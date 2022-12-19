В Xiaomi массовые увольнения. На улицу выставят тысячи человек, сделавших компанию всемирно известной

Xiaomi намерена уволить 6000 человек или в пределах 15-20% своего штата. Коснется это в первую очередь материкового Китая, где находится более 90% персонала компании. Некоторые отделы лишатся 40% работников, другие – 75%. Уволенным предлагают трехмесячное выходное пособие и две зарплаты за каждый пропущенный отпуск.

Xiaomi не устояла

Компания Xiaomi готовится к массовым увольнениям, пишет портал IT Home со ссылкой на представителей Xiaomi. Сотней и даже тысячей сотрудников в данном случае никто ограничиваться не будет. Людей станет меньше даже в тех отделах, которые приносят компании не только деньги, но и мировую известность.

Для примера, чем сейчас Xiaomi известна в России? В первую очередь своими смартфонами, в особенности недорогими и качественными устройствами семейства Redmi, которые многие россияне еще в середине прошлого десятилетия массово заказывали на AliExpress. Однако мобильное подразделение не сможет избежать сокращений. Руководство Xiaomi намерено уволить от 15% до 20% всего персонала, так что «высвобождение» в той или иной степени коснется всех отделов. Чистка рядов начнется в конце 2022 г., то есть уже в ближайшие дни.

В общей сложности искать новую работу придется приблизительно 6000 человек. России новое решение топ-менеджмента Xiaomi, вероятнее всего если и коснется, то лишь частично, поскольку свыше 90% всех сотрудников Xiaomi Group находятся в материковом Китае – более 32,6 тыс. человек из 35,3 тыс.

Отразится ли увольнение 6000 человек на качестве и разнообразии техники Xiaomi, выяснится совсем скоро

В числе основных причин, подтолкнувших руководство Xiaomi к массовым увольнениям, могут быть деньги. В 2022 г. ее скорректированная чистая прибыль сильно просела по сравнению с 2021 г. Для примера, в I квартале 2022 г. она составила 2,86 млрд юаней против 5,6 млрд юаней годом ранее. Во II и III кварталах 2022 г. скорректированная прибыль была на уровне 2,08 и 2,12 млрд юаней соответственно.

Некоторые равнее

По данным IT Home, никакого равенства между подразделениями Xiaomi в плане количества уволенных сотрудников не будет. В некоторых из них после «оптимизации» кадрового состава останется лишь четверть предыдущего количества работников. Другим повезет больше – работы лишатся «лишь» чуть меньше половины их команды.

Для примера, в своем отделе интернет-сервисов Xiaomi уволит лишь 40% персонала. В других отделах, чьи направления работы не называются, на улицу отправятся 75% работников.

Пока неясно, сколько людей из мобильного подразделения Xiaomi уже совсем скоро отправятся искать новую работу. Однако, вероятно, в поисках они проведут совсем немного времени, с учетом того, что Xiaomi с большим трудом сдерживает натиск двух очень сильных конкурентов в лице китайских компаний Tecno и Realme. Они обе представлены на российском мобильном рынке, и, как сообщал CNews, каждая из них на фоне ухода Apple и Samsung сумела занять внушительную его часть. Xiaomi пока лидирует – в августе 2022 г., с учетом показателей своих «дочек» Redmi и Poco, она занимала 42% российского рынка смартфонов.

Весьма выгодное предложение

«Высвобождение» персонала Xiaomi будет сопровождаться весьма щедрыми выплатами. Как пишет IT Home, уволенные получат денежную компенсацию по схеме «N+2». Это означает, что они смогут рассчитывать на выходное пособие в размере как минимум трех месячных окладов.

Вместе с этим Xiaomi позаботится и о тех, у кого накопились отпуска. Каждый неотработанный ежегодный отпуск будет конвертирован уволенным в двойную зарплату.

Евгения Украинцева: Автоматизация HR-процессов должна начинаться с цифровизации оргструктуры HR Tech 2022

Остается открытым лишь вопрос о том, скольким из 6000 человек будут предложены такие условия лишения работы. Также нет информации, что будет с теми, кто откажется от столь щедрого предложения и предпочтет остаться на своем рабочем месте.

Впрочем, по данным IT Home, среди сотрудников Xiaomi много тех, кто вполне удовлетворен таким предложением руководства. Их точное количество не называется.

Запад укажет путь

Xiaomi – одна из первых китайских ИТ-компаний, информация о грядущих вероятных сокращениях в которой просочилась в Сеть. Подробностей о других ИТ-гигантах из Поднебесной нет.

Тем временем, на Западе компании из сферы информационных технологий, похоже, устроили между собой негласные соревнования и теперь стремятся уволить больше людей, чем их соперники. Софтверная корпорация Microsoft эту гонку пока проигрывает – она уволила около 1000 человек, не считая внештатников.

Артем Пермяков, Directum: HR-специалист становится агентом цифровизации Цифровизация

В несколько раз больше человек сделал безработными миллиардер Илон Маск (Elon Musk), решив, что штат приобретенной им соцсети Twitter слишком раздут. Но его репрессии до масштабов Xiaomi пока недотягивают. Amazon же Xiaomi опередила, уволив 10 тыс. человек.

Еще дальше пошел другой американский миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), выгнавший из своей интернет-империи свыше 11 тыс. человек. Но первое место у компании IBM, которая за годы своего существования уволила не одну сотню тысяч человек. Притом иногда она руководствуется лишь возрастом сотрудников, чем навлекает на себя десятки судебных исков.