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Accofris Аккофриск


14.03.2025 Платформа «Аккофриск» измерит удаленно более ста параметров здоровья 2
21.02.2025 Компания Accofris приступила к разработке неинвазивных карманных устройств для мониторинга состояния здоровья. 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Accofris и организации, системы, технологии, персоны:

Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 151 1
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