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Пахомовский Юрий
СОБЫТИЯ
|16.06.2026
|На базе «Газпром газораспределение Север» открыт новый диспетчерский пункт 2
|27.08.2012
|ИКТ-разгон: Лучшие примеры информатизации транспорта 1
|30.07.2012
|ИКТ-разгон: Лучшие примеры в сфере информатизации транспорта 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Пахомовский Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
|Газпром межрегионгаз - ИУСЦИФРА 7 1
|ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 1
|Соколов Максим 27 2
|Серова Елена 320 2
|Иванов Петр 23 2
|Ликсутов Максим 245 2
|Воробьев Александр 42 2
|Зубарев Александр 11 2
|Махошвили Юрий 5 2
|Киселева Ирина 2 2
|Колодченко Валерий 2 2
|Шадрина Елена 5 2
|Столяров Геннадий 6 2
|Кабанов Илья 8 2
|Лапин Сергей 11 2
|Беседин Иван 5 2
|Лямов Николай 5 2
|Москвичев Евгений 11 2
|Доминина Светлана 5 2
|Ладур Алексей 2 2
|Гарин Олег 2 2
|Розенфельд Роман 4 1
|Минченко Алексей 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.