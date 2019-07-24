Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Мострансавто


24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 2
16.12.2015 "Стрелка" станет единственным средством оплаты проезда в Подмосковье 3
08.12.2015 «Стрелка» признана лучшим транспортным решением в сфере пассажирских перевозок 1
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты 1
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой» 1
30.11.2015 Целевой показатель по сети распространения «Стрелки» выполнен на 119% 1
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн 2
06.11.2015 Число пользователей «Стрелки» превысило 900 тысяч человек 1
30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой» 1
27.10.2015 Оплатить проезд на электричке можно будет по системе «Электронный кошелек» 1
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства 1
21.10.2015 Число точек пополнения «Стрелки» превысило 37 тысяч 2
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс. 1
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 3
22.09.2015 По карте «Стрелка» можно будет ездить в долг 2
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки» 1
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья 3
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья 2
02.09.2015 Более 30% всех перевозчиков Подмосковья принимают карту «Стрелка» 1
22.08.2015 «Стрелка» обеспечит льготный проезд для учащихся Подмосковья 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
06.07.2015 Купить и пополнить карту «Стрелка» теперь можно в отделениях Почты России 1
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами 1
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки» 1
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат» 1
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 2
08.06.2015 Транспортную карту «Стрелка» теперь можно пополнить через платежный сервис Qiwi 1
29.05.2015 С 30 мая поездки по «Стрелке» станут на 12 руб. дешевле, чем разовый билет 1
28.05.2015 Технологии УЭК на транспорте могут стать федеральным стандартом 1
26.05.2015 Число владельцев «Стрелки» превысило 100 тыс. человек 2
18.05.2015 Рост тарифов не затронет держателей карты «Стрелка» 1
12.05.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с любой банковской карты 1
27.04.2015 Максут Шадаев: Век наката бюджетных денег в ИТ заканчивается 2
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
02.04.2015 Число поездок по карте «Стрелка» превысило 1 млн 3
24.03.2015 Мобильное приложение карты «Стрелка» теперь доступно для Windows Phone-устройств 2

Публикаций - 59, упоминаний - 91

Мострансавто упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 8
Webmoney 330 7
Maykor - Мэйкор 259 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
Программный продукт ГК 92 1
Microsoft Corporation 11127 1
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Philax - Филакс 7 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
SoftwareONE Group 97 1
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
ГЛОНАСС АО 82 1
DXC Technology 17 1
Luxoft - Люксофт 233 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Red Hat 667 1
Крок 1221 1
Oracle Corporation 3356 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 39
Евросеть 889 30
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 26
Qiwi 783 9
Почта России ПАО 1574 8
CyberPlat - КиберПлат 202 6
Единая транспортная карта 12 5
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 3
Связной ГК 883 2
Сбербанк Среднерусский банк 18 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Visa International 1346 1
Деловые Линии ГК 36 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Газпром нефть 382 1
Аэрофлот 493 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Правительство Московской области 48 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство Москвы 653 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
Стрелка - Транспортная карта 113 48
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 25
Google Android 10751 16
Apple iOS 5742 16
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 15
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 15
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
ЮKassa - Яндекс.Касса 96 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Qiwi Терминалы 100 1
Тройка - транспортная карта 34 1
Visa payWave 55 1
Webmoney Keeper 26 1
Webmoney Transfer 89 1
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Apple iTunes Store 574 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Попов Алексей 317 14
Кисляков Евгений 83 12
Буяджи Павел 17 7
Шадаев Максут 384 6
Зайцев Александр 13 5
Орловский Виктор 229 4
Рудычева Наталья 81 2
Чекмарев Александр 2 1
Дворкович Аркадий 169 1
Иванов Петр 13 1
Козлов Владимир 4 1
Иванов Святослав 3 1
Воробьев Андрей 125 1
Контрабаев Артур 66 1
Парахин Виктор 4 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Левашов Александр 88 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Аксельрод Илья 15 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 51
Россия - Российская федерация - РФ 57544 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
Россия - Тульская область 753 8
Россия - Иркутская область 547 7
Россия - Калужская область 574 7
Россия - Орловская область 134 5
Россия - Астраханская область 371 4
Россия - Балашиха 68 4
Россия - Химки 88 4
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - Коломна 48 3
Россия - Раменское 37 3
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 3
Россия - Электросталь 35 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 2
Россия - Кемеровская область 469 2
Россия - Щёлково 33 2
Россия - Республика Марий Эл 203 2
Россия - Серпухов 40 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Пушкино - Пушкинский городской округ 51 2
Россия - Мытищи 85 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Россия - Красноярский край 667 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - Республика Коми 417 2
Россия - Самарская область 564 2
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - Тюменская область 584 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - Пензенская область 347 2
Россия - Люберцы 49 2
Россия - Дубна 134 2
Россия - Новочебоксарск 24 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - Долгопрудный 39 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
Транспорт 62 1
CNews Analytics 1991 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще