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Ростелеком ПМТ Медиалог МИС MeDialog

Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog

МИС Медиалог позволяет стандартизировать оказание медицинской помощи, обеспечить оперативный контроль загрузки специалистов и использования оборудования, а также сократить время врачей на выполнение рутинных задач и повысить качество обслуживания пациентов. Система разработана компанией «Пост Модерн Текнолоджи» (ПМТ) — входит в группу компаний «Ростелеком».


24.04.2025 «Медиалог 2.0»: «Ростелеком» представил прототип новой информационной медицинской системы 2
06.02.2020 «Пост модерн текнолоджи» подключилась к сервису «Нетрики» N3.Health 1
22.08.2019 Navicon автоматизировал в «Медси» сбор, обработку данных и формирование отчетности 1
25.09.2017 Денис Чамара -

Нам удалось более чем в 10 раз повысить эффективность использования вычислительных ресурсов

 1
10.07.2015 Больше пациентов в регионах смогут записываться к врачам онлайн 1
07.04.2015 Softline стала ИТ-аутсорсером федеральной сети клиник «Мать и дитя» 1
25.12.2014 «Пост Модерн Текнолоджи» внедряет МИС в ГКБ им. С.П. Боткина 2
28.08.2014 Одна из крупнейших в Европе ритейл-сетей мигрирует с XP 1
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 2
19.11.2013 Минздрав утвердил структуру электронной медкарты 1
13.06.2013 Какие МИС появятся в регионах 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
30.11.2012 Выручка «Армады» за 9 месяцев 2012 г. выросла на 15% 1
30.10.2012 ПМТ представила новое решение в области мобильной медицины «Мобильный телемедиалог» 2
01.10.2012 Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16% 1
20.09.2012 «Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России 2
03.04.2012 «Армада» выросла на треть 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 2
01.11.2011 НИИ детской неотложной хирургии и травматологии внедрил систему архивирования и передачи изображений от AGFA HealthCare 1
04.10.2011 14 октября пройдет открытый семинар «Медиалог на практике» 3
30.05.2011 «Армада» приобрела «Пост Модерн Текнолоджи» - лидера информатизации здравоохранения 2
20.10.2009 Институт им. академика Мешалкина автоматизирует консультирование клиентов на базе DocsVision 1
23.10.2008 TopS BI поможет «Европейскому Медицинскому Центру» построить МИС 2
22.04.2008 MedSoft 2008: подготовка к войне с Западом в разгаре 5
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 5
18.09.2006 "По зубам" ли дантистам системы автоматизации? 1

Публикаций - 26, упоминаний - 44

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 27 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 7
Ростелеком 9872 6
Microsoft Corporation 24795 6
8405 5
Oracle Corporation 6751 5
SAP SE 5321 4
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 3
Сван 27 3
Broadcom - VMware 2402 2
IBM - International Business Machines Corp 9465 2
БАРС Груп 550 2
Docsvision - ДоксВижн 1014 2
Галактика - Корпорация 1475 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 153 2
Открытые технологии 704 2
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 2
Agfa Gevaert 66 2
PM Expert 113 2
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 2
ВитаСофт - Вита-Софт 5 2
Медотрейд 3 2
Dell EMC 5047 1
Huawei 4000 1
Softline - Софтлайн 2940 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2014 1
Корус Консалтинг ГК 1243 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Directum - Директум 1110 1
Philips 2062 1
Navicon - Навикон 294 1
ОТР ГК - ОТР 2000 217 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
1С-Рарус 894 1
АйТи 1378 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
СП.АРМ 47 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 343 1
Газпром ПАО 1359 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
Евромед 4 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 934 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 1
НСПК - Национальная система платежных карт 829 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 1
BP - British Petroleum 182 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
EPIC Telecom Invest 205 1
IKEA - ИКЕА 159 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 69 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Ситилаб - Citilab - Сеть клинических лабораторий 4 1
Reebok 14 1
Мать и дитя 24 1
Приорбанк 10 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Роснефть - Роспан Интернешнл - Rospan International 6 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 50 1
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
Нордмедсервис 1 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
Доктор на работе 15 1
John Lewis & Partners 11 1
Алькона 3 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1398 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1402 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 852 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 155 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1376 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1923 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3027 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 924 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2561 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 346 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 196 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 54 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 114 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 37 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 459 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 176 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 60 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 1
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2923 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7616 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 213 2
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4526 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5624 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4961 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1625 2
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 2
Gartner - Гартнер 3568 2
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 712 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 364 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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