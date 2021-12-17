Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами

Oracle планирует купить разработчика медицинского ПО и облачных сервисов Cerner за $30 млрд. Стороны уже ведут переговоры. Это будет крупнейшая сделка для Oracle – за Sun она заплатила более чем в четыре раза меньше, а ее нынешний рекорд находится на отметке в $10,3 млрд. За эту сумму она в 2004 г. прибрела разработчика корпоративного ПО PeopleSoft.

Историческая сделка

Корпорация Oracle вступила в переговоры по приобретению компании Cerner, занимающейся разработчиком электронных медицинских карт. Как пишет The Wall Street Journal, сумма сделки может составить вплоть до $30 млрд.

Если стороны сойдутся именно на этой сумме, то Cerner станет самым дорогостоящим приобретением Oracle за всю ее 44-летнюю историю (она была основана в 1977 г.). Как сообщили изданию неназванные источники, условия сделки могут быть согласованы в самом ближайшем будущем.

За те деньги, что Oracle готовится потратить на Cerner и все ее активы, она могла бы четыре раза купить Sun Microsystems. Как сообщал CNews, в апреле 2009 г. Oracle заплатила за Sun $7,4 млрд и получила в свое распоряжение ее серверное производство, а также обе ее ключевые на тот момент технологии – язык программирования Java и операционную систему Solaris.

Oracle идет на новый для себя рекорд

На декабрь 2021 г. самой дорогостоящей для Oracle была покупка компании PeopleSoft в январе 2005 г. Разработчик корпоративного ПО обошелся ИТ-гиганту в $10,3 млрд.

Что задумала Oracle

Как сообщает The Wall Street Journal, переход Cerner под крыло Oracle обеспечит ИТ-гиганту возможность укрепить свои позиции на рынке облачных сервисов, на котором он не входит в основную тройку игроков. В этом сегменте, по данным Statista.com за III квартал 2021 г., лидируют Amazon (32%), Microsoft (21%) и Google (8%).

Попытаться исправить эту ситуацию Cerner поможет тем, что разрабатывает специализированное ПО для ведения электронных медкарт, а также для хранения различной медицинской информации, в том числе и в облаках.

Основатель Oracle Ларри Эллисон пока не раскрывает истинную причину интереса к Cerner

Плюс ко всему, сама Oracle широко известна в медицинской сфере. Ее программное обеспечение на протяжении многих лет применяется в различных медучреждениях. К примеру, еще в мае 2009 г., почти сразу после покупки Sun, она заявила, что ее софт используют более 350 ведущих поставщиков услуг здравоохранения, 10 из 12 крупнейших компаний медицины по версии Fortune Global 500 и 70% крупнейших медицинских компаний Европы.

Взаимовыгодное партнерство

Не исключено, что Cerner позволит Oracle еще глубже внедриться в медицинскую сферу. На момент публикации материала рыночная капитализация компании, основанной в 1979 г., составляла $26,84 млрд.

Известие о возможной сделке с Oracle моментально отразилось на курсе ее акций. Если на 18:00 16 декабря 2021 г. по Москве он составлял $79,14 (5860 руб. по курсу ЦБ на 17 декабря 2021 г.), то на 17:30 17 декабря 2021 г. по Москве одна акция компании стоила $90,92 (6730 руб.).

На конец 2021 г. Cerner удерживала около 25% американского рынка цифровых медицинских документов (статистика инвестбанка SVB Leerink). III квартал 2021 г. компания завершила с 7-процентным ростом оборота год к году. Он достиг $1,468 млрд.

Одна и та же сделка по-разному влияет на акции ее участников

Что примечательно, пока акции Cerner дорожают на фоне информации о сделке с Oracle, ценные бумаги последней, наоборот, теряют в цене. Падение столь же стремительное, сколь и взлет акций Cerner – со $103,59 (7680 руб.) на 18:00 16 декабря 2021 г. по Москве до $97,53 (7227 руб.) на 17:30 17 декабря 2021 г. по Москве.

Oracle скупает весь мир

За 44 года своего существования Oracle провела десятки сделок по поглощению менее крупных компаний, притом далеко не всегда из ИТ-сферы. Порой она покупала не только бизнесы, но и в буквальном смысле целые острова.

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Как сообщал CNews, летом 2012 г. основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) приобрел в собственное владение остров Ланаи, входящий в Гавайский архипелаг, за сумму около $500-600 млн. Этот остров знаменит тем, что на нем снимался культовый телесериал Lost. Кроме того, он стал местом проведения свадьбы основателя компании Microsoft Билла Гейтса (Bill Gates) с его женой Мелиндой (Melinda Gates). В 1994 г. пара снимала весь остров для своей брачной церемонии. В 2021 г. они развелись.

В феврале 2013 г. вслед за покупкой острова Ланаи из состава Гавайского архипелага Эллисон приобрел еще и местную авиакомпанию Island Air. Сумма сделки остается неизвестной.

Но наибольший интерес для Oracle представляют не острова и не самолеты, а именно ИТ-компании, в особенности облачные. К примеру, в октябре 2011 г. она купила разработчика облачного ПО RightNow, заплатив за него $1,5 млрд. Год спустя в число его активов вошел еще один разработчик ПО, и тоже облачного – компания Eloqua, оцененная ею в $871 млн

В апреле 2016 г. Oracle поглотила компанию Textura, которая специализируется на облачном биллинге для застройщиков. Сумма сделки составила $663 млн. Через три месяца стало известно о сделке Oracle по покупке поставщика облачных приложений NetSuite за $9,3 млрд. На момент публикации материала это приобретение находится на втором месте среди всех сделок Oracle по объему потраченных средств.

Oracle также рассматривала возможность приобретения американского бизнеса популярного китайского видеосервиса TikTok. Об этом она заявила в августе 2020 г., а уже в сентябре 2020 г., как сообщал CNews, переговоры вступили в активную фазу. До этого Oracle медийным бизнесом не занималась. Сделка в итоге сорвалась.