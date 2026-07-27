Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бондаренко Андрей
СОБЫТИЯ
|27.07.2026
|Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах 1
|01.06.2013
|Как регионы проводили первые конкурсы 1
|05.02.2009
|МЧС и абоненты - первые жертвы коротких номеров 1
|21.02.2001
|Два топ-менеджера покинули MyShop.ru 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Бондаренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 1
|Сван 30 1
|Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
|ПрограмБанк 98 1
|Ростелеком - БФТ-Холдинг - Проект 1 1
|Ростелеком 10923 1
|Самсон-Виста 3 1
|Медотрейд 3 1
|Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
|Барс груп - БАРС Медицина 12 1
|Алькона 3 1
|Нордмедсервис 1 1
|101Hotels.com 456 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.