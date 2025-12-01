МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского»

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) — уникальный, старейший в России научно-лечебно-учебный комплекс, который ведет свою историю с 1773 года. Специфика ГБУЗ МО МОНИКИ заключается также и в том, что он, осуществляя все функции научно-исследователь¬ского института Минздрава Российской Федерации, является крупнейшей структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи населению Подмосковья по подготовке специалистов высокой квалификации и внедрению новых медицинских технологий в лечебно-профилактические учреждения.

Структура института представлена научными, лечебными и образовательными подразделениями, стационарными отделениями, дневным стационаром и клинико-диагностическим центром. Ежегодно здесь консультируются 200 тысяч больных, из них около 20 тысяч с наиболее сложной патологией госпитализируются в клиники ГБУЗ МО МОНИКИ.

ГБУЗ МО МОНИКИ - единственный в стране клинический НИИ, на базе которого успешно работает факультет усовершенствования врачей с 50 кафедрами и курсами, где ежегодно проходят профессиональную переподготовку проходят около 400 врачей и повышают свою квалификацию более 7500 врачей Московской области.