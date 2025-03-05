Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС

«Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива. Компания снабжает бензином и дизельным топливом АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и автопарки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Компания является оператором экосистемы «ОПТИ 24» для коммерческого транспорта. «ОПТИ 24» развивает цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов, работающих в сфере автомобильных перевозок. После открытия счета владельцы автопарков и профессиональные водители могут расплачиваться виртуальной топливной картой за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях партнеров, а также за востребованные сопутствующие товары, цифровые сервисы и услуги.