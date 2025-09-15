Microsoft Windows Chkdsk

Разделы

15.09.2025 Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI 1
17.06.2022 3 признака того, что жесткий диск ноутбука выходит из строя 1
21.01.2022 Microsoft лихорадочно исправляет ошибки свежайших исправлений ошибок Windows 1
14.01.2022 Обновление Windows 11 и Windows 10 «убивает» VPN и лишает доступа к заблокированным сайтам. Спасения нет 1
23.09.2021 Microsoft сжалилась и разрешила ставить Windows 11 на устаревшие ПК. Но есть подвох 1
01.06.2021 Обновление Windows 10 устроило хаос и бардак в важнейшем элементе интерфейса 1
10.05.2021 Обновление Windows 10 массово вывело из строя ПК по всему миру 1
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование 1
15.01.2021 В Windows 10 можно одной командой вывести из строя диск ПК 1
29.12.2020 Microsoft придумала, как вылечить Windows 10 от «забывчивости» паролей 1
21.12.2020 Проверка дисков стандартным инструментом «убивает» Windows 10 1
29.06.2017 Bitdefender изучила атаки нового вируса 1
25.03.2016 Впервые обнаружен троян, целиком шифрующий жесткий диск в ПК 1

Microsoft Corporation 25052 10
AMD - Advanced Micro Devices 4398 5
Intel Corporation 12425 3
Razer Inc 79 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 2
Brother - Brother Industries - Бразер 202 2
Samsung Electronics 10491 2
Cisco Meraki 28 2
SonicWall 56 2
Google LLC 12088 1
Toshiba Corporation 2940 1
Dropbox 505 1
Bitdefender 158 1
Gigabyte Technology 379 1
G Data CyberDefense AG - G Data Software AG 64 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 1
Роснефть НК - нефтяная компания 524 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 139 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2675 7
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2206 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14808 6
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1537 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3390 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6765 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13333 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21495 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4569 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7545 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10222 2
Micorosft Windows Insider 137 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3083 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3899 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7655 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9574 2
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9887 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10445 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6514 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2715 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16779 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 177 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1547 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 993 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1423 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 725 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2621 1
Microsoft Windows 16133 11
Microsoft Windows 10 1848 9
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 5
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 415 3
Microsoft Windows 11 665 3
Microsoft Feedback Hub 22 3
Microsoft Windows PowerShell 210 2
Microsoft Windows Hello 206 2
Microsoft Windows Server 2019 39 2
Microsoft Windows Server 2012 199 2
Microsoft Windows Server Resilient File System - ReFS - локальная файловая система 11 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 646 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4967 2
Google Chrome - браузер 1616 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 481 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2011 1
Microsoft Outlook 1434 1
Adobe Creative Cloud 69 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 277 1
Microsoft News 7 1
Microsoft PC Health Check 1 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 536 1
Microsoft Windows 7 1990 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 1
Microsoft Patch Tuesday 13 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Dell Alienware 136 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 107 1
Intel RealSense 31 1
WatchGuard Firebox - WatchGuard Fireware 32 1
Razer Stargazer 1 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 600 1
Microsoft Windows Safe Mode - Безопасный режим Windows 13 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Водясов Алексей 222 1
Павлов Никита 103 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Украина 7734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1805 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1897 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6239 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1041 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 45 1
BleepingComputer - Издание 391 4
Reddit 342 2
Neowin 169 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2554 2
