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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
ИКТ 15303
Организации 11733
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Бондаренко Андрей

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Эксперты «Базальт СПО» оценили компетенции студентов на госэкзаменах 1
01.06.2013 Как регионы проводили первые конкурсы 1
05.02.2009 МЧС и абоненты - первые жертвы коротких номеров 1
21.02.2001 Два топ-менеджера покинули MyShop.ru 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бондаренко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 1
Сван 30 1
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 1
ПрограмБанк 98 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Проект 1 1
Ростелеком 10923 1
Самсон-Виста 3 1
Медотрейд 3 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Алькона 3 1
Нордмедсервис 1 1
101Hotels.com 456 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 191 1
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5957 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 424 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4257 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1837 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29644 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26251 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1395 1
Автоответчик - Answering machine 214 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36056 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13922 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 338 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 1
Проживальский Олег 11 1
Потапов Александр 29 1
Сальников Дмитрий 4 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Украина - Киев 1151 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 669 1
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 403 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 789 1
ДНР - Донецкая область 25 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47508 1
Европа 24943 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19494 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1432 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2047 1
Россия - ЦФО - Курская область 747 1
Украина 7918 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 780 1
Россия - УФО - Курганская область 643 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 813 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 652 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57514 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Паспорт - Паспортные данные 2838 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1851 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11279 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10301 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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