Искусственный интеллект «Аккофриск» оценит риски рака у женщин

Искусственный интеллект Аккофриск начал оценивать риски развития рака молочной железы и шейки матки у женщин. ИИ не ставит диагноз в медицинской терминологии и подходах, а оценивает косвенные показатели работы систем организма и проводит системный анализ динамики сотен параметров разных систем женского организма: сердце, сосуды, печень, почки, метаболизм, гормонов, сна и стресса. Об этом CNews сообщили представители «Аккофриск».

ИИ использует интегрированные методы определения рисков развития рака, включающие многосистемный анализ физиологических паттернов, долгосрочный анализ биомаркеров, стратификация метаболических рисков, моделирование гормонозависимых рисков, оценка микроциркуляции и гемодинамики, выявление дисбаланса автономной нервной системы, косвенная оценка системного воспаления, моделирование взаимозависимости функций органов, коррекция оценки с учетом образа жизни.

Базой для анализа рисков развития рака стали 300+ параметров здоровья, которые уже измерял неинвазивно ИИ. компании, как инструмент долгосрочного мониторинга и превентивной оценки развития заболеваний.

«Мы начали работать над превентивной оценкой риска рака еще в 2013 г. через анализ крови. Сейчас нам удалось перенести эти методики в плоскость неинвазивного мониторинга, что повышает шансы женщин на раннее выявление маркеров заболеваний и своевременное обращение к врачу», — сказал основатель компании Олег Тихоненко.

На данный момент функция оценки рисков доступна в ИИ часах АККО компании (все вычисления делает в облаке «ИИ Аккофриск») и мобильном приложении, где пользователи получают интегральную оценку вероятности риска и рекомендации пройти клиническое обследование.

В планах компании — дальнейшее развитие предиктивного направления ИИ и добавление оценки рисков для других видов и типов рака.

