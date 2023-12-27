Compo Soft разработала систему интеграции с маркетплейсами

Compo Soft, входящая в группу компаний Globus IT и занимающаяся развитием онлайн-торговли, дополнила свою линейку продуктов новой системой для работы с маркетплейсами – Compo MPL. Эта система позволяет автоматически выгружать данные о товарах из PIM-системы и загружать их на различные маркетплейсы и другие витрины. Об этом CNews сообщили представители Globus IT.

Compo MPL имеет единый интерфейс для работы с Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркетом», «СберМегаМаркет». При этом в системе учтены особенности каждого маркетплейса. Кроме того выгрузку товарных данных можно настроить и на любую витрину. В Compo MPL предусмотрено два сценария использования: для компаний, которые только начинают торговать на маркетплейсах, и компаний, заинтересованных в масштабировании текущего бизнеса.

Какие функции поддерживает Compo MPL и что они дают для бизнеса

Регулярная актуализация требований к данным от маркетплейсов. Автоматическое извлечение информации о продуктах.

Сокращение времени, затрачиваемого на ручной ввод информации о продуктах. Удобное управление ассортиментом, которое позволяет быстро адаптироваться к изменениям в требованиях маркетплейсов или предпочтениях покупателей.

Система гарантирует согласованность атрибутов и значений продуктов, что повышает качество информации и улучшает пользовательский опыт. Возможна настройка отправки изменений в маркетплейсы по расписанию – это поддерживает актуальность информации о товарах на всех платформах и экономит время, которое ранее требовалось на ручное внесение изменений.

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Возможность предложить скидки или специальные предложения на определенных маркетплейсах.

«Наша ключевая задача – сделать Compo Platform единым интерфейсом для работы с маркетплейсами и любыми другими каналами продаж. Это позволит решить основной запрос от клиентов: чтобы все изменения в каталоге по части контента и цен производились в одном месте и транслировались на все площадки», - отметил руководитель PIM/DAM/MPL систем Compo Soft Павел Жук.

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Globus IT — российский интегратор и разработчик корпоративных систем, приложений, ИТ-продуктов полного цикла. В портфеле компании более 400 проектов для крупнейших финансовых, страховых, телекоммуникационных, логистических и ИТ-компаний.