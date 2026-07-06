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Micron Technology Micron Memory Japan Elpida Memory

Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


06.07.2026 Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти 1
04.04.2014 Обновлен Топ-10 производителей полупроводников. Продажи Intel упали 1
09.06.2013 Рынок M&A замер в ожидании новой волны кризиса 1
07.09.2012 В «iPhone 5» не будет памяти Samsung 1
03.07.2012 Micron Technology приобретет Elpida Memory за $2,5 млрд 1
21.04.2011 Рынок полупроводников: Samsung может обогнать Intel 1
22.03.2011 Катастрофа в Японии может обрушить мировой рынок микроэлектроники 1
18.03.2011 Ноутбуки и планшеты могут подорожать 1
18.03.2011 Apple потеряла $17,4 млрд на землетрясении в Японии 1
20.05.2010 Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре 1
24.08.2009 Рынок DRAM-памяти во 2-м квартале вырос до $4,5 млрд 1
18.05.2009 Рынок DRAM-памяти упал до 8-летнего минимума 1
27.03.2009 Рынок чипов пошел на поправку? 1
27.03.2009 Рынок полупроводников идет на поправку 1
05.03.2009 Правительство Тайваня создаст компанию по производству флэш-памяти 1
23.06.2008 Qimonda будет разрабатывать 30-нм память вместе с компанией Elpida 1
15.05.2008 Qimonda сократит более 600 сотрудников в Дрездене 1
29.04.2008 Qimonda и Elpida объединили усилия для разработки DRAM ячеек 1
22.12.2006 Топ-менеджеру Samsung дали "десятку" за сговор 1
12.12.2006 Создан чип памяти на фазовых переходах 1
12.12.2006 Создан чип памяти на фазовых переходах 1
07.12.2006 Elpida построит в Тайване завод по производству чипов DRAM стоимостью $15,5 млрд 1
06.09.2006 Sun Microsystems и Unisys затеяли спор с Hynix 1
24.03.2006 Hynix не дадут продавать NAND в Японии 1
23.03.2006 Microsoft подвела производителей компьютеров 1
22.03.2005 Elpida произвела первый модуль памяти DDR2 со скоростью 800 Мбит/сек. 1
14.01.2005 Память подешевеет на треть 1
10.11.2004 Корейцы и японцы дерутся из-за памяти 1
15.08.2003 Gartner: Samsung удержал позиции лидера DRAM-рынка во 2 квартале 1
03.06.2003 Intel вложит $100 млн. в совместное предприятие NEC и Hitachi 1
19.05.2003 PSC будет выпускать память DRAM под собственным брендом 1
05.01.2003 Предложение на DRAM-память в 2003 году превысит спрос на 7,3% 1
26.12.2002 В 2003 году рейтинги производителей DRAM изменятся 1
26.12.2002 В 2003 году рейтинги производителей DRAM изменятся 1
29.11.2002 На рынке модулей DRAM ожидается инвестиционный бум 1
08.10.2002 Компания Micron представила DDR-II 1
03.07.2002 Число производителей памяти DDR-II увеличилось 1
21.06.2002 Расследование по поводу демпинговых цен на память может привести к росту цен 1
16.05.2002 NEC выделит подразделение полупроводников в отдельную компанию 1
16.05.2002 NEC откажется от полупроводникового бизнеса? 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

