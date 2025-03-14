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Платформа «Аккофриск» измерит удаленно более ста параметров здоровья

Компания «Аккофриск» заявила о начале продаж в России своей одноименной платформы удаленного неинвазивного мониторинга здоровья. Об этом CNews сообщили представители «Аккофриск».

Функционал платформы реализует измерение более 100 параметров работы основных систем организма, контролирует ментальное здоровья пользователей, обеспечивает неразрывную аналитику по группам пользователей и оповещение, если измерения выходят за пределы нормы. Результат работы платформы – формирование цифрового профиля здоровья подключенного пользователя и оценка рисков развития ряда заболеваний. Пользователи подключаются к платформе через терминальные устройства – часы «Аккофриск». Измерения параметров происходят раз в 10 минут в автоматическом режиме.

Основными клиентами платформы смогут стать частные клиники, которые планируют организовать мониторинг состояния здоровья пациентов, страховые компании, которые смогут перейти на персональные планы страхования здоровья и компании, ориентированные на управление с учетом состояния здоровья сотрудников и ориентированные на повышение безопасности труда. На сегодняшний день уже созданы отраслевые конфигурации платформы для автопарков и фитнеса.

«Если говорить о физических параметрах здоровья, то мы измеряем, например, кровяное давление, холестерин, гликированный гемоглобин, молочную и мочевую кислоту, порядка 40 параметров работы сердца и циркуляции крови, глюкозу, потребляемые жиры, белки и углеводы, цифровой сон, влияние физических нагрузок и принимаемых лекарств на организм пользователя. Если говорить про ментальную составляющую, то это уровень стресса, степень усталости человека, – сказал Олег Тихоненко, CEO «Аккофриск». – Теперь российские клиники смогут организовать мониторинг пациентов 24/7, страховые, разрабатывать персональные планы страхования здоровья и жизни, а бизнес принимать управленческие решения с учетом состояния здоровья сотрудников».

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Качество измерений параметров здоровья подтверждено внутренними тестами компании, а по уровню глюкозы в крови – клиническими испытаниями в больнице Красного Креста Чунцина (народная больница округа Цзянбэй, Китай). В настоящая время команда «Аккофриск» работает над получением регистрационного удостоверения Росздравнадзора и над одобрением Департамента Здравоохранения Абу Даби на неинвазивный глюкометр, встроенный в терминальное устройство платформы.

Платформа доступна клиентам на планшетах (подключение до 20 пользователей) и в веб-интерфейсе и будет продаваться по подписке за подключенные терминальные устройства. Платформа размещена на мощностях одного из российских облачных провайдеров.

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