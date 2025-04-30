Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173970
ИКТ 13540
Организации 10599
Ведомства 1454
Ассоциации 995
Технологии 3435
Системы 25457
Персоны 74648
География 2822
Статьи 1513
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2621
Мероприятия 849

Cerner

Cerner


30.04.2025 Инженеры Oracle спровоцировали многодневный сбой ПО в десятках больниц. Врачи экстренно перешли на бумажные документы 1
08.08.2022 В Oracle массовые увольнения. На улице оказались сотни человек 1
28.07.2022 Медицинское ПО Oracle угрожает жизни пациентам и «зажимает» положенные им лекарства 1
24.01.2022 IBM за бесценок продает бизнес, который «съел» миллиарды, но так и не принес прибыли 1
17.12.2021 Oracle готовит крупнейшее поглощение в своей истории. Покупка Sun покажется мелкими расходами 1
07.11.2019 Мировые облачные гиганты сражаются за медицинские данные 1
20.04.2015 HP расскажет о пациенте всё 1
17.04.2015 HP представила новые решения для сфер образования и медицины 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
22.07.2014 Мировой опыт создания государств электронной медицины 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1
28.11.2005 Европа заставляет врачей прибегать к высоким технологиям 1
28.01.2005 IDC: "айтишники" хорошо зарабатывают на здравоохранении США 1
19.12.2000 Compaq анонсировала новые и усовершенствованные возможности OpenVMS для систем электронного бизнеса 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Cerner и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24805 6
Oracle Corporation 6753 5
Google LLC 11921 3
Amazon Inc - Amazon.com 3037 3
IBM - International Business Machines Corp 9466 3
HP Inc. 5713 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 2
Dell EMC 5047 2
HP - Hewlett-Packard 3627 2
Siemens AG - Siemens Group 2602 2
NetApp - Network Appliance 640 1
SAP SE 5323 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 1
Accenture plc 685 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
GE Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 25 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
Хост ГК 38 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Agfa Gevaert 66 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 1
Red Hat 1324 1
IBM GBSC - IBM Global Business Solution Center - IBM Global Business Services 59 1
IBM Software Group - IBM Software Solutions Group 38 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 11 1
IBM Hybrid Cloud 4 1
Nuance Communications - ScanSoft 87 1
Alphabet 139 1
Meditech - Medical Information Technology 4 1
Бизнес ИТ 43 1
Robinhood Markets 3 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 1
McKesson 14 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 531 1
Capital One 18 1
Berkshire Hathaway 34 1
EPIC Telecom Invest 205 1
Kepler Equities 1 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 462 1
Francisco Partners Management 20 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
GlobalData 6 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 488 1
Tesla Motors 402 1
SVB Financial Group - Silicon Valley Bank - SVB Capital - SVB Securities - SVB Leerink - SVB Financial 12 1
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 1
Island Air 3 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 67 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1256 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4919 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 54 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1400 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67490 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1597 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52317 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25888 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 415 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12368 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30389 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10553 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1600 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7922 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1386 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 74 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1232 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14594 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12778 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20406 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1158 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11667 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12290 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2838 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6943 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1108 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28695 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 810 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5410 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1839 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4936 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1947 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2217 1
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 174 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2960 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5229 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 1
Oracle PeopleSoft 418 2
Statista 235 2
Google Android 14208 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
Samsung Galaxy 965 1
Oracle Java - язык программирования 3127 1
ByteDance - TikTok 275 1
Oracle NetSuite 35 1
IBM Watson Health - Merge Healthcare 18 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
Red Hat OpenShift 133 1
Red Hat OpenStack Platform 31 1
Red Hat Cloud Forms 21 1
Siemens Soarian 1 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Azure 1424 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 433 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 446 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Cloud Platform - GCP 322 1
Microsoft Windows 15857 1
HPE AlphaServer 70 1
HP Slate 25 1
Oracle RightNow CX Suite - RightNow Technologies 22 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 26 1
Medialogis 1 1
Кадников Вячеслав 20 2
Карпинский Алексей 42 2
Бочарникова Татьяна 83 1
Ross Cris - Росс Крис 1 1
Lee Peter - Ли Питер 6 1
Becker Jeffrey - Беккер Джеффри 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Захаров Павел 60 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 316 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 1
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 49 1
Суслов Константин 23 1
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 1
Tom Rosamilia - Розамилья Том 5 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 41 1
Черноусов Алексей 7 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 358 1
Шульман Ефим 1 1
Орлинский Дмитрий 2 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 68 1
Мистюкова Наталья 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52490 9
Россия - РФ - Российская федерация 148020 5
Европа 21893 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14227 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13394 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 2
Германия - Федеративная Республика 12769 2
Канада 4913 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3348 2
Америка - Американский регион 2171 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43985 2
Франция - Французская Республика 7892 1
Азия - Азиатский регион 5602 1
Африка - Африканский регион 3512 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1432 1
Россия - УФО - Тюменская область 1192 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 893 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 1
Россия - ПФО - Пензенская область 603 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 632 1
Россия - ДФО - Магаданская область 437 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 338 1
Финляндия - Финляндская Республика 3623 1
Израиль 2747 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 1
США - Джорджия 327 1
Америка Центральная 79 1
Россия - ДФО - Амурская область 769 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17375 1
США - Колумбия - Вашингтон 1399 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 1
США - Орегон 248 1
США - Огайо 282 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10099 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8991 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48976 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4468 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16641 3
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29917 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5950 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24650 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52289 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1912 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 209 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1636 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13996 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5926 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5893 1
Английский язык 6728 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8967 1
Аренда 2473 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2797 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3224 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 285 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8185 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7124 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 532 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2491 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 390 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 398 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3728 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2497 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4751 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2285 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 3
Bloomberg 1314 1
The Register - The Register Hardware 1596 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 245 1
BleepingComputer - Издание 368 1
Forrester Research 822 1
Markets&Markets Research 112 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
Gartner - Гартнер 3568 1
Fortune Global 500 286 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Technavio 28 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357313, в очереди разбора - 758214.
Создано именных указателей - 173970.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153