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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201516
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Малежин Максим

СОБЫТИЯ


21.09.2026 Таинственная «дочка» SberDevices массово нанимает сотрудников, чтобы управлять фабриками в Китае 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1
12.03.2013 ИКТ на транспорте: Лучшие примеры 1
11.02.2013 Информатизация на транспорте: Лучшие примеры 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Малежин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 170 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 442 1
НТК - Независимая транспортная компания 2 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
НПК - Новая перевозочная компания 8 2
Волга-Днепр - авиакомпания 46 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 158 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Сбер - СберАвто 38 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8986 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3717 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2893 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 134 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7297 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8360 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7911 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5714 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26221 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 957 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8579 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4925 1
Стандартизация - Standardization 2351 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1209 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18292 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 2
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 135 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 311 1
Шпенст Вадим 7 2
Доминина Светлана 5 2
Розенфельд Роман 4 2
Москвичев Евгений 11 2
Колганов Антон 6 2
Махошвили Юрий 5 2
Рыстенко Михаил 62 2
Степанов Александр 25 2
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Соколов Максим 27 2
Хохлов Игорь 25 2
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Ипатов Юрий 4 2
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Воробьев Александр 42 1
Легезо Денис 40 1
Гурджиян Руслан 20 1
Кунин Егор 4 1
Фрейдин Игорь 4 1
Гладких Виктор 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 772 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19702 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6664 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1926 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1925 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3614 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6245 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4728 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1806 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6139 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 2
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II - Национальный минерально-сырьевой университет 28 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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