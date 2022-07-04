Разделы

MedTech DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов

MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов

04.07.2022 PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений

Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого протокола DICOM, который используется в современном медицинском оборудовании, включая томографы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры для УЗИ. Теперь PT ISIM выявляет ошибки конфигурации оборуд
12.03.2021 К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде

К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ. Об этом в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здрав
25.06.2013 От PACS к интеграции информационных систем в медицине

бработки данных ЕГИСЗ (ФЦОД ЕГИСЗ) учитывал требования по его интеграции с системами регионального уровня посредством международных протоколов и стандартов: IHE PIX, PDQ, ATNA, XDS, XDS-I.b, HL7 CDA, DICOM и т.д. Таким образом, министерство здравоохранения признает и активно продвигает необходимость соответствия всего комплекса федеральных сервисов современному мировому уровню. Однако это о
13.12.2012 OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM

Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи медицинских изображений и другой информации. Новые принтеры OKI формата A3 и A
26.04.2007 Dicom представил комплект Memory Kit «4-в-1»

Компания Dicom представила комплект Memory Kit «4-в-1», благодаря которому пользователю не потребуется покупать для различных устройств карты памяти различных форматов. Комплект Memory Kit поддерживает

28.11.2000 Rising Edge Technologies продемонстрировала Jukebox Server соответствующий стандарту хранения медицинских изображений DICOM

ogies сообщила о выпуске продуктов линии Jukebox Server поддерживающих новый стандарт хранения медицинских изображений. Совместно с компанией FileLink она продемонстрировала соответствующую стандарту DICOM (цифровые изображения и коммуникации в медицине) систему по хранению изображений на торговом шоу RSNA в Чикаго. Rising Edge разработала линию Jukebox Servers для облегчения интеграции арх
23.03.1999 GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи

Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпоративной архитекту

