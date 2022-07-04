Получите все материалы CNews по ключевому слову
MedTech DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов
|04.07.2022
PT ISIM обнаруживает злоумышленников в сетях медучреждений
Система глубокого анализа технологического трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM) поддерживает разбор и анализ сетевого протокола DICOM, который используется в современном медицинском оборудовании, включая томографы, рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры для УЗИ. Теперь PT ISIM выявляет ошибки конфигурации оборуд
|12.03.2021
К 2024 г. все медицинские документы будут доступны в электронном виде
К 2024 г. почти 2/3 (63%) граждан будут записываться на прием врачу дистанционно. 80% пользователей портала госуслуг (ЕПГУ) смогут получить медицинские документы в электронном виде в личном кабинете «Мое здоровье». Информация обо всех случаях оказания медпомощи будет поступать в ЕГИСЗ. Об этом в ходе онлайн-конференции «ИКТ в здрав
|25.06.2013
От PACS к интеграции информационных систем в медицине
бработки данных ЕГИСЗ (ФЦОД ЕГИСЗ) учитывал требования по его интеграции с системами регионального уровня посредством международных протоколов и стандартов: IHE PIX, PDQ, ATNA, XDS, XDS-I.b, HL7 CDA, DICOM и т.д. Таким образом, министерство здравоохранения признает и активно продвигает необходимость соответствия всего комплекса федеральных сервисов современному мировому уровню. Однако это о
|13.12.2012
OKI выпустила новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM
Компания OKI выводит на рынок новую линейку светодиодных принтеров с поддержкой протокола DICOM. Протокол DICOM является основным международным стандартом для обработки, хранения, печати и передачи медицинских изображений и другой информации. Новые принтеры OKI формата A3 и A
|26.04.2007
Dicom представил комплект Memory Kit «4-в-1»
Компания Dicom представила комплект Memory Kit «4-в-1», благодаря которому пользователю не потребуется покупать для различных устройств карты памяти различных форматов. Комплект Memory Kit поддерживает
|28.11.2000
Rising Edge Technologies продемонстрировала Jukebox Server соответствующий стандарту хранения медицинских изображений DICOM
ogies сообщила о выпуске продуктов линии Jukebox Server поддерживающих новый стандарт хранения медицинских изображений. Совместно с компанией FileLink она продемонстрировала соответствующую стандарту DICOM (цифровые изображения и коммуникации в медицине) систему по хранению изображений на торговом шоу RSNA в Чикаго. Rising Edge разработала линию Jukebox Servers для облегчения интеграции арх
|23.03.1999
GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с поддержкой цифровой подписи
Компании GTE CyberTrust, DICOM и asONE представили систему администрирования документооборота с аппаратной поддержкой цифровой подписи документов. Это решение может быть интегрировано с открытой корпоративной архитекту
