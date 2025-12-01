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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) — уникальный, старейший в России научно-лечебно-учебный комплекс, который ведет свою историю с 1773 года. Специфика ГБУЗ МО МОНИКИ заключается также и в том, что он, осуществляя все функции научно-исследователь¬ского института Минздрава Российской Федерации, является крупнейшей структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи населению Подмосковья по подготовке специалистов высокой квалификации и внедрению новых медицинских технологий в лечебно-профилактические учреждения.

Структура института представлена научными, лечебными и образовательными подразделениями, стационарными отделениями, дневным стационаром и клинико-диагностическим центром. Ежегодно здесь консультируются 200 тысяч больных, из них около 20 тысяч с наиболее сложной патологией госпитализируются в клиники ГБУЗ МО МОНИКИ.

ГБУЗ МО МОНИКИ - единственный в стране клинический НИИ, на базе которого успешно работает факультет усовершенствования врачей с 50 кафедрами и курсами, где ежегодно проходят профессиональную переподготовку проходят около 400 врачей и повышают свою квалификацию более 7500 врачей Московской области.  

СОБЫТИЯ


01.12.2025 «Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма 1
09.09.2025 ИИ нарисовал цифровую копию сердечной ткани, пораженной фиброзом 1
02.08.2023 CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского   4
29.12.2020 Создана образовательная программа для реабилитации пациентов с помощью экзоскелетов 2
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
17.10.2016 Экзоскелет «ЭкзоАтлет» протестируют как средство реабилитации для пациентов с диагнозом «рассеянный склероз» 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 3
04.04.2016 Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области 2
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 2
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 2
30.03.2015 На Марсе есть грунтовые воды 1
08.08.2014 PACS в России мешает разрозненность и дороговизна 2
24.07.2014 Медицина пока не стала удобной 1
11.04.2012 В ГУ МОНИКИ им.Владимирского установлена система цифровой обработки, архивирования и передачи изображений 3
28.08.2008 МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского закупает компьютерную технику 3
31.08.2004 Выставка Softool обрела новый раздел 1

Публикаций - 17, упоминаний - 31

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 366 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 2
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
ARSTEL Consulting - АРСТЕЛ Консалтинг 15 1
Ростелеком 11025 1
SAP SE 5626 1
Dell EMC 5204 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3472 1
Intel Corporation 12864 1
Криста НПО 69 1
Oracle Corporation 7100 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1500 1
Telegram Group 2987 1
БАРС Груп 582 1
Red Hat 1380 1
Philips 2100 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
iCore - Ай Ко ЗАО 59 1
ФОРС - Центр разработки 708 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 29 1
Verbatim 69 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 352 1
InterSystems - ИнтерСистемз 137 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 60 1
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 1
CraftTalk - Крафт-Толк 82 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1624 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
Philips Healthcare - Philips Medical Systems 16 1
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
BridgeHead Software 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 164 2
АльфаСтрахование СГ 399 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 45 2
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 2
ФораФарм 1 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Минздрав РФ - Микроген НПО 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
СГМУ ФГБОУ ВО - Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского - НИИТОН СГМУ - СарНИИТО - НИИ травматологии и ортопедии 3 1
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
McKesson 15 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8988 1
Газпром ПАО 1498 1
ГПБ - Газпромбанк 1286 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1078 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Евросеть 1421 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 112 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 23 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Планета Здоровья 8 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Мать и дитя - Клиника Эксперт - МЦ Эксперт 32 1
Мострансавто 69 1
РВК Биофармацевтические инвестиции - Биофонд РВК 11 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 1
БиоХимМак СТ 1 1
МЕДСТРАХ МСК 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1521 7
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 175 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3457 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Поликлиники ФГБУ - Клинические больницы ФГБУ - Медицинский центр 12 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 255 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 163 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
Правительство Московской области - Министерство здравоохранения Московской области 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1554 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 396 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1609 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1064 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 227 1
Мосгортранс ГУП 142 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54583 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1861 5
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Оцифровка - Digitization 5237 2
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MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 195 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12989 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4541 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3621 2
Экзоскелет - Exoskeleton 114 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 655 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9368 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13063 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6363 3
ЕМИАС Электронный рецепт 91 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 483 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 2
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 458 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 629 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 271 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 207 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 178 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 811 1
Apple iTunes Store 1119 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3722 1
Schneider Electric - APC Smart-UPS - серия ИБП 53 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 179 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
LG Flatron - ЖК-телевизоры 35 1
Seagate SATA 1 1
Карпинский Алексей 42 3
Пастушенко Владимир 4 2
Железнов Олег 3 2
Собина Ольга 2 2
Шадаев Максут 1223 2
Захаров Павел 60 2
Смирнов Михаил 73 2
Афанасьев Юрий 3 2
Когай Евгений 12 2
Гилев Сергей 14 2
Борщевская Наталья 3 2
Дегтерева Мария 28 2
Сафронов Юрий 68 2
Киляков Александр 5 2
Столбов Андрей 22 2
Лобанова Вера 2 2
Даутбаев Алмас 1 1
Лазаренко Наталья 1 1
Pondrelli Monica - Пондрелли Моника 1 1
Бульхина Гульнара 1 1
Чернявская Татьяна 1 1
Суслонова Нина 1 1
Калмыков Олег 1 1
Кубышкин Михаил 1 1
Поройков Владимир 1 1
Образцов Илья 2 1
Зверева Алина 1 1
Лахтурова Ольга 1 1
Кеменов Федор 1 1
Ященко Олеся 3 1
Михайлова Стелла 7 1
Цвелая Валерия 1 1
Словицкий Михаил 1 1
Осеевский Михаил 352 1
Лысенко Эдуард 318 1
Бойко Елена 152 1
Воробьев Андрей 202 1
Фишер Андрей 75 1
Владзимирский Антон 13 1
Голубев Василий 40 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47953 14
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 917 14
Россия - РФ - Российская федерация 167862 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19319 2
Европа 25017 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3496 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13858 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19710 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1822 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1330 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 809 2
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55014 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2552 1
Земля - планета Солнечной системы 10898 1
Азия - Азиатский регион 5947 1
Япония 13846 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3156 1
Европа Восточная 3140 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 1
Бельгия - Королевство 1200 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Ближний Восток 3167 1
Франция - Французская Республика 8195 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3063 1
Россия - СФО - Новосибирск 4919 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14846 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3230 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1827 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1087 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1527 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1707 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1376 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 983 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 735 1
Россия - УФО - Курганская область 654 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11455 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10502 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34163 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5038 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58274 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6595 3
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2034 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3616 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4729 2
Здравоохранение - Реабилитация 457 2
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 347 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 753 1
Спорт - Ходьба - Athletic walking 62 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 124 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4459 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11913 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3995 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6852 1
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