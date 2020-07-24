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Oracle выпускает облачный сервис Clinical One Data Collection

Облака
, Текст: Эльяс Касми

Системы электронного сбора данных Electronic Data Capture (EDC) больше не соответствуют задачам клинических испытаний, поскольку включают все больше виртуальных компонентов и становятся все более децентрализованными. Традиционные системы EDC применяются для сбора данных из формуляров, однако при клинических испытаниях огромные объемы данных поступают с большой скоростью из самых разных источников, включая носимые устройства. Чтобы решить эту проблему, глобальное подразделение Oracle Health Sciences представило облачный сервис Clinical One Data Collection. Благодаря возможности сбора данных из любого источника на единой унифицированной платформе Oracle Clinical One меняет подход к технологической поддержке клинических испытаний, помогая повысить их эффективность и ускорить внедрение инновационных методов терапии.

Система Oracle Clinical One Data Collection позволяет осуществлять сбор данных из любых источников — формуляров, датчиков носимых устройств, приложений для пациентов, электронных медицинских карт, лабораторий — и консолидировать их в едином хранилище. Эти расширенные данные позволяют специалистам составить более полное представление о состоянии пациента и, в конечном итоге, обеспечить большую безопасность и эффективность исследований препаратов и принимать более взвешенные решения. И поскольку система Clinical One представляет собой унифицированную платформу, специалисты могут использовать ее для различных целей, например рандомизации, дозировки лекарств и сбора данных о пациентах в одной системе.

Благодаря простоте настройки система Clinical One Data Collection подходит для испытаний любых типов – начиная от простейших исследований фазы I и пострегистрационных исследований до исследований фазы III для всех направлений лечения. Clinical One уже широко используется в отрасли, включая в частности исследования методов лечения и вакцин для COVID-19.

Недавно Oracle также анонсировала облачный сервис Clinical One Randomization and Supplies Management, который позволяет выполнять необходимую подготовку к исследованиям за несколько дней вместо стандартных двух месяцев.



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