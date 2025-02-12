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Индексная книга (каталог) CNews*
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Максимова Марина



12.02.2025 «Яндекс» расширяет программу стажировок 1
События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг 1
11.08.2023 «Яндекс» бесплатно подготовит школьников к олимпиадам по программированию 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1
27.06.2022 Более 100 лекций прочтут в первом открытом лектории «Академии Яндекса» 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
14.04.2022 Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля 1
21.03.2022 Какие изменения ждут кадровый рынок в России 2
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Максимова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7398 5
Directum - Директум 1098 3
МегаФон 8915 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3937 2
Amazon Inc - Amazon.com 3008 2
Крок - Croc 1777 2
SAP SE 5280 2
8256 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 447 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Flowwow - Флаувау 22 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 241 1
UIPath 101 1
PTC Vuforia 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 493 1
Газинформсервис - ГИС 278 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Telegram Group 2014 1
Google LLC 11816 1
MONT - МОНТ 145 1
Diasoft - Диасофт 882 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 97 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12708 1
Cisco Systems 5120 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
Максима ГК - GMCS 359 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 169 1
Gelarm - Геларм 36 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 1
SimbirSoft - СимбирСофт 75 1
Цифра ГК 2435 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Комус 94 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 2
РЖД - Российские железные дороги 1910 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 493 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
Сантех Смарт 3 2
X5 5Post - 5Пост 49 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 234 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
LEGO 244 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ренессанс Страхование 160 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 461 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 172 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7353 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Русагро Группа Компаний 278 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 443 1
Линзмастер 7 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Unilever - Юнилевер Русь 153 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11701 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2863 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 293 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Парк Зарядье 40 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50804 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11181 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2825 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12580 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13597 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7122 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30872 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12069 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19511 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24227 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21224 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12567 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27656 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5317 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10249 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8048 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11998 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5075 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5388 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 821 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1189 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15780 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4731 3
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 277 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 651 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 2
DevOps - Development и Operations 872 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 232 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4419 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1897 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3885 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1716 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7033 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3038 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1250 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5292 2
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 62 2
Google Android 14041 2
Microsoft Teams - MS Teams 549 2
Apple iOS 7832 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
Merlion - Tempoline Кактус - Нота софт - Notasoft 11 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 1
Oracle Java - язык программирования 3088 1
WhatsApp Messenger 1089 1
Python - высокоуровневый язык программирования 942 1
VK HR Tek 33 1
НКТ - Р7-Офис 381 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 47 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 29 1
Microsoft Windows 15708 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
IBM Public Cloud 26 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Flutter 55 1
НСПК - СБПэй 43 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 70 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 268 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 190 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Pigeonhole 1 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Comply Consent 1 1
Paradocs EasyDocs 4 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
C/C++ - Язык программирования 759 1
IT Expert - ITSM box 9 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 367 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 166 1
Натрусов Артем 284 2
Шадаев Максут 1014 2
Врацкий Андрей 135 2
Панкин Сергей 2 2
Жук Павел 5 2
Сошникова Ксения 2 2
Косаркин Иван 2 2
Караулова Ирина 2 2
Сыров Петр 3 2
Коленцев Владимир 5 2
Муллахметова Гузель 11 2
Нагорнов Иван 7 2
Алешкин Сергей 65 2
Ядринцев Клим 4 2
Новосельцев Дмитрий 3 2
Мугайнутдинова Элина 3 2
Садовенко Илья 65 1
Меденцев Константин 98 1
Чаркин Евгений 296 1
Сотин Денис 205 1
Степанов Андрей 30 1
Демидов Сергей 127 1
Чернышев Андрей 69 1
Данилов Михаил 31 1
Воронин Павел 139 1
Паршин Максим 316 1
Шпак Василий 224 1
Истомин Константин 56 1
Урусов Виктор 128 1
Гусев Михаил 23 1
Копысов Виталий 61 1
Микрюков Валерий 28 1
Гонтарь Людмила 9 1
Горловская Татьяна 1 1
Нежельская Елена 1 1
Леонова Надежда 1 1
Сайганов Сергей 3 1
Устинова Алена 1 1
Сагалов Михаил 1 1
Додонова Лилия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145017 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43343 3
Европа 21795 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17449 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14136 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13589 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48187 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14424 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29215 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5781 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24199 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7012 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2823 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51281 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2323 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3668 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3121 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4839 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5442 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10976 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8074 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 179 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7865 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16357 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4897 2
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 369 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5852 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9857 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6138 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8499 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4374 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1658 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8654 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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