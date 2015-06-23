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Philips Healthcare Philips Medical Systems
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|23.06.2015
|В Schneider Electric — новые назначения в руководстве 1
|08.08.2014
|PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 1
|22.07.2014
|Мировое здравоохранение: основные потребности 1
|03.03.2010
|Philips купила бизнес полисомнографических решений Siesta Group 1
|23.06.2008
|В 3Com новые назначения 1
|20.06.2008
|В 3Com новые назначения 1
|23.08.2006
|Разработан новый способ борьбы с атеросклерозом 1
|23.08.2006
|Разработан новый способ борьбы с атеросклерозом 1
|11.07.2005
|Philips расширяет медицинский бизнес 2
|28.01.2005
|IDC: "айтишники" хорошо зарабатывают на здравоохранении США 1
|10.08.2004
|7 ИТ-идей спасут фармацевтов 1
|24.10.2002
|"Обинко" создала систему учета поставок медоборудования для "Тангенс Медсистемы" 1
|04.06.2001
|Philips и Agilent получили разрешение на объединение отделений медицинской электроники 1
|17.11.2000
|Philips купит медицинское подразделение Agilent 1
|14.11.2000
|Philips приобретет ADAC Laboratories за акции стоимостью $426 млн. 1
Публикаций - 16, упоминаний - 17
Philips Healthcare и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Макарочкина Наталия 8 3
|Славченко Ярослав 2 2
|Майская Юлия 2 2
|Карпинский Алексей 42 2
|Кадников Вячеслав 20 1
|Звонов Илья 13 1
|Karvinen Jouko - Карвинен Юко 1 1
|Markets&Markets Research 113 2
|IDC - International Data Corporation 4975 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|Technavio 29 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.