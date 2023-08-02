CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) начинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В рамках проекта планируется построение медицинской платформы, обеспечивающей не только связь пациента и врача, но и ответственную роль самого больного или его представителей в контроле над болезнью. Итогом внедрения данной платформы для клиники станет возможность более эффективного использования базы данных пациентов, планирование госпитализаций и амбулаторных приемов, ресурсов, необходимых для обеспечения лечения и диагностики, а также, анализ деятельности медицинской организации и повышение эффективности показателей работы. Пациентам платформа обеспечит создание индивидуального графика лечения и обследования с уведомлениями о его выполнении, своевременные коммуникации с врачом и телемедицинские консультации, контроль и коррекцию лечения, а также позволит пройти обучение по программам школы для пациентов с различными заболеваниями с использованием уникальных образовательных видеоматериалов. Кроме того, медицинские работники и пациенты, использующие данную платформу, смогут участвовать в коротких опросах различной направленности, итоги которых позволят гибко подстраивать параметры работы платформы с одной стороны и проводить социологические медицинские исследования с другой.

Такая платформа поможет медикам не только быть ближе к пациенту в удобном для всех режиме, но автоматически формировать и анализировать статистические и аналитические материалы для медицинской и научной деятельности, формировать медицинские базы данных, индивидуальную маршрутную карту и дневник контроля заболевания со стороны пациента и врача.

Татьяна Чернявская, заместитель директора по образовательной деятельности ГБУЗ МО МОНИКИ: «Цифровизация здравоохранения сегодня является приоритетной задачей медицинской отрасли. В стране формируется цифровой контур, задачами которого станет создание единой доступной медицинской информационной среды. ГБУЗ МО МОНИКИ также работает в этом направлении. Наиболее важными задачами для нас являются эффективная и своевременная коммуникация с нашими пациентами и обеспечение высокой приверженности больных к лечению. Приверженность формируется в результате полной информированности пациента о заболевании и методах его лечения, а также активного осознанного участия больного в лечении под контролем лечащего врача. Ежегодно у нас консультируются более 200 тыс. больных, из них около 20 тыс. с наиболее сложной патологией госпитализируются в нашу клинику. Мы уверены, что платформа на базе закрытого мессенджера в Telegram и решения от CraftTalk будет удобным инструментом, обеспечивающим высокую эффективность лечения пациентов различного профиля и сохранение здоровья населения в целом. Кроме того, проект будет способствовать снижению рутинной нагрузки на медицинскую организацию и ее персонал. МОНИКИ станет организацией с передовым опытом использования современных технологических решений, обеспечивающих эффективное дистанционное ведение пациентов».

Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Направление по работе с медучреждениями является одним из наших приоритетов. CraftTalk сегодня - это не только удобная и защищенная платформа для омниканальных коммуникаций, но и многофункциональная база знаний, благодаря которой можно существенно облегчить работу врачей, подключая функции поиска по профильным статьям, внутренним системам учреждения, справочниками, нормам и пр. Уже на старте нашей совместной работы с коллегами из ГБУЗ МО МОНИКИ мы сформировали дорожную карту развития интересного клинике функционала, который, я надеюсь, будет постоянно дополняться».

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Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ) — научно-лечебно-учебный комплекс, который ведет свою историю с 1773 г. Специфика ГБУЗ МО МОНИКИ заключается также и в том, что он, осуществляя все функции научно-исследователь­ского института Минздрава России, является структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по оказанию высококвалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи населению Подмосковья по подготовке специалистов высокой квалификации и внедрению новых медицинских технологий в лечебно-профилактические учреждения. Структура института представлена научными, лечебными и образовательными подразделениями, стационарными отделениями, дневным стационаром и клинико-диагностическим центром.

CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки.