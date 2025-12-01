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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) — уникальный, старейший в России научно-лечебно-учебный комплекс, который ведет свою историю с 1773 года. Специфика ГБУЗ МО МОНИКИ заключается также и в том, что он, осуществляя все функции научно-исследователь¬ского института Минздрава Российской Федерации, является крупнейшей структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи населению Подмосковья по подготовке специалистов высокой квалификации и внедрению новых медицинских технологий в лечебно-профилактические учреждения.
Структура института представлена научными, лечебными и образовательными подразделениями, стационарными отделениями, дневным стационаром и клинико-диагностическим центром. Ежегодно здесь консультируются 200 тысяч больных, из них около 20 тысяч с наиболее сложной патологией госпитализируются в клиники ГБУЗ МО МОНИКИ.
ГБУЗ МО МОНИКИ - единственный в стране клинический НИИ, на базе которого успешно работает факультет усовершенствования врачей с 50 кафедрами и курсами, где ежегодно проходят профессиональную переподготовку проходят около 400 врачей и повышают свою квалификацию более 7500 врачей Московской области.
СОБЫТИЯ
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпинский Алексей 42 3
|Пастушенко Владимир 4 2
|Железнов Олег 3 2
|Собина Ольга 2 2
|Шадаев Максут 1223 2
|Захаров Павел 60 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Афанасьев Юрий 3 2
|Когай Евгений 12 2
|Гилев Сергей 14 2
|Борщевская Наталья 3 2
|Дегтерева Мария 28 2
|Сафронов Юрий 68 2
|Киляков Александр 5 2
|Столбов Андрей 22 2
|Лобанова Вера 2 2
|Даутбаев Алмас 1 1
|Лазаренко Наталья 1 1
|Pondrelli Monica - Пондрелли Моника 1 1
|Бульхина Гульнара 1 1
|Чернявская Татьяна 1 1
|Суслонова Нина 1 1
|Калмыков Олег 1 1
|Кубышкин Михаил 1 1
|Поройков Владимир 1 1
|Образцов Илья 2 1
|Зверева Алина 1 1
|Лахтурова Ольга 1 1
|Кеменов Федор 1 1
|Ященко Олеся 3 1
|Михайлова Стелла 7 1
|Цвелая Валерия 1 1
|Словицкий Михаил 1 1
|Осеевский Михаил 352 1
|Лысенко Эдуард 318 1
|Бойко Елена 152 1
|Воробьев Андрей 202 1
|Фишер Андрей 75 1
|Владзимирский Антон 13 1
|Голубев Василий 40 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8663 2
|Markets&Markets Research 114 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
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