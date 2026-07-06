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Mehrotra Sanjay Мехротра Санджай
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 10
Mehrotra Sanjay и организации, системы, технологии, персоны:
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54492 5
|Китай - Тайвань 4232 1
|Германия - Федеративная Республика 13159 1
|США - Нью-Йорк 3175 1
|Китай - Пекин - Beijing 1089 1
|США - Айдахо 68 1
|США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18985 1
|Япония 13765 1
|Южная Корея - Республика 7020 1
|Европа 24910 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164809 1
|США - Нью-Йорк штат 252 1
|Wikipedia - Википедия 644 1
|The Register - The Register Hardware 1775 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|Tom’s Hardware 592 1
|Bloomberg 1612 1
|Fortune Global 500 294 1
|TrendForce 178 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455126, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455126, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 197187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.