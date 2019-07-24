Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Мострансавто
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 91
Мострансавто упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4101 8
|Webmoney 330 7
|Maykor - Мэйкор 259 3
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
|Программный продукт ГК 92 1
|Microsoft Corporation 11127 1
|Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 59 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
|Philax - Филакс 7 1
|BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 1
|SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 19 1
|SoftwareONE Group 97 1
|ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
|Omnicomm - Омникомм 148 1
|ГЛОНАСС АО 82 1
|DXC Technology 17 1
|Luxoft - Люксофт 233 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
|Red Hat 667 1
|Крок 1221 1
|Oracle Corporation 3356 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
|Попов Алексей 317 14
|Кисляков Евгений 83 12
|Буяджи Павел 17 7
|Шадаев Максут 384 6
|Зайцев Александр 13 5
|Орловский Виктор 229 4
|Рудычева Наталья 81 2
|Чекмарев Александр 2 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Иванов Петр 13 1
|Козлов Владимир 4 1
|Иванов Святослав 3 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Контрабаев Артур 66 1
|Парахин Виктор 4 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
|Левашов Александр 88 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Аксельрод Илья 15 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765999, в очереди разбора - 669685.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru