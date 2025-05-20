Россия наносит ответный удар. «Транснефть» требует у Cisco десятки миллионов за ущерб, нанесенный уходом из России

«Транснефть» пытается вернуть 55,9 млн руб. убытков с ушедшей из России Cisco. Суд уже несколько раз отклонял их жалобы. Теперь дело назначено к рассмотрению на июнь 2025 г.



Многомиллионные убытки из-за ухода Cisco

Как выяснил CNews, Российская нефтепроводная компания «Транснефть» обратилась в арбитражный суд Москвы с целью взыскать 55,9 млн руб. с ушедшей из России американской компании Cisco.

Как указано в судебных актах, «Транснефть» требует солидарного взыскания указанной суммы с американской Cisco Systems, Inc. и ее российской дочерней компании. Многомиллионные убытки нефтяной компании были вызваны из-за одностороннего прекращения лицензии и техподдержки, связанных с уходом CIsco с российского рынка.

В качестве третьих лиц привлечены ООО «Инлайн МСП» и ООО «Бизнес Телеком-Импорт».

© wolterke / Фотобанк «Фотодженика» «Транснефть» требует 56 миллионов от Cisco за убытки

На момент публикации этого материала суд отклонил ходатайство российской «дочки» Cisco Systems — ООО «Сиско Солюшенз» — об оставлении без рассмотрения иска «Транснефти» и назначил судебное разбирательство на 3 июня 2025 г.

На предварительном заседании 17 апреля 2025 г. представители Cisco Systems, Inc. не присутствовали, несмотря на надлежащее извещение.

Российский ответчик, «Сиско Солюшенз», пытался оспорить иск, ссылаясь на необходимость привлечения иностранного права штата Калифорния и замены ответчика. Однако судья отклонил основное ходатайство, указав, что ограничительные меры в отношении «Транснефти» уже создают препятствия для доступа к правосудию.

Остальные ходатайства — о привлечении третьих лиц и обращении в Минюст — остались открытыми. Суд обязал «Транснефть» представить дополнительные пояснения, а участникам процесса — обеспечить явку подготовленных представителей.

CNews запросил у «Транснефти» комментарии и ожидает ответа.

Длительные судебные тяжбы

В сентябре 2024 г. «Транснефть» направила исковое заявление в Арбитражный суд Москвы против «Сиско солюшенз». Суд отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что на момент его регистрации в системе «Мой Арбитр» не истек установленный законом тридцатидневный срок для досудебного урегулирования спора.

Судья мотивировала свое решение тем, что на момент подачи искового заявления у истца отсутствовали правовые основания для обращения в арбитражный суд.

Судья Девятого апелляционного суда выразил несогласие с постановлением Арбитражного суда Москвы. Он указал на невозможность проведения досудебного урегулирования спора с иностранной компанией Cisco Systems, Inc., находящейся под санкциями Соединенных Штатов Америки, в текущих геополитических условиях.

Кассационную жалобу «Сиско солюшенз» подали в суд 10 апреля 2025 г.

Недавно «Транснефть» уже отсудила миллионы у Cisco

В начале апреля 2025 г. ТАСС сообщал, что у «Транснефти» получилось вернуть 5,85 млн руб. убытков нанесенных уходом CIsco.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в решении суда. Ответчиками по иску указаны Cisco Systems и «Сиско солюшенз».

Как Cisco из России уходила

В марте 2022 г. компания Cisco полностью прекратила поставки своей продукции в Россию. При этом на тот момент официальных заявлений о прекращении деятельности в стране компания не делала.

В начале марта 2022 г. компания также ограничила доступ к своей сетевой академии для российских студентов и инструкторов.

Тогда же был временно приостановлен сервис вебинаров и веб-конференций Cisco Webex. В мае 2022 г. он окончательно перестал работать в России.

В конце июня 2023 г. Cisco закрыла свой российский офис, а в декабре 2023 г. ликвидировала российское юридическое лицо.

В декабре 2022 г. компания Meraki, дочернее предприятие Cisco, объявила о намерении отключить от облачных сервисов все сетевые устройства, находящиеся в России.

С тех пор компания столкнулась с серьезными проблемами. В августе 2024 г. CNews сообщал, что компания планирует уволить четыре тысячи сотрудников из-за резкого падения продаж оборудования по всему миру.

В феврале 2025 г. Cisco была названа среди мировых гигантов, которые могут вернуться в Россию и снова занять определенную долю рынка, наряду с Microsoft, Intel и AMD, Samsung и Dell.