В разработчике главной российской СУБД грандиозные перестановки. Основателя передвинули с поста гендиректора

В Postgres Professional, авторе СУБД Postgres Pro, перестановки в высшем руководстве. Компания меняет структуру управления – ее сооснователь ушел с поста гендиректора и теперь является президентом, а его место занял его бывший заместитель. Postgres Professional основана в 2015 г.

Новый генеральный директор

Компания Postgres Professional, разработчик самой известной российской СУБД Postgres Pro, сообщила CNews о новых назначениях в своем руководящем составе. Главная перемена – новый генеральный директор.

Отныне компанию возглавляет Иван Панченко, ранее занимавший должность замгендиректора. Он заменил на посту СЕО Олега Бартунова – сооснователя компании.

Бартунов перешел на должность президента Postgres Professional и будет заниматься, в числе прочего, исследованиями и новыми проектами развития компании, включая задачи искусственного интеллекта, сообщили CNews в Postgres Professional.

Всем по ответственности. Кому-то по прежней

Цель этих перестановок – в «перераспределении зон ответственности», рассказали CNews в компании. Возглавив ее, Иван Панченко займется в первую очередь операционным управлением. Среди прочего он будет заниматься поддержкой стабильного развития продуктов компании и сопровождать ее ключевые проекты.

postgrespro.ru Олег Бартунов

Важно подчеркнуть, что перестановки коснулись далеко не всех топ-менеджеров Postgres Professional. Например, руководить техническим направлением компании продолжит Федор Сигаев, в то время как управление коммерческим блоком останется в ведении Андрея Флейты.

Олег Бартунов прокомментировал уход с должности гендиректора своей компании: «Я хочу сосредоточиться на будущем не только компании, но и всей отрасли в нашей стране: на исследованиях, долгосрочных проектах и вызовах, которые ждут рынок баз данных завтра, – сказал он CNews. – Это дает возможность развивать новые направления, включая обработку больших данных и искусственный интеллект. Такое распределение ролей освобождает время и пространство для поиска решений, которые укрепят позиции Postgres Professional в мире технологий.

По мнению Ивана Панченко, перестановки в компании сделают ее «более гибкой». Также он полагает, что изменения помогут «сосредоточить усилия на стратегических приоритетах». «Это естественный этап роста Postgres Professional, который требует совершенствования управления для слаженной работы всех команд. Мы сможем быстрее воплощать идеи, надежнее поддерживать клиентов и сохранять тот уровень качества, за который нас ценят» – сказал он CNews

Что известно о компании

Postgres Professional была основана в 2015 г. На момент выхода материала это самый известный российский разработчик систем управления базами данных в целом и объектно-реляционных СУБД в частности. Компания развивает линейку коммерческих продуктов, созданных на основе открытой свободной СУБД PostgreSQL.

По информации «Коммерсанта» к сентябрю 2025 г. 70% российских разработчиков PostgreSQL входили в штат компании.

2024 г. стал для компании очень продуктивным. Как сообщал CNews, за этот период ее выручка составила 9,3 млрд руб, показав 13-процентный рост год к году.

Чистая прибыль тоже заметно увеличилась, сразу на 9% – до 7,7 млрд руб. Растет и штат компании – он достиг 400 человек, что на 60% больше показателей 2023 г. 300 из них – технические специалисты.

Postgres Professional активно инвестирует в другие предприятия. Например, в августе 2023 г. она намеревалась вложить не менее полумиллиарда рублей в стартап, который, по замыслу разработчиков, сократит срок и ресурсы на создание лекарств.

В октябре 2024 г. CNews писал, что Postgres Professional инвестирует в разработчика экосистемы Deckhouse, АО «Флант», 3 млрд руб. и станет к 2028 г. его миноритарным акционером.

Что касается Олега Бартунова, то он основал компанию с тремя бизнес-партнерами в 2015 г. Бартунов – выпускник физфака МГУ по специальности «астрономия». Разработкой СУБД он занимается с 1996 г., о чем говорится на сайте компании.