FATF The Financial Action Task Force (on Money Laundering) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Коррупция
- Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция
