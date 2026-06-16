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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Пахомовский Юрий

СОБЫТИЯ


16.06.2026 На базе «Газпром газораспределение Север» открыт новый диспетчерский пункт 2
27.08.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
30.07.2012 ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Пахомовский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 148 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Газпром газораспределение 21 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Мосгортранс ГУП 139 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
Онлайн-мониторинг 96 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 7 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
Соколов Максим 27 2
Серова Елена 320 2
Иванов Петр 23 2
Ликсутов Максим 245 2
Воробьев Александр 42 2
Зубарев Александр 11 2
Махошвили Юрий 5 2
Киселева Ирина 2 2
Колодченко Валерий 2 2
Шадрина Елена 5 2
Столяров Геннадий 6 2
Кабанов Илья 8 2
Лапин Сергей 11 2
Беседин Иван 5 2
Лямов Николай 5 2
Москвичев Евгений 11 2
Доминина Светлана 5 2
Ладур Алексей 2 2
Гарин Олег 2 2
Розенфельд Роман 4 1
Минченко Алексей 1 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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