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Мострансавто
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 46 дел, на cумму 44 139 705 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|30.10.2015
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К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой»
подойти к уровню проникновения карты «Стрелка» на 60%. Это позволит и нашим пассажирам снизить стоимость проезда, и нам получить пассажиров», – цитирует агентство заместителя генерального директора «Мострансавто» Евгения Пьянковского. По его словам, с начала 2015 г. число пассажиров «Мострансавто» увеличилось почти на 150 тыс. человек в день. Причина тому – усилия правительства обла
|26.10.2015
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«Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства
25 ноября 2014 г. был подписан инвестиционный договор о внедрении единой транспортной карты между Правительством Московской области, «УЭК» и «Мострансавто». Тестирование решения производилось весной-летом 2014 г. в Одинцовском районе Московской области. С 25 ноября по 5 декабря 2014 г. было организовано голосование за дизайн и назван
|05.11.2014
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Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»
нию облачного сервиса Microsoft Lync Online как части «Виртуального офиса» на одном из предприятий «Мострансавто». Использование данной системы позволит оптимизировать взаимодействие сотруднико
|03.07.2014
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Develonica разработала многофункциональный интернет-ресурс для «Мострансавто»
офункционального сайта и интегрированного с ним внутреннего корпоративного портала для предприятия «Мострансавто». Разработанный ресурс предоставил пассажирам возможность отслеживать местонахож
|09.10.2007
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«Микротест» внедряет SAP в «Мострансавто»
Компании «Мострансавто», SAP CIS и «Микротест» объявляют о старте комплексного проекта по созданию сист
Мострансавто и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Алексей 339 16
|Кисляков Евгений 93 14
|Буяджи Павел 21 12
|Орловский Виктор 408 7
|Зайцев Александр 29 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Иванов Святослав 5 3
|Рудычева Наталья 95 2
|Сидоренков Вадим 2 2
|Пьянковский Евгений 2 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Соколов Максим 27 2
|Исаев Максим 55 2
|Иванов Петр 23 2
|Лемешко Максим 15 1
|Чекмарев Александр 2 1
|Блинкин Михаил 4 1
|Рубанов Александр 17 1
|Луканин Виктор 17 1
|Тулеев Аман 10 1
|Игнатьев Михаил 7 1
|Гончарова Людмила 3 1
|Щербенко Сергей 1 1
|Шелковников Евгений 39 1
|Мурзин Роман 2 1
|Чернышев Алексей 4 1
|Лихачев Антон 3 1
|Злобин Николай 2 1
|Сидоров Владимир 8 1
|Симановский Евгений 5 1
|Саблина Татьяна 1 1
|Чачин Михаил 10 1
|Кротова Анна 1 1
|Постолит Анатолий 1 1
|Звягинцева Нонна 2 1
|Нахманович Лев 1 1
|Свиридов Константин 1 1
|Исабеков Альберт 1 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Дворкович Аркадий 216 1
|МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
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