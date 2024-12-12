GlowByte Data Sapience Data Ocean Data Governance
- Data Ocean Nova решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища.
GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 1
|OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
|Колмогоров Андрей 3 1
|Куприянова Елена 3 1
|Соловьева Дарья 4 1
|Снурницын Павел 3 1
|Носиков Владимир 3 1
|Рундасов Алексей 6 1
|Смирнов Глеб 4 1
|Шевцов Николай 7 1
|Евдокимов Кирилл 1 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Спивак Александр 5 1
|Вилков Евгений 2 1
|Морарь Максим 17 1
|Верстелле Дарья 3 1
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