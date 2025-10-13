Личный кабинет сотрудников «Газпром нефти» – золотой победитель Russian Employee Experience Awards 2025

Личный кабинет сотрудников «Газпром нефти» департамента сбыта моторного топлива завоевал золото в номинации «Лучший личный кабинет» на престижной премии Russian Employee Experience Awards 2025 – ведущем российском конкурсе цифровых решений для сотрудников.

Светлана Колесникова, начальник отдела по работе с персоналом департамента сбыта моторного топлива:

«Цифровые сервисы сегодня – не только инструменты для решения задач, а важная часть корпоративной культуры и вовлеченности. Личный кабинет стал центром цифровой жизни наших сотрудников: он объединяет более 40 ключевых сервисов – от новостей компании и планирования отпусков до финансовой информации и гибких выплат. Мы видим, как это повышает прозрачность процессов, облегчает коммуникацию и экономит время коллег. Победа на конкурсе подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: создаём среду, в которой 12 тысяч сотрудников могут сосредоточиться на проектах и развитии бизнеса».

Russian Employee Experience Awards – награда для тех, кто влияет на главный внутренний продукт компаний – опыт, который получают их сотрудники. Здесь встречаются лучшие практики и профессионалы, которые с помощью цифровых решений улучшают путь сотрудников в компании. В жюри – эксперты и практики с 15-летним опытом развития цифровых сервисов, внутренних коммуникаций и HR Tech.