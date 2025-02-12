Максимова Марина
Максимова Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Натрусов Артем 284 2
|Шадаев Максут 1014 2
|Врацкий Андрей 135 2
|Панкин Сергей 2 2
|Жук Павел 5 2
|Сошникова Ксения 2 2
|Косаркин Иван 2 2
|Караулова Ирина 2 2
|Сыров Петр 3 2
|Коленцев Владимир 5 2
|Муллахметова Гузель 11 2
|Нагорнов Иван 7 2
|Алешкин Сергей 65 2
|Ядринцев Клим 4 2
|Новосельцев Дмитрий 3 2
|Мугайнутдинова Элина 3 2
|Садовенко Илья 65 1
|Меденцев Константин 98 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Сотин Денис 205 1
|Степанов Андрей 30 1
|Демидов Сергей 127 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Данилов Михаил 31 1
|Воронин Павел 139 1
|Паршин Максим 316 1
|Шпак Василий 224 1
|Истомин Константин 56 1
|Урусов Виктор 128 1
|Гусев Михаил 23 1
|Копысов Виталий 61 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Горловская Татьяна 1 1
|Нежельская Елена 1 1
|Леонова Надежда 1 1
|Сайганов Сергей 3 1
|Устинова Алена 1 1
|Сагалов Михаил 1 1
|Додонова Лилия 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 2
|CNews Инновация года - награда 111 1
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