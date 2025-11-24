Data Sapience – участник CNews Forum

На мероприятии выступили Александр Заболоцкий, СТО по дата-технологиям Альфа-Банка, и Петр Пашков, управляющий директор, Data Sapience.

«CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра» собрал в одном месте представителей бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов. Цель мероприятия – предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон: бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.

Александр Заболоцкий и Петр Пашков представили в секции «Цифровая трансформация» доклад на тему «Дата-платформа нового поколения в digital-банке» в треке «Цифровая трансформация». Выступление было посвящено внедрению универсальной Lakehouse-платформы Data Ocean Nova в IT-инфраструктуру Альфа-Банка, которое позволило решить задачи Real-time Data Hub. В докладе спикеры рассказали о предпосылках проекта, стратегии дата-функции, требованиях к продукту, которые были выработаны при выборе решения, этапах внедрения и результатах.

Data Ocean Nova – универсальная Lakehouse-платформа данных нового поколения, представленная вендором Data Sapience. Продукт решает комплексные задачи массивно-параллельной обработки данных. В том числе позволяет создавать и масштабировать оперативные слои данных в реальном времени, бесшовно работать с CRM- и ML-платформами, предоставлять федеративный доступ к базам данных и выступает в качестве виртуального хранилища.