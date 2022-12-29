Продажи видеокарт, ставших «золотыми» во время пандемии, откатились на уровень 2005 года

Обвал рынка дискретных GPU

Мировые поставки дискретных видеокарт для персональных компьютеров в III квартале 2022 г. достигли 20-летнего минимума. Об этом сообщило издание Tom’s Hardware со ссылкой на данные исследовательской компании Jon Peddie Research (JPR).

По информации аналитиков, в промежуток с июля по сентябрь 2022 г. производителями видеокарт было отгружено 6,9 млн графических ускорителей для настольных ПК. Примерно такое же количество дискретных GPU для ноутбуков было поставлено в отчетном периоде. Суммарно AMD, Nvidia и Intel – тройка крупнейших в мире производителей видеочипов – сумела продать около 14 млн единиц продукции, ориентированной на использование в настольных и портативных ПК. Согласно данным JPR, это на 42% меньше, чем годом ранее.

Показатель в 6,9 млн отгруженных дискретных видеокарт (поставляемых в виде платы расширения) для десктопов – худший с III квартала 2005 г. С учетом того, что в начале-середине 2000-х годов доля дискретных устройств в общем объеме продаж GPU была велика (качество и возможности интегрированной графики в те времена все еще оставляли желать лучшего), можно уверенно назвать нынешний III квартал слабейшим за последние 20 лет, отмечает Tom’s Hardware.

Объем поставок дискретных видеокарт для десктопов с 2009 по 2022 гг. в млн шт. Красным обозначены показатели AMD , зеленым – Nvidia , синим – остальных участников рынка

Продажи интегрированных GPU-решений в предпоследнем квартале 2022 г. составили 61,5 млн штук.

В целом же рынок графических ускорителей потребительского уровня, включая дискретные и интегрированные конфигурации, сократился на 25,1%.

Впрочем, сравнивая показатели продаж десктопных дискретных GPU в «нулевые» годы и в наши дни, следует иметь в виду, что в прошлом настольные модели ПК являлись наиболее частым выбором потребителя, а ассортимент ноутбуков был довольно скудным, поэтому и производители видеокарт ориентировались в первую очередь на десктопный сегмент. Сегодня же ситуация иная: ноутбуки гораздо популярнее десктопов. По прогнозу Statista, в 2022 г. портативных компьютеров было отгружено почти в 3,5 раза больше, чем лаптопов.

Nvidia на коне

Несмотря на стремительное падение спроса на дискретные видеокарты для десктопов (продажи в это категории сократились на 31,9% год к году), компании Nvidia удалось не только сохранить лидерство в этом сегменте рынка GPU, но и усилить собственные позиции, захватив его 86-процентную долю. По данным JPR, это рекордный показатель для компании.

Как менялась рыночная доля AMD, Nvidia и остальных производителей дискретных GPU в десктопном сегменте в 2009-2022 годах

В свою очередь, AMD вынуждена довольствоваться скромными 10%. Для компании Лизы Су (Lisa Su) – это тоже рекорд последних нескольких десятилетий, но уже со знаком минус.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников Цифровизация

Сравнительно молодой бизнес Intel по разработке дискретных GPU, вопреки апокалиптическим прогнозам относительно его дальнейшей судьбы и последующей реорганизации, продемонстрировал весьма достойный результат, застолбив за собой четырехпроцентную долю на мировом рынке.

Взлет и падение

Интерес к видеокартам потребительского уровня значительно вырос в период пандемии коронавирусной инфекции covid-19. Люди, оказавшиеся на карантине, в попытках хоть как-то себя занять открывали для себя современные интерактивные развлечения, такие как компьютерные игры. Последние порой отличаются суровыми требованиями к «железу». В особенности это касается видеокарт.

Другая категория пользователей компьютерной техники, оказавшая непосредственное влияние на состояние рынка дискретных GPU – майнеры, открывавшие все новые и новые фермы по добыче криптовалюты Ethereum.

Однако в середине 2022 г. экосистема Ethereum перешла с алгоритма консенсуса, известного как Proof-of-Work (доказательство выполнения работы) на Proof-of-Stake (доказательство доли владения), который в сущности уничтожил идею заработка на майнинге «Эфира», сделав приобретение новых видеокарт владельцами ферм бессмысленным. Сами же владельцы начали сбывать уже имеющиеся в их распоряжении карты в попытках хоть как-то «отбить» вложения. В результате спрос на дискретные GPU упал, а их стоимость начала снижаться, в том числе и в России. В Европе же видеокарты начали резко дешеветь и того раньше – с конца марта 2022 г.