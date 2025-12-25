Разделы

25.12.2025 Postgres Professional представила ProGate: миграция из Oracle со скоростью 41 ТБ/сутки 1
12.11.2025 Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025 1
12.11.2025 Провайдер «Т1 Облако» представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025 1
29.07.2025 Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
13.05.2025 Релиз Arenadata Streaming: новые возможности потоковой передачи и обработки данных 1
18.03.2025 ПВР или внутренние рейтинги: как банку подготовить ИТ-ландшафт к новым требованиям ЦБ 1
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
24.07.2020 Oracle выпускает облачный сервис Clinical One Data Collection 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
16.03.2015 25 марта в Москве пройдет Abbyy Data Capture Forum 2015 1
15.04.2014 В Москве на Docflow 2014 обсудят, как вести борьбу с информационным хаосом 1
26.03.2014 20 мая в Москве состоится конференция Docflow 2014 1
21.03.2014 Abbyy рассказала о тенденциях рынка потокового ввода данных на первом Data Capture Forum 1
13.02.2014 Первый Abbyy Data Capture Forum пройдёт 19 марта в Москве 1
28.01.2014 Bluebird представила смартфоны на базе Windows Embedded 8 Handheld 1
20.05.2013 Мишень CNews: Ведущие разработчики решений для потокового ввода данных в России 2
13.03.2013 Григорий Липич: На рынке потокового ввода данных в России – динамичный рост 1
28.09.2012 SQL Server 2012: что гарантирует защиту данных? 1
26.03.2012 Motorola Solutions представила новые сканеры штрих-кодов с большой дальностью считывания 1
19.03.2012 ABBYY: Спрос на Data Capture в России удовлетворен лишь наполовину 7
30.06.2011 ABBYY выпустила новое мобильное решение для распознавания и ввода данных 1
04.04.2011 Вышел ABBYY FlexiCapture Engine 9.0 с новым API и поддержкой обработки изображений с мобильного телефона 1
22.02.2011 За счет чего "рванул" рынок сканирования документов? 1
20.08.2009 Сканирование документов: рынок пошел в рост 1

Публикаций - 27, упоминаний - 34

EDC и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 12
Docsvision - ДоксВижн 1032 5
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 192 5
IBM - International Business Machines Corp 9557 4
Oracle Corporation 6882 4
Directum - Директум 1171 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2255 3
Dell EMC 5096 3
Yandex - Яндекс 8500 3
Microsoft Corporation 25264 3
Canon 1422 3
АйТи 1440 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 3
InterTrust - ИнтерТраст 335 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 345 3
FTS Maconomy - ФТС Макономи - FTS Russia 8 2
IBA Group - ИБА Групп 55 2
Летограф - Letograf 80 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 2
9033 2
Корус Консалтинг ГК 1348 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 2
Fujitsu 2066 2
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 131 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 437 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4548 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 2
Такском - Taxcom 245 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 2
Seiko Epson Corporation 902 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 2
KrIT - КРИТ 32 2
Box inc - box.com - box.net 367 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 400 1
ФОРС Дистрибуция 45 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 1
Motorola Inc 1150 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8227 4
Альфа-Банк 1873 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 3
Автомир ГК 43 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 292 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1497 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 54 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Почта России ПАО 2253 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 404 1
Связной ГК 1384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
ГПБ - Газпромбанк 1182 1
Ингосстрах СПАО 453 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Лента - Сеть розничной торговли 2276 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 571 1
Транснефть 323 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Синара ГК - Sinara Group 116 1
ВТБ - ВТБ24 668 1
Югория - страховая компания 43 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12901 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4940 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3462 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3543 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5266 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73468 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13365 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23059 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 7
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 5
Оцифровка - Digitization 4937 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18351 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4683 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 4
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 487 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 4
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1332 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2172 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1086 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31847 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 253 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7637 3
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 347 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4845 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 3
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1723 4
Abbyy FlexiCapture 174 3
Microsoft Windows 16361 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 212 3
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 3
Abbyy Recognition Server - Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 60 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 33 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1532 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 869 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2367 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 2
Apache Hadoop 447 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 69 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 415 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 261 1
Apache ZooKeeper 14 1
Microsoft Windows Embedded 202 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 423 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
НСПК - СБПэй 48 1
UseTech - UseBus 31 1
Dell EMC Captiva 29 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 9 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 9 1
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 10 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance - DG.EMM - Data Governance Enterprise Metadata Management 17 1
IT Expert - ITSM box 11 1
Yandex Data Proc 4 1
Ред Софт - Ред Адм 92 1
Oracle Clinical - Oracle RDC - Oracle Remote Data Capture - Oracle BI Clinical Data Warehouse - Oracle Clinical Trial Payments - Oracle Clinical One Data Collection 8 1
IT Expert - Asset box 3 1
ФОРС - PGArm 4 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 1 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 605 1
Google Android 14730 1
Microsoft Windows XP 2421 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
Microsoft Teams - MS Teams 620 1
Демидов Михаил 133 2
Липич Григорий 65 2
Павлов Виталий 5 2
Галимов Марат 3 2
Алифанов Кирилл 70 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Курьянов Сергей 162 2
Врацкий Андрей 166 1
Шинкарев Александр 33 1
Бейдер Александр 75 1
Самойленко Максим 67 1
Ипатов Вадим 84 1
Корюкин Юрий 29 1
Истомин Константин 58 1
Сафрыгин Егор 38 1
Дмитриев Андрей 46 1
Степанов Андрей 30 1
Лубенец Андрей 7 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Чернышев Андрей 70 1
Куканов Антон 6 1
Максимова Марина 11 1
Мураховский Эдуард 38 1
Колмогоров Андрей 3 1
Ерошкин Павел 35 1
Ефёров Алексей 44 1
Микрюков Валерий 28 1
Куприянова Елена 3 1
Соловьева Дарья 4 1
Снурницын Павел 3 1
Носиков Владимир 4 1
Корниенко Алексей 1 1
Щепалин Олег 23 1
Патракова Анжела 10 1
Spencer Harvey - Спенсер Харви 9 1
Дьячков Алексей 1 1
Татаринов Алексей 4 1
Ивкин Андрей 1 1
Касимовский Дмитрий 1 1
Шадаев Максут 1153 1
Россия - РФ - Российская федерация 157395 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45849 7
Европа 24652 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18269 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Атлантический океан - Атлантика 295 1
Африка - Африканский регион 3573 1
Ближний Восток 3037 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1713 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14508 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2117 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1700 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 592 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 123 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55077 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2962 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15188 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6133 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 384 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 356 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Экзамены 484 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Harvey Spencer Associates 16 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
Research and Markets 26 1
CNews Инновация года - награда 133 1
VDC Research Group 14 1
CNews Мишень 173 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Docflow 147 4
Abbyy Data Capture Forum 4 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1220 2
CNews AWARDS - награда 556 2
CNews FORUM Кейсы 280 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
