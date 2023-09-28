Санкции Китая работают. Крупнейший в США производитель памяти несет колоссальные убытки, надежды на улучшение нет

Американский чипмейкер Micron погряз в финансовых проблемах после того, как его продукцию частично «отменили» в Китае. Компания констатировала мощный обвал выручки и переход от солидной чистой прибыли к крупному чистому убытку.

От плюса к минусу

Компания Micron, крупнейший в США производитель чипов памяти, а также один из основных игроков глобального рынка памяти, отчитался о крупном падении выручки. Как пишет The Register – это следствие вовсе не тех или иных действий компании, это влияние властей Китая.

Согласно финансовому отчету Micron за IV финансовый квартал 2023 г., который завершился для нее 1 сентября 2023 г., компания столкнулась с 1,7-кратным падением выручки (год к году) – с $6,64 млрд в 2022 г. до $4,01 млрд. Это, к слову, выше прогноза аналитиков в размере $3,95 млрд.

Чистый убыток по итогам отчетного периода составил $1,43 млрд. Год назад компания хвасталась чистой прибылью $1,49 млрд. Тут прогнозы экспертов не оправдались – они полагали, что чистый убыток не будет выше $1,37 млрд.

Скорректированный убыток Micron достиг $1,07 на акцию на фоне прибыли в $1,45 на акцию годом ранее. Прогноз аналитиков – убыток $1,15 на акцию.

Причем здесь Китай

Штаты намеренно пытаются уничтожить ИТ-индустрию КНР, и власти Китая постоянно находятся в поиске рычагов давления на Запад. Один нашелся не так давно – остановив а августе 2023 г. экспорт галлия и германия, Китай поверг в шок американское Минобороны, очень зависящее от поставок этих металлов.

Фото: Micron Китай своего добился

Вторым рычагом давления стала компания Micron. США мешают развитию YMTC, китайского конкурента Micron, на что Китай в мае 2023 г. ответил запретом использования модулей оперативной и флеш-памяти американской компании Micron на национальных объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Этот шаг был не очень выгоден КНР – местные компании, как сообщал CNews, пока не в состоянии обеспечить нужные стране объемы производства чипов памяти, и в итоге освобожденную бойкотом Micron нишу заняли главные конкуренты Китая на рынке памяти – корейские SK Hynix и Samsung. Тем не менее, своей цели власти Китая добились – удар по Micron был нанесен ощутимый.

Micron все понимает

Власти Китая никогда не говорили, что «забанили» продукцию Micron только для того, чтобы отомстить США за все ранее введенные санкции. Все было обставлено в виде резолюции Администрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) – было объявлено, что продукция Micron не прошла проверку безопасности, что и послужило причиной для запрета ее использования на объектах китайской КИИ.

Регулятор не стал объяснять причин принятия такого решения. В июне 2023 г. Micron заявила, что запрет Китая обойдется ей приблизительно в $4 млрд годового дохода.

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Хотя официальной причины, объясняющей этот запрет, не выявлено, многие, как пишет The Register. интерпретируют его как ответ Пекина на многочисленные запреты США, в том числе и на ограничения использования в Штатах продукции американских вендоров – Huawei, DJI и пр.

Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что решение CAC нанесло ущерб продажам компании на внутреннем рынке центров обработки данных Китая.

Позитивный взгляд в будущее не работает

Несмотря на очевидный финансовый провал, Micron с оптимизмом смотрит в свое ближайшее будущее. Она опубликовала положительный прогноз на I квартал финансового 2024 г., который завершится для нее 1 января 2024 г. Аналитики компании уверены, что за этот период она получит в пределах $4,4 млрд выручки (прогноз рынка – $4,24 млрд) и скорректированный убыток на уровне $1,07 на акцию (прогноз рынка – убыток в $0,88 на акцию).

Компания связывает часть своих финансовых проблем с обвалом рынков смартфонов и компьютеров, но полагает, что в 2024 г. они оба начнут восстанавливаться. Это может помочь ей нарастить доходы если не в текущем квартале, то в следующих трех.

Однако Micron не смогла заразить своим оптимизмом и уверенностью в завтрашнем дне своих же инвесторов. Их реакция на плохие финансовые показатели не где-то там в будущем, а в только что завершившемся отчетном периоде, была ожидаемой – акции Micron подешевели на 3,6% в ходе дополнительных торгов в 27 сентября 2023 г. Впрочем, беспокоиться ей пока не о чем – с начала 2023 г. стоимость ценных бумаг выросла на 36%.