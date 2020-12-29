Microsoft придумала, как вылечить Windows 10 от «забывчивости» паролей

Неприятный баг

Microsoft подготовила исправление ошибки в операционной системе Windows 10, которая не позволяет приложениям в Windows 10 «запоминать» учетные данные пользователя, пишет Windows Latest.

Суть проблемы заключается в том, что пользователь вынужден каждый раз заново вводить пароль от своей учетной записи при использовании различных приложений и сервисов. В их числе, к примеру, облачный диск Onedrive, почтовый клиент Outlook, браузеры Google Chrome и Microsoft Edge, Adobe Creative Cloud. Кроме того, баг приводит к автоматической очистке всех cookie-файлов Chrome.

Согласно целому ряду сообщений пользователей, опубликованных в «Центре отзывов» Windows, «забывчивость» в отношении паролей операционная система начала проявлять после установки майского апдейта (версия 2004) 2020 г.

После одного из следующих обновлений Windows 10 вновь научится нормально «запоминать» пользовательские пароли

Как отмечает Windows Latest, Microsoft удалось выявить причину возникновения ошибки и подготовить исправление, которое уже включено в последнюю тестовую сборку Windows 10 для участников программы Windows Insider. По словам Эрика Лоуренса (Eric Lawrence), менеджера проекта по разработке браузера Microsoft Edge, исправление станет доступно самому широкому кругу пользователей в одном из следующих обновлений. Однако, как подчеркнул специалист, проблема не сохраняющихся паролей затрагивает лишь «сравнительно небольшое число пользователей».

По данным Windows Latest, выхода общедоступного исправления следует ожидать в феврале-марте 2021 г.

Корни проблемы нашли в планировщике заданий

По словам Тэвиса Орманди (Tavis Ormandy) исследователя из компании Google, проблему испытывают пользователи, у которых в планировщик заданий (Task Scheduler) добавлены так называемые S4U-задания (Service for User). Это такие периодические действия, которые выполняются автоматически от имени конкретного пользователя системы, причем без сохранения его пароля. Вместо этого на основе пароля формируется специальный токен. При выполнении этой процедуры, как отметил специалист, в некоторых случаях сохраненные сервисом проверки подлинности локальной системы безопасности (Local Security Authority Subsystem Service, LSASS) учетные данные могут быть затерты.

В сентябре 2020 г. Орманди предложил временное решение проблемы. Оно предполагало отключение/удаление всех S4U-заданий или запрет их выполнения во время активной сессии другого пользователя.

В ноябре 2020 г. Microsoft признала наличие проблемы и выпустила статью, в которой опубликовала собственное руководство по избавлению от последствий бага. В качестве одного из «виновников», вызывающих «забывчивость» системы была названа утилита HP Customer Participation Program, которая, по всей видимости, создает S4U-задание.

Проблемы с обновлениями Windows 10 2004

Майский апдейт Windows 10 (2004), несмотря на то, что вышел спустя практически пять лет с момента запуска системы, с самого релиза преподносит некоторым пользователям и администраторам неприятные «сюрпризы». Ее распространение началось в конце мая 2020 г, и ее установка могла приводить к ряду проблем с работой аппаратных компонентов компьютеров – пользователи жаловались на сбои при воспроизведении звука и даже невозможность подключения к ноутбуку или ПК более одного устройства по Bluetooth.

В некоторых случаях установка Windows 10 2004 приводила к некорректной работе драйверов видеоподсистемы, в результате чего на экране появлялись «артефакты» в виде линий. Также в этой сборке присутствовал баг, о котором CNews сообщал еще в начале июня 2020 г. Он мог приводить к сбоям в работе принтеров, подключаемых к компьютеру через порт USB. Баг мог проявляться при выключении питания принтера или отсоединении его от ПК в процессе завершения работы последнего. В этом случае при последующей загрузке операционной системе USB-порт, к которому было присоединено «некорректно» отключенное печатающее устройство, окажется недоступным. Он исчезнет из списка доступных для подключения принтера, а Windows не сможет выполнять какие-либо операции с использованием данного порта. Данная проблема затрагивала все актуальные на тот момент редакции и версии Windows 10, начиная с 1903.

Выпущенные в середине августа 2020 г. обновления безопасности Windows 10, как писал CNews, вызывали «синий экран смерти», снижение производительности, увеличение времени загрузки и другие проблемы.

В конце мая 2020 г. Microsoft признала наличие проблемы с беспроводным подключением к интернету при помощи LTE-модема, которая могла возникать при установке майского накопительного обновления для Windows 10.

Также Microsoft исправила ошибку в Windows 10 (2004), из-за которой твердотельные накопители на основе флеш-памяти (SSD) могли изнашиваться быстрее обычного. К ускоренной выработке остаточного ресурса устройства могла приводить оптимизация, которую в автоматическом режиме раз за разом проводила операционная система, быстро «забывая», что аналогичная операция проводилась совсем недавно.

В декабре 2020 г. CNews писал, что пользователи Windows 10 пострадали от действий поставляемой с операционной системой утилиты Chkdsk: выполнение проверки дисков в некоторых ситуациях вызывало «синий экран смерти» и повреждения логической структуры файловой системы. Позднее Microsoft признала наличие проблемы и выпустила исправление.

