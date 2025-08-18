В России создан первый отечественный блок питания для серверов. Запуск в серию до конца 2025 года

Инженеры холдинга «Росэл» завершили испытания первого полностью российского компактного источника питания для телекоммуникационного оборудования, это первое подобное отечественное устройство. 18 августа 2025 г. испытания полностью завершены для источников питания мощностью 800 и 1200 ватт, на очереди — 1600 ваттные устройства. Источники питания разработало предприятие «Калугаприбор» концерна «Автоматика», на базе универсальной цифровой аппаратно-программной платформы «Титан».

Завершение тестирования устройств

В России успешно протестировали первый отечественный компактный источник питания для серверов, об этом пишет пресс-служба «Росэл», входит в состав госкорпорации «Ростех». Серийное производство изделий стартует уже в 2025 г. Устройство обладает высоким коэффициентом полезного действия и благодаря модульной конструкции работает без перебоев.

Разработкой источников питания занимались инженеры с предприятие «Калугаприбор», входящее в концерн «Автоматика» холдинга «Росэл». Разработчики создали устройства на основе универсальной цифровой аппаратно-программной платформы «Титан», что позволило реализовать несколько модификаций в зависимости от требуемой выходной мощности.

Российские блоки питания обладают коэффициентом полезного действия (КПД) 89%, что соответствует классу энергоэффективности Platinum по стандарту 80 PLUS. Этот показатель является одним из самых высоких в мировой классификации энергоэффективности источников питания. Это означает, что блок питания с сертификацией Platinum теряет меньше электроэнергии в виде тепла по сравнению с блоками, имеющими более низкие уровни сертификации, такие как Bronze, Silver или Gold.

«18 августа 2025 г. на предприятии «Калугаприбор» завершены испытания источников питания мощностью 800 и 1200 ватт (Вт), в стадии подготовки — устройства на 1600 Вт. Российский рынок в 2025 г. испытывает острую потребность в отечественной аппаратуре такого типа, и «Калугаприбор» готов полностью ее удовлетворить. При этом компания не намерена останавливаться на достигнутом и работает над значительным расширением модельного ряда», — сказал генеральный директор «Калугаприбора» Евгений Золотницкий.

Блок питания для сервера — это устройство, задача которого заключается в обеспечении электропитанием серверное оборудование, играющее важнейшую роль в поддержании бесперебойной работы информационной ИТ-инфраструктуры. Этот компонент гарантирует стабильное и надежное электрическое питание серверов, хранящих и обрабатывающих громадные объемы данных. Основная задача — это обеспечение постоянного электропитания компонентов сервера, таких как центральные процессоры, жесткие диски, оперативная память и прочие ключевые элементы. Это становится особенно критичным в условиях, когда даже минимальное отклонение от стабильности энергоснабжения может привести к потере данных или сбое в работе всей ИТ-системы. Блоки питания для серверов должны обладать высокой эффективностью, надежностью и множеством защитных механизмов, включая защиту от перегрева, короткого замыкания и перенапряжения. Их же форм-факторы и мощности разнообразны в 2025 г., соответствуя требованиям конкретного серверного оборудования.

Серийное производство изделий начнется уже в 2025 г. Источники питания на основе «Титан» используются для обеспечения энергоснабжения серверного оборудования, центров обработки данных (ЦОД), систем хранения данных (СХД), телекоммуникационного оборудования и рабочих станций с функцией дублирования (N+1) и возможностью горячей замены. Источники с выходным напряжением 12В применяются в серверном оборудовании и СХД, с напряжением 48В – как в серверном, так и в различном телекоммуникационном оборудовании для питания модемов, коммутаторов, маршрутизаторов и т.д.

Модульная архитектура российского устройства

Устройства отличаются модульной архитектурой с двумя независимыми блоками, работающими параллельно. Специальный блок управления регулирует распределение нагрузки между модулями и обеспечивает их сбалансированную работу.

Ведь при отказе одного из компонентов системы его функции автоматически передаются работающему модулю. Резервный элемент продолжает полностью обеспечивать энергоснабжение серверного оборудования без остановки, выключения или перезагрузки системы.

Российский блок питания от «Калугаприбор» оснащен комплексной защитой от перегрузки по току и короткого замыкания. Со слов разработчиков, именно встроенные датчики отслеживают ключевые параметры работы устройства, предотвращая аварийные ситуации.

Разработчик

АО «Калугаприбор» — предприятие приборостроительной промышленности, специализирующееся на производстве аппаратуры связи, обеспечивающей обработку оперативной информации, как в стационарных, так и в подвижных объектах информационных сетей.

«Калугаприбор», входящее в концерн «Автоматика» холдинга «Росэл», имеет в 2025 г. лицензии на право осуществления разработки, производства, ремонта, сервисного обслуживания радиоэлектронной аппаратуры различного назначения. Основными потребителями выпускаемой продукции являются министерства и ведомства, обеспечивающие безопасность России и другие организации в странах Содружества Независимых Государств (СНГ).

Технологический уровень производственных участков и сертифицированная по ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 система качества предприятия позволяют изготавливать сложную радиоэлектронную аппаратуру, как отечественных, так и зарубежных разработок.

Инженеры «Калугаприбор» выполняют заказы на изготовление современной радиоэлектронной аппаратуры и средств телекоммуникаций и оказывает услуги по проведению работ в области защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам. Предприятие имеет опыт изготовления продукции для поставки в зарубежные страны, в том числе в специальном климатическом исполнении.