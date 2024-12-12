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GlowByte Data Sapience Data Ocean Data Governance

GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance

  • Data Ocean Nova решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища. 

12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 2
04.12.2024 На отечественные решения для работы с данными мигрируют не только владельцы КИИ 1
10.09.2024 «ОТП Банк» при поддержке GlowByte и Data Sapience внедрил систему управления метаданными 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 3
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 3

Публикаций - 5, упоминаний - 10

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 5
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 4
Broadcom - VMware - Greenplum 94 3
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 14 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 5
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
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AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 2
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 278 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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