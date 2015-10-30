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Мострансавто

Мострансавто

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 46 дел, на cумму 44 139 705 ₽*

Судебные дела (46) на сумму 44 139 705 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 1 640 776 ₽*
в качестве ответчика (43) на сумму 40 349 232 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой»

подойти к уровню проникновения карты «Стрелка» на 60%. Это позволит и нашим пассажирам снизить стоимость проезда, и нам получить пассажиров», – цитирует агентство  заместителя генерального директора «Мострансавто» Евгения Пьянковского. По его словам, с начала 2015 г. число пассажиров «Мострансавто» увеличилось почти на 150 тыс. человек в день. Причина тому – усилия правительства обла
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства

25 ноября 2014 г. был подписан инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Тестирование решения производилось весной-летом 2014 г. в Одинцовском районе Московской области. С 25 ноября по 5 декабря 2014 г. было организовано голосование за дизайн и назван
05.11.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»

нию облачного сервиса Microsoft Lync Online как части «Виртуального офиса» на одном из предприятий «Мострансавто». Использование данной системы позволит оптимизировать взаимодействие сотруднико
03.07.2014 Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто»

офункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавто». Разработанный ресурс предоставил пассажирам возможность отслеживать местонахож
09.10.2007 «Микротест» внедряет SAP в «Мострансавто»

Компании «Мострансавто», SAP CIS и «Микротест» объявляют о старте комплексного проекта по созданию сист

Публикаций - 69, упоминаний - 101

Мострансавто и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 8
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
Europlat - Европлат 24 6
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 4
Датапакс 48 2
Softline - Софтлайн 3743 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 62 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
TelePay - УЦИПС - Уральский центр информационного и платёжного сервиса - Сибирский центр информационного и платежного сервиса 14 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Oracle Corporation 7074 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Крок - Croc 1964 1
Telegram Group 2940 1
Red Hat 1378 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
ГЛОНАСС АО 278 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 86 1
Ramax - Рамакс 138 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Микротест 284 1
SoftwareONE Group 108 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 1
Philax - Филакс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 46
Евросеть 1421 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 29
Почта России ПАО 2370 10
NanduQ - Qiwi 1013 10
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 6
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 6
РЖД МТ ППК - Московско-Тверская пригородная пассажирская компания 6 5
Visa International 1993 4
Связной ГК 1401 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 36 3
РЖД МЖД - Савёловская железная дорога - Савеловский вокзал 11 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 2
РЖД МЖД - Белорусский вокзал 12 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС 4 1
Правительство Чувашской Республики - Чувашавтотранс ГУП ЧР 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Альфа-Банк 1979 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Деловые Линии ГК 93 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 115 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Администрация Тулы 10 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 30
Транспорт общественный - Транспортная карта 225 29
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 381 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Социальная карта - Social card 252 3
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 101 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
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Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 91 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 52
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 30
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 22
Google Android 15244 16
Apple iOS 8583 16
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 15
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 8
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 4
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Visa payWave 78 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ЕПБ - Единый проездной билет 71 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 133 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
УЭК онлайн 16 1
КамАЗ 6282 - российский низкопольный электробус совместной разработки НефАЗ и КамАЗ 5 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Huawei AppGallery 353 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Webmoney Transfer 165 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Попов Алексей 339 16
Кисляков Евгений 93 14
Буяджи Павел 21 12
Орловский Виктор 408 7
Зайцев Александр 29 6
Шадаев Максут 1210 6
Иванов Святослав 5 3
Рудычева Наталья 95 2
Сидоренков Вадим 2 2
Пьянковский Евгений 2 2
Воробьев Андрей 199 2
Соколов Максим 27 2
Исаев Максим 55 2
Иванов Петр 23 2
Лемешко Максим 15 1
Чекмарев Александр 2 1
Блинкин Михаил 4 1
Рубанов Александр 17 1
Луканин Виктор 17 1
Тулеев Аман 10 1
Игнатьев Михаил 7 1
Гончарова Людмила 3 1
Щербенко Сергей 1 1
Шелковников Евгений 39 1
Мурзин Роман 2 1
Чернышев Алексей 4 1
Лихачев Антон 3 1
Злобин Николай 2 1
Сидоров Владимир 8 1
Симановский Евгений 5 1
Саблина Татьяна 1 1
Чачин Михаил 10 1
Кротова Анна 1 1
Постолит Анатолий 1 1
Звягинцева Нонна 2 1
Нахманович Лев 1 1
Свиридов Константин 1 1
Исабеков Альберт 1 1
Арсентьев Андрей 79 1
Дворкович Аркадий 216 1
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