Соколов Максим


СОБЫТИЯ


03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 1
06.06.2024 «АвтоВАЗ» интегрирует ОС «Аврора» в российские автомобили 1
22.01.2024 Сбербанк готов интегрировать свои сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada 1
10.06.2021 ВТБ: новые резиденты индустриального парка «Марьино» инвестируют в свои проекты более 5 млрд рублей 2
29.05.2018 Российский транспорт объединит единая цифровая платформа 1
10.05.2018 В Краснодарском крае завершились испытания отечественного беспилотного транспорта 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
02.06.2017 «РТС-тендер»: контролировать реализацию госконтрактов можно будет в реальном времени 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
30.11.2016 InfoWatch и «Уралвагонзавод» будут сотрудничать в сфере информационной безопасности 1
24.06.2016 ИТ на транспорте. Три точки роста: футбол, «Платон», Китай 1
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
04.12.2015 «ГЛОНАСС» и Российский союз страховщиков подписали соглашение о сотрудничестве 1
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой» 1
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и ГТЛК договорились о сотрудничестве с целью использования «ЭРА-ГЛОНАСС» в сфере транспорта и лизинговых услуг 1
03.12.2015 «ГЛОНАСС» и «Россети» начинают сотрудничество в сфере использования ресурсов «ЭРА-ГЛОНАСС» для нужд электроэнергетики 1
03.09.2015 Россия и Китай будут сотрудничать в сфере применения навигационных систем BEIDOU и ГЛОНАСС при автоперевозках 1
28.07.2015 Утверждены приоритетные направления деятельности компании «ГЛОНАСС» 2
05.06.2015 Созданный Путиным ГЛОНАСС-оператор начинает работать 1
04.12.2014 Проект «УЭК» по внедрению Единой транспортной карты Московской области получил одобрение членов правительства РФ 2
07.03.2014 Правительство выделяет еще 480 млн руб. на «ЭРА-ГЛОНАСС» 2
06.02.2014 Минтранс отчитался о закупленном на 46 млрд ПО и технике для безопасности на транспорте и запросил еще столько же 1
21.06.2013 Минтранс России, «Россети» и НП ГЛОНАСС будут сотрудничать в сфере навигационной деятельности 1
18.06.2013 Правительство выделило 2,2 млрд руб. на пункты ГЛОНАСС-мониторинга 1
12.03.2013 ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
27.08.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
30.07.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Соколов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 7
ГЛОНАСС АО 247 5
МегаФон 10055 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Caravan - Караван 89 3
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 3
Ростелеком 10396 3
Yandex - Яндекс 8565 3
Крок - Croc 1816 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14525 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 143 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 2
АйТи Бастион - IT Bastion 135 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 103 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 44 1
Глосав 17 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 1
РКСС - Российская корпорация средств связи 39 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 52 1
Амтел-Сервис 36 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 407 1
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 150 1
Финансист 68 1
Morizo Digital - Моризо Диджитал 5 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 201 1
Ростелеком - TData - ТДата 52 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5314 1
InfoWatch - Инфовотч 1110 1
Softline - Софтлайн 3320 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1598 1
Корус Консалтинг ГК 1363 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1844 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 915 1
Selectel - Селектел 456 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 405 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 4
РЖД - Российские железные дороги 2017 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 125 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 3
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 2
Мострансавто 67 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 659 2
НПК - Новая перевозочная компания 8 2
НТК - Независимая транспортная компания 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8288 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 2
Волга-Днепр - авиакомпания 45 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 55 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 9 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 1
Traft - Трафт 23 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 34 1
Цезарь Сателлит 42 1
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 1
Международный аэропорт Жуковский 8 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 55 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3021 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 449 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 93 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 435 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 64 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 719 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3566 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2746 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 123 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3475 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6330 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 227 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 685 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5310 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 2
Мосгортранс ГУП 130 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 38 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3409 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2265 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3276 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 164 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73693 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5288 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7650 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7332 4
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 3
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18585 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7449 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3360 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1415 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 907 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31959 2
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 692 2
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 217 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 610 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2872 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1483 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 910 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 54 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 16
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 11
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 266 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 2
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 93 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5138 1
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 1
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 9 1
Ansible 124 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 16 1
Red Hat Ansible 126 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 56 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2376 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 99 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 187 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Недосеков Андрей 25 6
Медведев Дмитрий 1664 5
Зубарев Александр 11 4
Гурко Александр 136 4
Лапин Сергей 11 4
Кабанов Илья 8 4
Столяров Геннадий 6 4
Махошвили Юрий 5 4
Москвичев Евгений 11 4
Доминина Светлана 5 4
Рогозин Дмитрий 102 4
Воробьев Александр 37 3
Розенфельд Роман 4 3
Путин Владимир 3380 3
Степанов Александр 23 2
Комиссаров Алексей 26 2
Ликсутов Максим 200 2
Рыстенко Михаил 62 2
Трофимов Дмитрий 43 2
Бударгин Олег 10 2
Иванов Петр 23 2
Комаров Игорь 8 2
Серова Елена 320 2
Малежин Максим 3 2
Хохлов Игорь 25 2
Сахаров Сергей 5 2
Тюлин Андрей 6 2
Вдовин Владимир 8 2
Сафонов Сергей 4 2
Шадрина Елена 5 2
Колодченко Валерий 2 2
Ипатов Юрий 4 2
Киселева Ирина 2 2
Пахомовский Юрий 2 2
Беседин Иван 5 2
Лямов Николай 5 2
Колганов Антон 6 2
Ладур Алексей 2 2
Гарин Олег 2 2
Шпенст Вадим 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 158110 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46044 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8209 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2139 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 723 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18342 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18768 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2705 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1685 2
Россия - Зарубино 19 2
Европа 24674 2
Финляндия - Финляндская Республика 3659 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3306 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1328 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2107 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1586 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 933 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 672 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 2
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 2
Китай - Цзянсу - Сучжоу 27 1
Москва - ЮВАО - Марьино Индустриальный парк 1 1
Китай - Западный Китай 6 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Китай - Шэньси - Сиань 42 1
Китай - Цзилинь 14 1
Казахстан - Республика 5836 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4111 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1371 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3251 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1306 1
Беларусь - Белоруссия 6072 1
Россия - УФО - Свердловская область 1785 1
Индия - Bharat 5726 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4316 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 7
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2954 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3396 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6282 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 670 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15232 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6376 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5898 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 23 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 18 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1015 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 58 1
Английский язык 6885 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 448 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11438 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8410 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3762 1
Frost & Sullivan 206 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1416693, в очереди разбора - 727269.
Создано именных указателей - 189990.
Создано именных указателей - 189990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

