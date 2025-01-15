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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рыбаков Андрей



15.01.2025 Ctrl2GO Solutions и «Гварда» договорились о партнерстве 1
16.10.2024 Fplus и Ctrl2GO Solutions представили индустриальный ПАК для диагностики промышленного оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Рыбаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 44 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Волков Михаил 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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