Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Philips Healthcare Philips Medical Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.06.2015 В Schneider Electric — новые назначения в руководстве 1
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 1
22.07.2014 Мировое здравоохранение: основные потребности 1
03.03.2010 Philips купила бизнес полисомнографических решений Siesta Group 1
23.06.2008 В 3Com новые назначения 1
20.06.2008 В 3Com новые назначения 1
23.08.2006 Разработан новый способ борьбы с атеросклерозом 1
23.08.2006 Разработан новый способ борьбы с атеросклерозом 1
11.07.2005 Philips расширяет медицинский бизнес 2
28.01.2005 IDC: "айтишники" хорошо зарабатывают на здравоохранении США 1
10.08.2004 7 ИТ-идей спасут фармацевтов 1
24.10.2002 "Обинко" создала систему учета поставок медоборудования для "Тангенс Медсистемы" 1
04.06.2001 Philips и Agilent получили разрешение на объединение отделений медицинской электроники 1
17.11.2000 Philips купит медицинское подразделение Agilent 1
14.11.2000 Philips приобретет ADAC Laboratories за акции стоимостью $426 млн. 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Philips Healthcare и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2099 9
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 4
Dell EMC 5180 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
HP 3Com 681 3
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Lenovo Group 2447 2
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 2
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 2
Agilent Technologies 132 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 1
Agfa Gevaert 68 1
IBM Business Consulting Services 24 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 1
BridgeHead Software 3 1
Wipro GE Medical Systems 8 1
Philips Electronics - Siesta Group 1 1
Veradigm - Allscripts Healthcare Solutions - Medic Computer Systems 5 1
Microsoft Corporation 25775 1
Accenture plc 719 1
HP Inc. 5883 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
Schneider Electric 614 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Bang&Olufsen - B&O 148 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
McKesson 15 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
GlobalData 7 1
Тангенс Медсистемы 1 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Газпром ПАО 1493 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 35 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 3
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Графический планшет - Graphics pad, Drawing tablet, Drawing tab - Digitizing tablet, Digitizer - Дигитайзер, Диджитайзер 32 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 1
Grid Computing - GRID-технологии - Грид-вычисления - Грид-технологии - Распределённые вычисления 125 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1594 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 1
Oracle Health - Oracle Health Management Platform - Oracle Enterprise Healthcare Analytics - Oracle Healthcare Data Warehouse Foundation - Oracle Healthcare Analytics Data Integration - Oracle Health Sciences - Oracle Healthcare Operating Room Analytics 27 2
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 74 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Microsoft Office 4170 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Макарочкина Наталия 8 3
Славченко Ярослав 2 2
Майская Юлия 2 2
Карпинский Алексей 42 2
Кадников Вячеслав 20 1
Звонов Илья 13 1
Karvinen Jouko - Карвинен Юко 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Европа 24964 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Израиль 2856 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Колумбия - Вашингтон 1487 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Америка - Американский регион 2206 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Америка Центральная 88 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 4
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Quality of Life - Качество жизни 37 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 498 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 123 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 248 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 1
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 9 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Nanotechweb 92 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Markets&Markets Research 113 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Technavio 29 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова - ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова 9 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще