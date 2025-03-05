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Газпромнефть Региональные продажи сеть АЗС
«Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива. Компания снабжает бензином и дизельным топливом АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и автопарки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Компания является оператором экосистемы «ОПТИ 24» для коммерческого транспорта. «ОПТИ 24» развивает цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов, работающих в сфере автомобильных перевозок. После открытия счета владельцы автопарков и профессиональные водители могут расплачиваться виртуальной топливной картой за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях партнеров, а также за востребованные сопутствующие товары, цифровые сервисы и услуги.
|05.03.2025
|«Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
|24.07.2019
|Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
Газпромнефть Региональные продажи и организации, системы, технологии, персоны:
|Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
|Петербургский метрополитен ГУП 139 1
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2532 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
|Парахин Виктор 8 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 3 1
|Чурсин Дмитрий 61 1
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