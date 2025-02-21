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Компания Accofris приступила к разработке неинвазивных карманных устройств для мониторинга состояния здоровья.

Компания Аккофриск анонсировала начало разработки карманных устройств неинвазивного мониторинга здоровья. Линейка будет выпущена в нескольких вариантах, отличающихся расположением датчика измерения пульсовой волны. Остальные характеристики устройств будут одинаковыми. Об этом CNews сообщили представители Accofris.

Устройства смогут измерять параметры основных систем организма — сердца, мозга, легких, почек, печени. По сердцу устройства смогут показать уровень глюкозы в крови, артериальный прогноз, кровяное давление, кровообращение, картину кровотока, сердечный индекс, микроциркуляцию крови, гемоглобин и альбумин, частоту биения сердца.

Устройства будут управляться через мобильное приложение, привязанное к номеру телефону пользователя. В приложении будет включен отдельный раздел с детальной аналитикой для каждой системы организма и аналитика в виде графиков измерений параметров за период и сравнение с прошлыми периодами.

В отличие от базового продукта компании — часов с искусственным интеллектом «Аккофриск» — устройства линейки не будут измерять данные цифрового сна, строить прогнозы и оценивать риски развития заболеваний, а также формировать рекомендации по образу жизни. Это связано с тем, что измерения параметров проводиться не постоянно, а по требованию пользователя. Для измерений параметров здоровья достаточно приложить датчик устройства к запястью руки на 90 сек.

Устройства подойдут для контроля диабета любого типа, людей с проблемами с сердцем, людей, ведущих активный образ жизни или пожилых — отметил основатель компании Олег Тихоненко. Устройства могут управляются платформой мониторинг здоровья, которая может внедряться в те компании, в которых критичен мониторинг состояние здоровья сотрудников, сказал Олег.

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По прогнозам компании устройства поступят в продажу в IVквартале 2025 г. Уже сейчас можно встать в лист ожидания на сайте компании.

Характеристики линейки устройств: ЖК-дисплей - 1,63-1,78 AMOLED; разрешение экрана - 368*488 пикселей; процессор (CPU)- MTK6737 - MTK6740, 4 ядра, 1.5 GHZ; память (RAM) - 1 Гб; память (ROM) - 8 Гб; WI-FI, Bluetooth, eSIM.

Емкость аккумулятора — полимерно-литиевая батарея на 510 мАч. Полная зарядка с нуля занимает один час. Время работы от одного заряда батареи / в режиме ручного мониторинга —120 ч. Датчик пульса, акселератор, датчик давления воздуха — оптический чип маломощного пульсометра PAH8011ES (PixArt Imaging Inc.).

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