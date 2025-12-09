Разделы

FATF The Financial Action Task Force (on Money Laundering) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Коррупция

FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция

СОБЫТИЯ


09.12.2025 Финансовая разведка России получит доступ к данным обо всех денежных переводах через СБП и QR-коды 1
26.08.2024 Госплатформа для выявления хозяев криптокошельков обойдется в 10,6 миллиардов рублей 1
27.04.2024 Центробанк и финансовая разведка России открыли сервис, отслеживающий покупки и продажи криптовалюты 2
03.08.2023 В «Контур.призме» стало больше критериев для определения страновых рисков 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 2
17.06.2019 Центробанк подумывает о запуске в России цифровой валюты 1
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 1
28.10.2013 Банк «Открытие»: ИТ-система по оценке рисков должна сама предлагать решения 1
06.06.2008 Система «Лидер» от BSS: денежные переводы без открытия счета 1
12.02.2003 Украина: интернет-платежи через границу под угрозой 1

Публикаций - 11

