стало возможным благодаря «серым» импортерам. Специалисты Wall Street Journal, по-видимому, намеренно не называют его «параллельным».

Суть проблемы ясна, хотя проблемой происходящее является только для Нового света. Властям США под силу запретить продажу контролируемых товаров российским компаниям, но в то же время они мало что могут сделать, чтобы остановить третьих лиц, которые без труда обходят их ограничения.

Восток выручает

Согласно анализу таможенных данных, проведенному экспертами издания, большинство реселлеров, работающих «в серую», базируются в Азии и Турции. Эти компании создавались с одной целью – работать в обход правил американских компаний, в данном случае Cisco. А поскольку юридически они подчиняются законам другой страны, власти США почти неспособны дотянуться до них, чтобы прикрыть их бизнес.

Единственное, что они могут сделать – это ввести прямой запрет на поставки того или иного класса товаров. Cisco в этом плане им помогла – она еще в марте 2022 г. остановила свой бизнес в России, а в июне 2022 г. приняла решение покинуть страну.

В настоящее время Cisco официально не работает в России. В компании отмечают, что нынешние партии ее устройств, широким потоком и беспрепятственно преодолевающие российскую таможню – либо контрафакт, либо «серый» импорт. Под последним Cisco подразумевает закупки у неавторизованной третьей стороны, то есть у компании, заказавшей технику Cisco с единственной целью – переправить ее в Россию.

Выгода для всех

Как пишет The Register, у Cisco, по большому счету, нет особых причин для борьбы с «серыми» поставками ее продукции российским потребителям. С ее точки зрения, как компании-продавца, все вполне законно, поскольку она отгружает «железо» компаниям из других стран, не связанных с Россией.

Издание проводит параллели между тем, как работает параллельный импорт, и желанием несовершеннолетнего приобрести алкоголь. Россия завозит санкционные товары при посредничестве других стран, а подросток просит взрослого приобрести ему вожделенный и пока недоступный ему напиток. «Пока кассир не знает или не имеет причин подозревать, что это для несовершеннолетнего, у него нет причин отказывать в продаже», – говорится в материале The Register.

И все же Cisco иногда пытается мешать россиянам пользоваться своим оборудованием, если не напрямую, то через своих «дочек». Еще в ноябре 2022 г. подконтрольная Cisco компания Meraki, поставщик облачных сервисов и сетевого оборудования, заблокировала пользовательские профили и устройства россиян и потребовала вернуть ей все «железо» без компенсации его стоимости.

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В декабре 2022 г. Meraki назначила день окончательной блокировки своих сервисов в России. Но особого эффекта не возымело – к тому моменту россияне нашли действенный способ обхода всех запретов.

Последнее слово всегда за государством

Параллельный импорт, представляющий собой легализованный в мае 2022 г. обыкновенный «серый» импорт, работает с разрешения российских властей. Американские же власти со своей стороны стараются помешать его стабильному функционированию, несмотря на то, что отгрузка товаров в Россию как была выгодна компаниям из США, так и остается. Как-никак, это довольно крупный рынок сбыта.

Власти США довольно активно мешают работать продавцам на «сером» рынке и подставным компаниям. В последнее время американское Министерство торговли все чаще добавляет компании, подозреваемые в связях с иностранными вооруженными силами и странами под санкциями, в свой «черный список».

За последние пару дней в перечне оказалось сразу шесть фирм, связанных с китайскими воздушными шарами, обнаруженными в небе над Штатами. То есть США теперь ведут торговую войну в некотором смысле на два фронта – не только с Китаем, но еще и с Россией.

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Попадание той или иной компании в «черный список» Министерства торговли США ведет к тому, что для партнерства с ней и отгрузке ей товаров американские фирмы обязаны иметь специальную лицензию. Ее необходимо запрашивать у властей, и нет гарантии, что те дадут необходимое разрешение.

Впрочем, и эти меры не являются панацеей. По сути, все эти «черные списки» американского Минторговли – это борьба с мифической Лернейской гидрой. Отрубив одну голову (добавив одну компанию «блэклист»), они получают еще несколько – тут же регистрируются новые компании, готовые закупать товары у американских поставщиков для последующей их отправки в Россию или КНР.

Более того, получить лицензию Министерства торговли на сотрудничество с фирмой из «черного списка», как оказалось, очень просто. По данным Wall Street Journal. Из 100 запросов на такую лицензию лишь шесть возвращаются с отказом. Таким образом, вероятность успеха в получении разрешения на торговлю с «санкционной» компанией составляет 94%.