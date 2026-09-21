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Малежин Максим
СОБЫТИЯ
|21.09.2026
|Таинственная «дочка» SberDevices массово нанимает сотрудников, чтобы управлять фабриками в Китае 1
|15.01.2020
|Сбербанк займется производством компьютеров 1
|12.03.2013
|ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
|11.02.2013
|Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Малежин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 170 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 442 1
|ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 2
|Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
|Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
|Шпенст Вадим 7 2
|Доминина Светлана 5 2
|Розенфельд Роман 4 2
|Москвичев Евгений 11 2
|Колганов Антон 6 2
|Махошвили Юрий 5 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Степанов Александр 25 2
|Зубарев Александр 11 2
|Соколов Максим 27 2
|Хохлов Игорь 25 2
|Сахаров Сергей 5 2
|Вдовин Владимир 8 2
|Лапин Сергей 11 2
|Кабанов Илья 8 2
|Столяров Геннадий 6 2
|Ипатов Юрий 4 2
|Сафонов Сергей 5 2
|Воробьев Александр 42 1
|Легезо Денис 40 1
|Гурджиян Руслан 20 1
|Кунин Егор 4 1
|Фрейдин Игорь 4 1
|Гладких Виктор 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 3
|СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.