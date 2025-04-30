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Cerner
Cerner и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 355 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1290 3
|Bloomberg 1314 1
|The Register - The Register Hardware 1596 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 245 1
|BleepingComputer - Издание 368 1
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