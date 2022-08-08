В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек

Сокращения в Oracle

Oracle уволила несколько сотен сотрудников в рамках проводимой реструктуризации бизнеса. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Увольнения затронули сразу несколько отделов компании, однако наиболее серьезно поредели ряды специалистов в сфере маркетинга и качества обслуживания. По информации Business Insider, численность персонала в некоторых из маркетинговых команд Oracle сократилась на 30-50%. В ряде случаев менеджерам позволили самостоятельно отобрать кандидатов на увольнение.

Под сокращение штата попали и представители отдела за развитие сервисов Oracle Advertising and Customer Experience (ACX). Это пакет облачных бизнес-приложений в сферах рекламы, маркетинга, продаж, электронной коммерции и обслуживания клиентов. По словам одного из сотрудников компании, команда подразделения ACX, можно сказать, была уничтожена.

С чем связаны увольнения

Массовые увольнения проходит на фоне изменения приоритетов Oracle. В компании намерены уделить больше внимания работе над облачными сервисами для сферы здравоохранения. В частности, для усиления этого направления Oracle купила компанию Cerner – разработчика медицинского ПО и облачных сервисов за $28,3 млрд. Сделка была закрыта в июне 2022 г., а впервые о планах по приобретению медтех-компании стало известно в декабре 2021 г. По итогам сделки Oracle унаследовала 10-летний контракт на $10 млрд, заключенный с Министерством по делам ветеранов США в 2018 г. В рамках договора Cerner должна была разработать систему медицинской документации для больниц ветеранов и обеспечить интеграцию с американской системой электронных карт пациентов.

Oracle избавляется от маркетологов

Уволенным сотрудникам в Oracle объяснили, что компания вынуждена с ними расстаться из-за реструктуризации и реорганизации в связи с приходом нового руководства, утверждает The Wall Street Journal. По данным источника, волна сокращений затронула и Cerner в связи с интеграцией ее бизнеса в структуру Oracle.

Наем продолжается

Массовые увольнения сотрудников – будничное явление для Oracle. Расходы компании на реструктуризацию по итогам 2022 финансового года составили $191 млн, годом ранее – $431 млн, следует из отчетности фирмы.

При этом Oracle совсем не отказывается от найма нового персонала, просто рекрутеры компании действуют более избирательно, усиливая приоритетные направления. Так инфраструктурное подразделение (Cloud Infrastructure) готово принять 500 новичков – соответствующие вакансии размещены на сайте Oracle.

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Корпорация стремится догнать мировых лидеров в сфере облачных услуг, таких как Amazon, Microsoft и Google. Однако до этого ей еще далеко. По данным Statista, во II квартале 2022 г. доля Oracle на мировом рынке платформенных (PaaS) и инфраструктурных (IaaS) облачных сервисов составляла 2%. Тройка лидеров выглядела следующим образом: Amazon Web Services – 34%, Microsoft Azure – 21%, Google Cloud – 10%. Размер мирового рынка IaaS/PaaS-сервисов Synergy Research Group оценила в $203,5 млрд в год.

По итогам IV квартала 2022 финансового года (закончился в июне 2022 г.) Oracle превзошла ожидания экспертов. Выручка компании выросла на 5% относительно аналогичного периода годом ранее и достигла $11,84 млрд. При этом доход от оказания облачных услуг увеличился на 19% год к году и составил $2,9 млрд. На четверть выросли операционные расходы Oracle.

Увольняют все

Oracle – лишь одна из многих технологических компаний, прибегнувших к сокращению штата сотрудников или значительно замедливших темпы найма. Так, в июле 2022 г. Microsoft объявила о намерении избавиться от менее чем 1% из 181 тыс. единиц персонала.

Финтех-компания Robinhood Markets планирует уволить 23% от всех работников в связи со снижением интереса к торговле акциями и биржевыми фондами на одноименной интернет-площадке, которой управляет Robinhood. Онлайн-кинотеатр Netflix в 2022 г. сообщил о том, что распрощается с 300 сотрудниками. Месяцем ранее стриминговый сервис уволил 150 человек. Производитель электромобилей Tesla тоже принялся избавляться от избыточной офисной рабочей силы. Глава компании Илон Маск (Elon Musk) считает, что экономику США ожидает 18-месячная рецессия.

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Бурный рост технологических компаний, подталкивавший к расширению штата сотрудников, прекратился, отмечает The Wall Street Journal. По словам Сундара Пичая (Sundar Pichai), главного исполнительного директора Alphabet – материнской компании Google, экономический спад дает возможность внести необходимые коррективы в стратегию развития компании, что затруднительно в период ее расширения.