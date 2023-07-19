Продажи новых смартфонов рушатся восьмой квартал подряд. Продажи подержанных мобильников бьют исторические рекорды

II квартал 2023 г. завершился 11-процентным падением продаж новых смартфонов. Только лишь премиум-сегмент показал небольшой рост, тогда как «середнячки» и бюджетные модели покупали сильно хуже, чем год назад. При этом на вторичном рынке наблюдается повышенная активность – подержанные смартфоны покупаются на миллиарды долларов, и особенно это касается флагманских моделей.

Старый смартфон лучше новых двух

Мировой рынок смартфонов продолжил падение во II квартале 2023 г. (1 апреля – 30 июля). Согласно отчетам аналитических компаний Canalys и Counterpoint Research, это коснулось всех сегментов, кроме премиального – топовые смартфоны, напротив, продавались активнее, чем годом ранее.

Также в мире растет спрос на подержанные смартфоны, пишет TechSpot, но статистику вторичного рынка за II квартал 2023 г. не приводит. Впрочем, в первой четверти 2023 г. здесь был установлен исторический рекорд – во всем мире смартфонов, которым уже кто-то пользовался, было продано на $13,3 млрд, что на 14% превышает прошлогодний показатель (данные аналитиков CSS Insight). И это еще с учетом того, что рынок новых смартфонов за тот же период просел на 2% в денежном выражении.

Согласно отчету Canalys, поставки новых смартфонов во II квартале 2023 г. упали на 11% в годовом исчислении, а эксперты Counterpoint отметили 8-процентное снижение продаж. Обе исследовательские фирмы сошлись во мнении, что лидером мирового рынка умных телефонов стала корейская компания Samsung – у Canalys ее доля составила 21%, у Counterpoint Research – 22%. Этого результата она добилась, даже лишив саму себя российского мобильного рынка в марте 2022 г.

Китай сильно отстает

В тройке мировых лидеров по продажам смартфонов глобальных изменений нет. Удержав пятую часть рынка, Samsung не пустила на первое место американскую Apple, которая довольствуется 17-процентной доле по оценке обеих аналитических компаний.

Третье место занимает компания Xiaomi, которая сильно отстает от Samsung, но при этом лишь немного уступает Apple. Counterpoint Research присудила ей долю в размере 12%, а в отчете Canalys у нее 13%.

Но добиться этого Xiaomi смогла вовсе не за счет своих дорогих смартфонов, несмотря на то, спрос на эти устройства растет. Третье место в мировом зачете ей обеспечили бюджетные аппараты серии Redmi, утверждают эксперты Canalys.

В топ-5 по объемам продаж новых смартфонов вошли еще две китайские компании – Oppo и Vivo. Первая (на пару с OnePlus) заняла четвертое место сдолей рынка 10% после сильных результатов на основных для нее рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Расположившаяся на пятой строчке Vivo имеет долю 8% благодаря запуску новой серии Y, согласно Canalys.

Бурный рост остался в прошлом, но премиум еще в цене

Аналитики Counterpoint Research заявили, что мировой рынок смартфонов давно прошел фазу быстрого роста – это восьмой квартал подряд со снижением в годовом исчислении (или шесть кварталов, по данным Canalys). Действительно, циклы замены потребительских товаров становятся длиннее, а растущий рынок подержанных устройств мешает развитию рынка новых.

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Но все это совершенно никак не отражается на премиальном сегменте мирового мобильного рынка. По сути, лишь он один показал рост по итогам II квартала 2023 г. – по данным Canalys, каждый пятый смартфон, проданный за отчетный период, был флагманом. Стабильно высокие показатели рынка премиум-класса помогли производителям, в том числе Apple, добиться того, чтобы их итоговые доходы не пострадали так сильно, как объемы продаж.

Apple очень успешно воспользовалась этой волной «премиумизации», достигнув рекордных долей на нескольких новых рынках, которые обычно не считаются для нее основными. Ярким примером является Индия, где во II квартале 2023 г. премиум-сегмент вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Смартфон по объявлению

Рынок подержанных смартфонов имеет одно сходство с рынком новых устройств – в I квартале 2023 г., согласно статистике CSS Insight, наибольший интерес потребители проявляли именно к устройствам премиум-класса. Вероятно, это можно объяснить тем, что такие гаджеты на вторичном рынке стоят ощутимо дешевле, чем новые, тогда как недорогих смартфонов на Android в избытке и на витринах магазинов – можно не утруждать себя поиском подержанных устройств.

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За первые три месяца 2023 г. рынок повторно используемых смартфонов составил $13,3 млрд, что на 14% больше показателей начала 2022 г. Основные «поставщики» подержанных мобильников – это операторы связи и ритейлеры с их программами трейд-ина, в рамках которых можно обменять старый смартфон на новый с доплатой. Свою лепту вносят и различные интернет-магазины, в том числе Amazon и eBay. Классифайды (сайты с объявлениями) в исследовании CSS Insight не упоминаются. При этом в Европе купить подержанный смартфон сложнее, чем странах Азии – на этом рынке лидируют Индия, Китай, Япония и Южная Корея.

Стоит отметить, что высокий спрос на бывшие в употреблении смартфоны – это не новое явление. Как сообщал CNews, по итогам 2022 г. их продажи в мировом масштабе подскочили на 11,5% в сравнении с 2021 г., а общее их количество исчисляется сотнями миллионов.