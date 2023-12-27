Разделы

Жук Павел


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация ритейла 2023 2
27.12.2023 Compo Soft разработала систему интеграции с маркетплейсами 1
15.05.2023 Павел Жук, Руслан Ишмаметов -

Как развивается российский рынок PIM-систем?

 1
03.04.2023 Как цифровизация помогает расти российскому рынку онлайн-торговли 1
23.03.2023 Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Жук Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 63 2
Flowwow - Флаувау 28 2
X-Com - Икс ком 159 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Yandex - Яндекс 8091 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
HP Inc. 5728 1
8728 1
PimCore 10 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 45 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1552 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 909 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 2
X5 5Post - 5Пост 55 2
Комус 103 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 255 2
Сантех Смарт 3 2
ElytS - ЭЛИТС 4 2
Лента - Сеть розничной торговли 2216 1
Walmart - Wal-Mart Stores 386 1
Лента - Утконос 178 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 58 1
Лента - Лента Онлайн 30 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 174 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 136 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2670 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25155 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 2
Контрастность 2917 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 2
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 35 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 341 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 916 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1885 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3465 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2571 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 612 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5807 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 687 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 437 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2198 1
Globus IT - Compo Soft - Compo Platform - PIM Compo 12 3
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 13 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1102 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 147 1
ВТБ Касса - ВТБ SoftPOS 7 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 165 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 1
Шишкин Андрей 13 2
Панкин Сергей 2 2
Алешкин Сергей 65 2
Максимова Марина 11 2
Ядринцев Клим 4 2
Новосельцев Дмитрий 4 2
Сошникова Ксения 2 2
Косаркин Иван 2 2
Караулова Ирина 2 2
Сыров Петр 3 2
Коленцев Владимир 5 2
Мугайнутдинова Элина 3 2
Ишмаметов Руслан 3 2
Чегодаев Станислав 19 1
Чечулин Игорь 5 1
Тиняков Сергей 13 1
Бодунов Дмитрий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1217 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1378 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3140 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2410 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 218 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1278 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1484 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2023 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2878 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
The Guardian - Британская газета 377 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 125 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
