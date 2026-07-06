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Mehrotra Sanjay Мехротра Санджай

СОБЫТИЯ


06.07.2026 Американцы выбрали Хиросиму, чтобы построить новую фабрику оперативной памяти 2
28.09.2023 Санкции Китая работают. Крупнейший в США производитель памяти несет колоссальные убытки, надежды на улучшение нет 2
04.12.2020 Часовое отключение электричества на заводе Micron взвинтило цены на память по всему миру 2
16.06.2014 SanDisk покупает компанию, в которой работает основатель Apple 2
23.03.2010 Выпущена карта памяти microSD на 32 ГБ 2

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Mehrotra Sanjay и организации, системы, технологии, персоны:

Элемент ГК - Микрон - Micron 1675 3
Samsung Electronics 11007 2
SanDisk 341 2
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 515 2
Oracle Corporation 7059 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 1
DJI 92 1
Intel Fab 11 4 1
Apple Inc 13080 1
Huawei 4503 1
SAP SE 5579 1
Broadcom - VMware 2594 1
Micron Technology - Micron Memory Japan - Elpida Memory 45 1
Fusion-io 8 1
Tsinghua Holdings - Yangtze Memory Technologies - YMTC 56 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2787 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 71 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2769 3
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10239 2
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DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 983 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26565 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61196 1
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NAND flash memory - флеш-память 680 1
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 120 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1295 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2470 1
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MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2015 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 570 1
SanDisk microSD - SanDisk microSDXC - SanDisk microSDHC - SanDisk M2 - SanDisk Memory Stock Micro - Sandisk MultiMediaCard 31 1
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Китай - Тайвань 4232 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Китай - Пекин - Beijing 1089 1
США - Айдахо 68 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18985 1
Япония 13765 1
Южная Корея - Республика 7020 1
Европа 24910 1
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