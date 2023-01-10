Человечество переходит на подержанные дешевые смартфоны. Их продажи растут, спрос на новые гаджеты падает

В 2022 г. зафиксирован 11,5-процентный рост продаж подержанных смартфонов в сравнении с 2021 г. Объем почти достиг 283 млн. В то же время продажи новых мобильников по всему миру очень быстро падают, поскольку они стоят заметно дороже подержанных, но редко могут предложить потребителям действительно уникальные возможности.

Вторичный рынок смартфонов в тренде

В мире по итогам 2022 г. зафиксирован стремительный взлет спроса на подержанные смартфоны, пишет портал Neowin. Объем этого рынка исчисляется даже не десятками – сотнями миллионов устройств, и с годами он будет лишь расти, уверены эксперты.

В частности, по подсчетам аналитиков исследовательской компании IDC, за весь 2022 г. в мире было продано 282,6 млн бывших в употреблении смартфонов. Для сравнения, в 2021 г. этот показатель составил 253,4 млн, что говорит об 11,5-процентном росте год к году.

Конечно, это не идет ни в какое сравнение с объемами продаж новых устройств. Только лишь за один III квартал 2022 г. вендоры реализовали почти 302 млн смартфонов (статистика Counterpoint Research). Но наблюдается весьма любопытная тенденция – рынок новых смартфонов стремительно сокращается (в III квартале 2021 г. было продано 342 млн таких устройств), а рынок подержанных – растет. Эксперты IDC видят две основные причины происходящего.

Виноваты производители

Падение продаж новых смартфонов, вне всякого сомнения, негативно отражается на доходах их производителей. Но зачастую они сами виноваты в этом.

Маркетологам становится все сложнее регулярно объяснять потребителям, почему им стоит купить именно новый смартфон вместо подержанного

Например, в сентябре 2022 г. Apple выпустила iPhone 14 и 14 Plus, продажи которых оказались сильно ниже ожидаемых. Вместо этого потребители предпочитают прошлогодний iPhone 13, в том числе и подержанные его экземпляры, так как новые iPhone 14 и 14 Plus почти ничем от него не отличаются.

Также все относительно крупные производители стараются выпускать обновления для своих смартфонов в течение двух-трех лет с момента их официального релиза. Таким образом, покупая подержанный двухгодовалый смартфон, можно быть уверенным, что на нем будет установлена свежая версия Android или iOS с актуальными патчами безопасности. Следовательно, смысл в покупке именно нового устройства теряется, особенно если бывший в употреблении аппарат хорошо сохранился, а его аккумулятор вполне сносно держит заряд.

Время транжир ушло

За десять месяцев 2022 г., с 24 февраля по 31 декабря, экономическая ситуация в мире значительно ухудшилась. В компаниях, даже гигантских транснациональных, начались массовые увольнения, плюс во многих странах стали расти цены на продукты.

В этом плане потребителям уже не до новой электроники. Люди во всем мире перестали массово скупать новые смартфоны, компьютеры и комплектующие, предпочитая экономить и не тратить лишние деньги на то, что им пока в действительности не требуется.

В эту канву, по мнению экспертов IDC, оптимально вписывается рост продаж подержанных мобильников. Сменить старый аппарат многим все же хочется, и намного проще для кошелька будет купить бывший в пользовании гаджет нужной модели, нежели чем приобрести такой же, но полностью новый.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Россия тоже приобщилась данному тренду. Все больше отечественных компаний и маркетплейсов начинают торговать подержанными мобильниками, следовательно, спрос на них есть. Такое направление бизнеса развивают, в частности, «Авито» и «Мегафон».

CNews писал, что катализатором роста интереса к подержанной технике стали события конца февраля 2022 г., обрушившие курс рубля, что привело к резкому подорожанию новых устройств.

Все только начинается

По подсчетам IDC, в 2022 г. около 26% мирового рынка подержанных смартфонов пришлось на их продажи в Северной Америке – США, Канаде и Мексике. Весь остальной мир удержал оставшиеся 74%

Эксперты компании полагают, что ажиотажный спрос на бывшие в употреблении мобильники продолжит расти как минимум до 2026 г. и будет сопровождаться падением продаж новых устройств. Основная причина все та же – более низкие цены на такие устройства.

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К концу 2026 г. доля Нового света в объемах продаж подержанных смартфонов почти не изменится, прогнозируют в IDC. Она упадет до 25,1%, а доля всего остального мира увеличится до 74.9%.

Нет худа без добра

Снижение продаж смартфонов вынуждает их производителей урезать свои расходы. Нередко это выливается в увольнение части персонала, поскольку их зарплаты – это тоже расходы для компаний.

Но в глобальном плане рост спроса на подержанную технику, не только на смартфоны, крайне благоприятно отражается на планете в целом. В частности, чем дольше одно и то же устройство находится в пользовании, тем дольше оно не попадет на свалку. И при этом совершенно не важно, скольких владельцев оно успеет сменить прежде, чем окончательно устареет или придет в негодность.