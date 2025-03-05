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Газпромнефть Региональные продажи сеть АЗС

Газпромнефть Региональные продажи - сеть АЗС

«Газпромнефть-Региональные продажи» — федеральный поставщик моторного топлива. Компания снабжает бензином и дизельным топливом АЗС, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные компании и автопарки предпринимателей малого и среднего бизнеса. Компания является оператором экосистемы «ОПТИ 24» для коммерческого транспорта. «ОПТИ 24» развивает цифровые решения для повышения эффективности бизнес-процессов, работающих в сфере автомобильных перевозок. После открытия счета владельцы автопарков и профессиональные водители могут расплачиваться виртуальной топливной картой за покупку нефтепродуктов и товаров на АЗС сети «Газпромнефть» и станциях партнеров, а также за востребованные сопутствующие товары, цифровые сервисы и услуги.


05.03.2025 «Опти 24» запустила новый сервис мобильной заправки топливом для бизнеса 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Газпромнефть Региональные продажи и организации, системы, технологии, персоны:

Ramax - Рамакс 116 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 59 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Омникомм - Omnicomm 164 1
Philax - Филакс 12 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 57 1
ГЛОНАСС АО 198 1
SoftwareONE Group 105 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 51 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Крок - Croc 1778 1
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Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 389 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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