Ctrl2GO Solutions и «Рокет Контрол» договорились о партнерстве

Российский разработчик и интегратор индустриальных цифровых решений для различных отраслей промышленности Ctrl2GO Solutions (ООО «Кловер Групп») объявил о начале стратегического сотрудничества с компанией «Рокет Контрол», специализирующейся на цифровой трансформации горнодобывающей и металлургической промышленности с помощью решений на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Ctrl2GO Solutions.

Совместное использование данных в системах Ctrl2GO Solutions и «Рокет Контрол» для оптимизации технических процессов и предиктивной диагностики на основе алгоритмов искусственного интеллекта кратно повышает эффективность промышленных компаний. Интеграция интеллектуальных модулей анализа, управления и прогнозирования позволяет не только значительно снизить издержки на обслуживание оборудования, но и увеличить операционную надежность, улучшить управление производственными циклами и повысить общую устойчивость предприятий к внешним и внутренним рискам.

Сотрудничество направлено на совместное продвижение и масштабирование российских цифровых решений, адаптированных под задачи крупных производственных комплексов. В числе ключевых направлений – мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени, оптимизация технологических процессов, автоматизация процессов принятия решений и интеллектуальное планирование технического обслуживания.

«Партнерство с «Рокет Контрол» позволяет нам объединить продвинутые подходы к обработке данных с мощной аналитикой на базе ИИ, что открывает новые горизонты в управлении производством и техническим обслуживанием», — отметил директор по развитию программных продуктов ООО «Кловер Групп» Андрей Рыбаков.

«Мы верим в пользу от повышения прозрачности и управляемости производства через цифровизацию процессов. Поэтому рады строить партнерские отношения с компаниями, которые создают и внедряют такие продукты. Объединяясь и сотрудничая, мы повысим эффективность промышленности в России», – сказал главный инженер ООО «Рокет Контрол» Павел Приходько.