Micron Technology и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11007 20
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 515 18
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 14
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Hitachi - Хитачи 1499 9
Toshiba Corporation 2979 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 8
Intel Corporation 12778 7
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 61 7
Infineon Technologies - Qimonda 30 7
Apple Inc 13080 6
Dell EMC 5169 4
IBM - International Business Machines Corp 9681 4
PSMC - Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation - Powerchip Technology Corporation - Powerchip Semiconductor Corp 53 4
ProMOS Technologies 21 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 3
Sony 6723 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 3
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 332 3
Microsoft Corporation 25704 2
Qualcomm Technologies 1967 2
AMD - Advanced Micro Devices 4623 2
Fujitsu 2099 2
Philips 2097 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1091 2
SanDisk 341 2
UMC - United Microelectronics Corporation 339 2
TI - Texas Instruments Incorporated 846 2
Rambus 246 2
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 120 2
Sumitomo - NEC Hitachi Memory 4 2
Ovonyx 3 2
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 162 2
Apple Japan 5 2
Kayak 29 1
Murata Manufacturing 26 1
SAP SE 5579 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Cisco Systems 5352 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Asahi Glass 48 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Blackstone Group 47 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
ABN AMRO 99 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
ODP Corporation - Office Depot, OfficeMax, Grand&Toy, ODP Business Solutions, Ativa, TUL, Foray, Realspace, DiVOGA 35 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 628 3
Правительство Тайваня 48 1
Судебная власть - Judicial power 2478 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1675 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 983 36
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8693 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4738 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10239 11
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2769 11
DDR - Double data rate 3064 10
NAND flash memory - флеш-память 680 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22441 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13005 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26565 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61196 3
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1101 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12733 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5479 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14702 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9827 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16923 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29568 2
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 184 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12825 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7601 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13773 2
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 2
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 288 2
Rambus DRAM - RDRAM 142 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15967 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26150 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 2
Цифровой компас - Электронный компас - Виртуальный компас - Digital compass 66 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1184 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21831 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10039 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17985 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64315 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7798 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17868 1
Apple iPad 3997 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
IBM Kenexa 7 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7583 1
Apple iOS 8542 1
Apple macOS 2394 1
Samsung Galaxy 1026 1
SAP Ariba 308 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4153 1
Apple iPod Touch 747 1
Google Shopping - Google Покупки 17 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 1
Google QuickOffice 53 1
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 89 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
Apple iPod nano 215 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 23 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
Nishigaki Koji - Нисигаки Кодзи 8 3
Ford Dale - Форд Дейл 6 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Hsuan John - Сюань Джон 6 1
Norwood Andrew - Норвуд Эндрю 10 1
Sogas Jim - Согас Джим 2 1
Dunn Patricia - Данн Патриция 17 1
Серопегина Александра 1 1
Almunia Joakin - Альмуния Хоакин 9 1
Gauna Alex - Гауна Алекс 2 1
Brin Sergey - Сергей Брин 193 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 366 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Исаакян Константин 6 1
Мишин Глеб 70 1
Mehrotra Sanjay - Мехротра Санджай 5 1
Мищенко Ирина 1 1
Schneider James - Шнайдер Джеймс 7 1
Ganswindt Thomas - Гансвиндт Томас 6 1
Япония 13765 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54492 19
Китай - Тайвань 4232 15
Южная Корея - Республика 7020 12
Германия - Федеративная Республика 13159 9
Германия - Саксония - Дрезден 104 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18985 4
Азия - Азиатский регион 5891 4
Япония - Токио 1019 4
США - Калифорния 4813 3
США - Вирджиния - Виргиния 286 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 2
Европа 24910 2
Финляндия - Финляндская Республика 3691 2
Россия - РФ - Российская федерация 164809 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13764 1
Ирландия - Республика 1044 1
Индия - Bharat 5840 1
Европа Восточная 3137 1
Канада 5060 1
Украина 7907 1
Нидерланды 3725 1
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США - Айдахо 68 1
США - Ричмонд 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53063 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6662 4
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Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2122 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18028 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5463 2
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1370 2
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1385 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3137 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1567 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3942 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5722 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27064 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5527 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 940 1
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Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1310 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 37 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4782 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5083 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8752 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33436 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7422 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8771 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2553 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1704 1
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Йена - денежная единица Японии 502 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 1
DigiTimes - Издание 1331 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6078 4
AP - Associated Press 2007 3
DRAMeXchange 42 2
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 232 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
FT - Financial Times 1287 1
Bloomberg 1612 1
NYT - The New York Times 1099 1
MacRumors 148 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 548 1
TechRadar 97 1
EE Times 160 1
Gartner - Гартнер 3649 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
IDC - International Data Corporation 4968 3
Market Intelligence Center - MIC 15 2
Gartner - Dataquest 353 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2648 1
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