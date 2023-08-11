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«Яндекс» бесплатно подготовит школьников к олимпиадам по программированию

«Яндекс» запускает курс для школьников 6-11 классов, который поможет подготовиться к олимпиадам по программированию. Под руководством преподавателей-олимпиадников ученики познакомятся с алгоритмами разного уровня сложности и научатся решать задачи с их применением. Обучение бесплатное, набор проходит на конкурсной основе по всей России.

Программа состоит из пяти параллелей, которые отличаются по уровню сложности и предназначены как для начинающих, так и продвинутых олимпиадников. Курс не привязан к школьной программе. Например, чтобы попасть на параллель начального уровня, достаточно знать основы программирования, тогда как на продвинутом уровне нужно знать C++, динамическое программирование и структуры данных.

На параллелях будут проводиться еженедельные тематические контесты, семинары с разбором учебных задач и дистанционные олимпиадные туры, эквивалентные самым сложным олимпиадам из списка российского совета олимпиад школьников (РСОШ). Получение диплома на таких олимпиадах позволяет поступить в вуз без вступительных экзаменов.

Чтобы попасть на курс, нужно подать заявку и до 10 сентября пройти вступительное испытание. Для отбора в выбранную параллель нужно решить её задачи и получить как можно больше баллов.

Обучение начнётся 16 сентября. Отбор пройдут 1,5 тыс. участников, которые разделятся на два потока: 500 лучших по количеству баллов будут заниматься очно в Москве с наставником или по видеосвязи — с код-ревью, разборами тем и задач. Ещё 1 тыс. школьников смогут обучаться самостоятельно в онлайне, они получат доступ к записям занятий и контестам пройденных тем. В зависимости от результатов по ходу обучения, из одного потока можно перейти в другой, чтобы продолжить учёбу в комфортном для ученика формате.

«Сегодня мы запускаем новый образовательный проект для школьников, которые хотят готовиться к участию в олимпиадах по информатике и программированию. «Яндекс» больше 15 лет занимается развитием образования в IT — от учебников для начальных классов до проектов для студентов, исследователей и стажёров. Это наш вклад в будущее: мы хотим, чтобы школьники и студенты получали качественное бесплатное IT-образование и верим, что возможности для профессиональной реализации должны быть доступны каждому. Чтобы дети могли ориентироваться на свои интересы, возможности и цели, самостоятельно выбирать не просто направление учёбы, но и формат, темп и уровень глубины знаний и использовать для этого нашу экспертизу», — сказала Марина Максимова, руководитель службы по работе с молодёжью.

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